    • 2 de mayo de 2026 - 08:50

    Agenda cultural de San Juan: música, tradición y danza para vivir el sábado

    Habrá una cartelera de interesantes espectáculos, propuestas artísticas y actividades culturales para todos los gustos y bolsillos

    La Agenda cultural de San Juan incluye Mujeres Argentinas, música y danza sobre la obra de Ariel Ramírez

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan ofrece un 2 de mayo con actividades diversas: desde ferias -como la Feria Internacional de Artesanías- hasta homenajes musicales y danza de primer nivel. Una oportunidad perfecta para que familias y amigos disfruten del talento local en una jornada llena de arte.

    La actividad inicia temprano con fiestas criollas, jineteadas y ferias emprendedoras en distintas plazas. Por la tarde, los espacios públicos se llenan de danza con encuentros gratuitos de diversos estilos. Al caer la noche, la música cobra protagonismo con tributos a Charly García, Serrat, Sabina y Chris Cornell. La oferta incluye la obra "Mujeres Argentinas", shows de improvisación teatral y música hasta la madrugada con opciones que van desde el rock a la cumbia.

    MÚSICA

    Tributo a Charly García. A las 21:00 h en Teatro Oscar Kummel (Rawson) Entradas $5.000

    Verso a verso. Homenaje a Serrat y Sabina. Mixtura, Ignacio "Turco" Achem y banda. A las 21:30 h en Cine-Teatro Municipal de Capital. Entrada general $15.000, Preferencial $20.000

    Audiostoners - Homenaje a Chris Cornell. A las 22:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

    Dúo Díaz-Heredia, Abelino Cantos, Pascual Recabarren. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson) Reservas al 2645899188

    Dúo Díaz-Heredia

    Fiesta XXL Redondos +Fundamentalistas. A las 22:00 h en Bar del Titi (España 487 sur, Rawson). Entradas por entradaweb

    Leo Altamirano. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

    Carolina Carrizo. A las 23:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Rawson)

    Yuthiel. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

    Roca Callejera. A las 00:30 h en Complejo Ruta 10. Informes 2645817041

    TEATRO

    Los de al lado. Show de impro con Lucas Sollazzo. A las 22:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)

    FERIAS

    XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.

    Feria Internacional de Artesanías

    Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 17:00 h, Plaza departamental Manuel Belgrano (Caucete) Gratis

    Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 21:00 h en Plaza de la Joroba (9 de julio y General Acha) Gratis

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Fiesta Criolla Homenaje a Don Lalo. Desde las 11:00 h, feria de artesanos, comidas típicas. A las 13:00, shows de La clave, Víctor Gallardo, Ahura. A las 17:00 h ballet Hijos de Ansilta. 19:00 h, fogón con show en vivo. En Parador Sur (Barreal)

    Peña La Carlota. A las 13:00 h en Finca Las Tapiecitas (Cabot s/n, Las Tapias, Albardón)

    Peña La Carlota

    Festival Día del Trabajador. Jineteada, peña con El Siete Cincuenta, Los Carperos, Rubén Núñez. En Club Pampa Vieja (Jáchal)

    DANZA

    Día de la Danza en Espacios Compartidos. De 16:00 a 22:00 h, en Explanada del Ferro Urbanístico. Jornada con diversos estilos: tango, folklore, hip hop, árabe, salsa y danza española. Incluye shows en vivo, feria de artesanías y música. Entrada libre y gratuita.

    Mujeres argentinas. La obra emblemática de Ariel Ramírez y Félix Luna, en una puesta que fusiona danza, música y canto, con dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, y el acompañamiento musical de la Camerata San Juan. A las 21:00 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000, 25.000, 15.000 y 10.000, en boleterías del Teatro y tuentrada.com

    EXPOSICIONES

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson

    Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis

    Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

    Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

    Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

    Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

    Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

    Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

    Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Museo Histórico Gnecco

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

