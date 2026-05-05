Feria Internacional de Artesanías: entregaron los premios y menciones

Como cada año, los organizadores de la Feria Internacional de Artesanías, en conjunto con el Gobierno de San Juan -Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y Mercado Artesanal Luisa Escudero- hicieron entrega de premios a los artesanos destacados de la XXXI edición.
Hacedores de la provincia, del país y del extranjero fueron galardonados con premios adquisición y menciones por sus producciones, teniendo en cuenta la originalidad y el aporte a la riqueza cultural. Las piezas premiadas abarcaron rubros variados, como joyería, cuchillería y textilería, entre otros.
El acto estuvo presidido por organizadores, autoridades de la provincia encabezadas por la Secretaria de Cultura, Analía Vilches, y también contó con presencia del jurado. El grupo de examinadores, que tuvo a cargo la selección, estuvo integrado por Mag.D.I/Arq. Marcela Céspedes, Co Dit. Maestria Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles, de la UNSJ; Graciela Pérez, licenciada en Artes Visuales, de la UNSJ; Emanuel Díaz Ruiz: director Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson; Soledad Güell Cassab, directora del Mercado Artesanal Luisa Escudero.
A continuación, las artesanías destacadas
Premios de la Organización - Feria Internacional de Artesanías
1er. Premio Adquisición: Set de cubiertos de acero inoxidable, de Santiago Gallegos - Los Estribos (Carlos Paz)
2do. Premio Adquisición: Mate, de Juan Cruz Ferreyra (Santa Fe)
Premios adquisición - Gobierno de la Provincia
Estas obras pasarán a formar parte del patrimonio del Mercado Artesanal Luisa Escudero, "reafirmando el valor cultural de la artesanía como expresión identitaria".
Darío Sergio Farina (Neuquén) presentó “Atracción natural”, una obra de orfebrería realizada en plata 925, haliotis y ópalo.
Guillermo Luis Bavio Gutérrez (San Juan) fue premiado por “Hachuela estilo Bowie”, elaborada en acero 5160, bronce y madera guayubira mediante técnicas de cuchillería.
Ricardo Máximo Sosa (Córdoba) destacó con una bandeja de roble canadiense, trabajada con gubiado a mano.
Víctor Nicolas Nicodella Sosa (Calamuchita, Córdoba) presentó un conjunto de anillo y aros “Racimo de calas” en plata 925.
Patricia Casivar (San Martín, San Juan) fue reconocida por su pie de cama tejido en telar criollo con lana de oveja (derecha).
Aldo Reyes Villegas (25 de Mayo, San Juan) fue distinguido por una cincha de cuero realizada con técnicas de talabartería (centro).
Juan Cruz Ferreira (Santa Fe) elaboró un rebenque de 90 tientos en cuero y alpaca, utilizando tejido a lezna (izquierda).
Julio Atencio Reinaldo (Rivadavia, San Juan) presentó un cuenco de algarrobo negro, tallado a mano.
Menciones Especiales 2026
Un puñado de artesanos también fue reconocido con Menciones Especiales por la calidad y originalidad de sus trabajos. Ellos son:
Marcelo Javier Lucero (San Luis) por un cuchillo con mango de antílope en acero al carbono
Mariela Arrascaete (Córdoba) por su collar arabesco en macramé y ágata musgo
Gustavo Santos (Jujuy) por un conjunto de brazalete y anillo en bronce y alpaca
Natalia Monges (Santa Fe) por una tabla en maderas combinadas con técnica de talaciado
Miguel Teran (Uruguay) por un mate de algarrobo y alpaca trabajado en orfebre
Roque Poblete (Iglesia, San Juan) por un poncho de lana natural
Domingo Illanes (Jáchal, San Juan) por un mortero tallado en piedra.