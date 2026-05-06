Cuenta regresiva para el regreso de Divididos a San Juan: nuevo disco y show en el Aldo Cantoni

La "Aplanadora del rock" se presentará el 6 de junio en el Cantoni, en el marco de su gira 2026 tras lanzar su último trabajo de estudio. Precios de entradas.

Comenzó la cuenta regresiva para los amantes del rock. Divididos regresará a San Juan el próximo sábado 6 de junio con un recital en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni. El show forma parte de su actual gira nacional, en la que el grupo mantiene una intensa actividad en vivo luego de la publicación de su más reciente disco.

El anuncio se dio en diciembre del año pasado y desde ese día, los fanáticos ya lo esperan. La presentación dentro de un mes se da en un momento especial para la banda liderada por Ricardo Mollo, tras la edición en 2025 de su noveno álbum de estudio, también titulado Divididos. El trabajo marcó el regreso discográfico del grupo luego de más de una década sin lanzar material inédito.

El disco, que reúne doce canciones, fue grabado entre 2019 y 2025 en un proceso creativo atravesado por la pandemia, lo que derivó en una producción extensa y fragmentada. Con una impronta introspectiva y una mirada sobre el contexto actual, el propio Mollo resumió ese recorrido con una frase contundente: “Terminamos un disco después de 16 años”.

Entradas a la venta: todos los precios Las entradas para el show ya se encuentran a la venta de manera presencial en Farmacia Echegaray y Hoffmann, y también de forma online a través de Ticketek haciendo click AQUÍ. Los valores arrancan desde los $69.000, según la ubicación.