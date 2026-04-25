El Museo Franklin Rawson inauguró su 2026 con importantes exposiciones y numeroso público

En lo que fue la primera celebración oficial de sus 90 años de vida, la gran casa de las artes visuales en San Juan se colmó de público el viernes por la noche. Adultos, jóvenes e incluso niños admiraron las cuatro exposiciones con las que el Museo Franklin Rawson abrió la temporada 2026: Mondongo, Gómez Canle, Esquivel y fotógrafos sanjuaninos.
La apertura de este primer bloque expositivo tuvo como puntapié las palabras del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; del director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz; y de los invitados especiales: autores y curadores de las exposiciones; y también de Andrés Buhar, coleccionista y director general de ArtHaus, que posibilitó la llegada de “Argentina” y de "Calavera #3" –de Mondongo- a San Juan.
Las muestras se extienden hasta agosto 2026 Las muestras se extienden hasta agosto 2026
Tras destacar la importancia del Franklin Rawson para la cultura de la provincia, la región y el país, y el compromiso de quienes allí trabajan; y luego de la reseña de lo que pronto quedaría a disposición de los ávidos ojos del público, entonces sí, el director invitó a los presentes a recorrer las cuatro nuevas propuestas.
Mondongo: “Argentina” y “Calavera #3”
En la Sala 1, la emblemática instalación de Mondongo -Juliana Laffitte y Manuel Mendanha- llamada “Argentina”, que recrea en plastilina el paisaje entrerriano, con una mirada más federal de “lo nacional”; fue la gran protagonista de la velada. El público escudriñó esta mega obra de 45 metros de largo, elaborada de forma artesanal, que invita a detenerse en uno de los paneles y frente a la cual se podría estar por horas. Pero no se quedó atrás la “Calavera #3” que, a la entrada de la sala, fascinó a grandes y chicos, quienes no pararon de sacarle fotos. También en plastilina, encierra decenas de micro escenas y personajes que ameritan enfocar detenidamente en ellos. Forma parte de una serie de calaveras que el grupo realizó en simultáneo con “Argentina”, entre 2009 y 2013, y que a modo referencial –dato para quienes aún no lo vieron- “se esconden” en el panel número 9.
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"Argentina", la instalación de Mondongo realizada en plastilina
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"Calavera #3", no había sido exhibida antes en el país
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Personajes y escenas que "habitan" la Calavera #3
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Las calaveras del Panel 9 de "Argentina"
Eduardo Esquivel
La Sala 3, también en planta baja, alberga el tributo al artista sanjuanino ya fallecido Eduardo Esquivel, de trayectoria internacional. Es la primera vez que el museo reúne y exhibe su obra; gracias al aporte de privados y familiares. Flanqueados por sus cuadros, que sintetizan su mirada sobre el territorio –“La escritura del territorio”-, en el centro de la sala, una vitrina con objetos y reseñas personales se convirtió en un llamador para los visitantes.
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Es la primera vez que se realiza una exposición con obras de Esquivel en el Museo Franklin Rawson
Max Gómez Canle
En la Sala 2, ubicada en el primer piso, se despliega por primera vez uno de los universos de este autor argentino nacido en 1972: “Futuro antiguo”. Se trata de una veintena de adoquines, pintados con técnica de óleo y cera. La ubicación de las piezas impone, a primera vista, una mirada al conjunto, como una sola gran obra que luego, indefectiblemente, invita a adentrarse en la escena que plantea cada bloque por separado.
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Cada bloque de granito contiene una imagen, una historia que dialoga con otras en el conjunto
Fotógrafos sanjuaninos
En el subsuelo, el público puede visitar una exposición de fotógrafos sanjuaninos. “Entre la luz y la memoria”, reúne fotografías de distintas temáticas, formatos y tamaños; desde retratos hasta elaboradas composiciones, pasando por el paisaje y lo cotidiano.
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Diversas temáticas y composiciones, a la luz de la fotografía local
Tomá nota:
- Días y horarios de visita: de martes a domingo, de 12 a 20 h. Lunes cerrado, excepto feriados.
- Entrada: general $1000, jubilados y estudiantes $500, menores de 6 años gratis. Domingos entrada gratuita.
- Visitas guiadas espontáneas: de martes a domingo de 13 a 19:30 h