San Juan define la Copa Argentina de MTB en la Quebrada de Zonda

San Juan vuelve a ser epicentro de una actividad deportiva a nivel nacional con la disputa de la tercera fecha de la Copa Argentina de MTB/XCO 2026 . El mountain bike definirá a sus campeones en una fecha que coronará la etapa y la general a los ciclistas que hayan sumado puntos en la primera o segunda fecha y sean parte de esta última.
El evento, organizado por FACIMO, junto a la Unión Ciclista de la República Argentina y la Unión Ciclista Internacional, contará con categoría UCI Clase 2, lo que lo posiciona como una instancia relevante dentro del camino hacia el profesionalismo.
El Gobierno de San Juan continúa con su apoyo al deporte en sus diversas expresiones, recibiendo en esta oportunidad a bikers de distintos puntos del país que eligen a la provincia para sus competencias, lo que genera un impacto significativo que actúa como un motor de desarrollo económico, social y de infraestructura. Estos eventos provocan un aumento en el consumo de bienes y servicios, beneficiando directamente a la economía local.
En cuanto a la actividad deportiva, se estableció que habrá competencias en distintas categorías. En el Cross Country Short Track (XCC) estarán los participantes de Elite, Sub 23 y Sub 18 en ambas ramas. En la modalidad Cross Country Olímpico (XCO) participarán serán de la partida los Infantiles B, Menores, Cadetes, Junior, Sub 23, Elite y Máster en sus diferentes subdivisiones.
9:00 a 12:00 - Inspección y Track Walk
9:00 a 16:00 - Acreditación
12:00 a 14:00 - Entrenamiento oficial todas las categorías
14:00 a 16:00 - Entrenamiento oficial categorías UCI (Elite, Sub23 y Juniors)
16:00 18:00 Entrenamiento oficial todas las categorías
18:00 Cierre de actividades
Sábado 9 de mayo
9:00 a 12:00 - Acreditación
9:00 a 10:45 - Entrenamiento oficial XCC – XCO todas las categorías
11:00 a 11:20 - Competencia XCC – Sub 18 varones
11:40 a 12:00 - Competencia XCC – Elite y Sub 18 Damas
12:20 a 12:40 - Competencia XCC – Varones Elite
13:15 - Premiación XCC
14:00 a 15:30 - Competencia XCO – Varones Master C1-C2-D1-D2- Infantiles B – Damas Master B2-C1-C2-D1-D2 y Menores.
15:40 a 16:30 - Festival infantil – XCO Infantiles B Damas - XCO Infantiles A Varones y Damas
15:40 - Premiación XCO
16:30 a 17:30 - Entrenamiento oficial categorías UCI (Elite, Sub23 y Juniors)
17:30 a 18:30 - Entrenamiento oficial todas las categorías
Domingo 10 de mayo
9:00 a 10:30 - Competencia XCO – Varones Master A-B1-B2- Cadetes-Menores
10:30 Premiaciones XCO manga 1
10:45 a 12:15 Competencia XCO – Damas Elite - Sub23 – Junior Cadetes - Master A - Master B1
12:30 a 14:15 - Competencia XCO – Varones Elite - Sub23 - Junior
14:30 - Premiaciones XCO mangas 2 y 3
15:30 Cierre del evento
LAS CATEGORÍAS
Categorías: Según año calendario 2026
Infantiles A Varones y Damas 2016-2017 (9-10 años)
Infantiles B Varones y Damas 2014-2015 (11-12 años)
Menores Varones y Damas 2012-2013 (13-14 años)
Cadetes Varones y Damas 2010-2011 (15-16 años)
Junior Varones y Damas 2008-2009 (17-18 años)
Sub23 Varones y Damas 2004-2007 (19-22 años)
Elite Varones y Damas 2003 y ant. (23 y más años)
Máster A Varones y Damas 1987-1991 (35-39 años)
Máster B1 Varones y Damas 1982-1986 (40-44 años)
Máster B2 Varones y Damas 1977-1981 (45-49 años)
Máster C1 Varones y Damas 1972-1976 (50-54 años)
Máster C2 Varones y Damas 1967-1971 (55-59 años)
Máster D1 Varones y Damas 1962-1966 (60-64 años)
Máster D2 Varones y Damas 1957-1961 (65 y más años)
Categorías Short Track XCC UCI :
Damas Categoría Elite-Sub23
Varones Categoría Elite-Sub23
Resto de categorías Short Track XCC :
Short Track Sub 18: Menores, Cadetes y Juniors Damas y Varones
CIRCUITO PARQUE QUEBRADA DE ZONDA
Circuito XCO: El circuito de XCO tiene 4,08 km de longitud y 175 mts de desnivel positivo.
Circuito XCC: El circuito de XCC tiene 1,38 km de longitud y 35 mts de desnivel positivo.