    • 6 de mayo de 2026 - 16:09

    El sanjuanino Lucas Garcés fue seleccionado para los Juegos ODESUR Rosario 2026

    El arquero sanjuanino integrará la Selección Argentina tras destacarse en el evaluativo nacional disputado en La Plata.

    Lucas Garcés.

    Lucas Garcés.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sanjuanino Lucas Garcés fue seleccionado para integrar la Selección Argentina de tiro con arco que competirá en los Juegos ODESUR Rosario 2026, luego de superar con éxito el evaluativo nacional realizado el pasado fin de semana en La Plata.

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    El deportista, de 36 años, logró su lugar en el equipo nacional tras una exigente competencia organizada por la Federación Argentina de Tiro con Arco, que reunió a los mejores tiradores del país y otorgó cupos limitados por género y especialidad.

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    Lucas Garc&eacute;s.

    Lucas Garcés.

    Garcés, quien practica esta disciplina desde los seis años, fue seleccionado en la categoría compuesto masculino, junto a Iván Nikolajuk y Nelson Salinas.

    El evaluativo se llevó a cabo el sábado 2 y domingo 3 en un predio de la Academia de Tiro con Arco (ATA), con instancias clasificatorias y eliminatorias que definieron a los representantes nacionales según el puntaje obtenido.

    Previo a la competencia, el atleta había manifestado su confianza tras reunirse con el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, al asegurar que tenía grandes expectativas de lograr la clasificación.

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    Lucas Garc&eacute;s.

    Lucas Garcés.

    El resto del equipo argentino quedó conformado por Alma Pueyo López, Wanda Arca y María Luisina Giúdice en recurvo femenino; Esteban Silva, Damián Jajarabilla y Matías Noriega en recurvo masculino; y María Eugenia González, Guillermina González y Daniela Cheffer en compuesto femenino.

    La delegación nacional estará integrada por 12 tiradores, tres por género y especialidad. Los Juegos se desarrollarán en la ciudad de Rosario entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026, y la disciplina tendrá lugar en el campo de tiro del hipódromo local.

    Fuente: Deportes San Juan.

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