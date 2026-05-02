Agenda cultural de San Juan: música, tradición y danza para vivir el sábado

Audiostoners - Homenaje a Chris Cornell. A las 22:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte)
Dúo Díaz-Heredia, Abelino Cantos, Pascual Recabarren. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson) Reservas al 2645899188
Fiesta XXL Redondos +Fundamentalistas. A las 22:00 h en Bar del Titi (España 487 sur, Rawson). Entradas por entradaweb
Leo Altamirano. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita
Carolina Carrizo. A las 23:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Rawson)
Yuthiel. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)
Roca Callejera. A las 00:30 h en Complejo Ruta 10. Informes 2645817041
TEATRO
Los de al lado. Show de impro con Lucas Sollazzo. A las 22:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)
FERIAS
XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.
Feria Internacional de Artesanías
Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 17:00 h, Plaza departamental Manuel Belgrano (Caucete) Gratis
Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 21:00 h en Plaza de la Joroba (9 de julio y General Acha) Gratis
FIESTAS Y FESTIVALES
Fiesta Criolla Homenaje a Don Lalo. Desde las 11:00 h, feria de artesanos, comidas típicas. A las 13:00, shows de La clave, Víctor Gallardo, Ahura. A las 17:00 h ballet Hijos de Ansilta. 19:00 h, fogón con show en vivo. En Parador Sur (Barreal)
Peña La Carlota. A las 13:00 h en Finca Las Tapiecitas (Cabot s/n, Las Tapias, Albardón)
Festival Día del Trabajador. Jineteada, peña con El Siete Cincuenta, Los Carperos, Rubén Núñez. En Club Pampa Vieja (Jáchal)
DANZA
Día de la Danza en Espacios Compartidos. De 16:00 a 22:00 h, en Explanada del Ferro Urbanístico. Jornada con diversos estilos: tango, folklore, hip hop, árabe, salsa y danza española. Incluye shows en vivo, feria de artesanías y música. Entrada libre y gratuita.
Mujeres argentinas. La obra emblemática de Ariel Ramírez y Félix Luna, en una puesta que fusiona danza, música y canto, con dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, y el acompañamiento musical de la Camerata San Juan. A las 21:00 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000, 25.000, 15.000 y 10.000, en boleterías del Teatro y tuentrada.com
EXPOSICIONES
Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson
Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis
Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis
Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.
Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.
Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.
Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.