    • 25 de abril de 2026 - 13:06

    El Museo Franklin Rawson inauguró su 2026 con importantes exposiciones y numeroso público

    Fue el viernes por la noche y se convirtió en la primera celebración oficial por los 90 años de la prestigiosa institución artística sanjuanina.

    Numeroso público colmó el Museo Franklin Rawson en la apertura de su primer bloque expositivo de 2026.&nbsp;

    Numeroso público colmó el Museo Franklin Rawson en la apertura de su primer bloque expositivo de 2026. 

    Foto:

    gente 2
    gente 3
    afiche 1
    afiche 2
    gente
    Por Estela Ruiz M.

    Leé además

    El Museo Franklin Rawson compartió en sus redes los preparativos para la gran inauguración del 24 de abril.

    Mirá cómo se prepara el Museo Franklin Rawson para su apertura monumental

    Por Estela Ruiz M.
    Yina Jiménez Suriel, curadora de Conexión ArteBa 2026, durante su intervención en Mendoza. 

    Conexión ArteBa: "En materia de arte, San Juan es un contexto que se piensa en colectivo", dijo Yina Jiménez Suriel

    La apertura de este primer bloque expositivo tuvo como puntapié las palabras del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; del director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz; y de los invitados especiales: autores y curadores de las exposiciones; y también de Andrés Buhar, coleccionista y director general de ArtHaus, que posibilitó la llegada de “Argentina” y de "Calavera #3" –de Mondongo- a San Juan.

    Las muestras se extienden hasta agosto 2026 Las muestras se extienden hasta agosto 2026

    Tras destacar la importancia del Franklin Rawson para la cultura de la provincia, la región y el país, y el compromiso de quienes allí trabajan; y luego de la reseña de lo que pronto quedaría a disposición de los ávidos ojos del público, entonces sí, el director invitó a los presentes a recorrer las cuatro nuevas propuestas.

    Mondongo: “Argentina” y “Calavera #3”

    En la Sala 1, la emblemática instalación de Mondongo -Juliana Laffitte y Manuel Mendanha- llamada “Argentina”, que recrea en plastilina el paisaje entrerriano, con una mirada más federal de “lo nacional”; fue la gran protagonista de la velada. El público escudriñó esta mega obra de 45 metros de largo, elaborada de forma artesanal, que invita a detenerse en uno de los paneles y frente a la cual se podría estar por horas. Pero no se quedó atrás la “Calavera #3” que, a la entrada de la sala, fascinó a grandes y chicos, quienes no pararon de sacarle fotos. También en plastilina, encierra decenas de micro escenas y personajes que ameritan enfocar detenidamente en ellos. Forma parte de una serie de calaveras que el grupo realizó en simultáneo con “Argentina”, entre 2009 y 2013, y que a modo referencial –dato para quienes aún no lo vieron- “se esconden” en el panel número 9.

    panel 2

    "Argentina", la instalación de Mondongo realizada en plastilina

    panel

    cala o

    "Calavera #3", no había sido exhibida antes en el país

    detalle 1
    Personajes y escenas que

    Personajes y escenas que "habitan" la Calavera #3

    detalle 2

    cala gente

    cala fotos

    cala da

    calaveritas
    Las calaveras del Panel 9 de

    Las calaveras del Panel 9 de "Argentina"

    Eduardo Esquivel

    La Sala 3, también en planta baja, alberga el tributo al artista sanjuanino ya fallecido Eduardo Esquivel, de trayectoria internacional. Es la primera vez que el museo reúne y exhibe su obra; gracias al aporte de privados y familiares. Flanqueados por sus cuadros, que sintetizan su mirada sobre el territorio –“La escritura del territorio”-, en el centro de la sala, una vitrina con objetos y reseñas personales se convirtió en un llamador para los visitantes.

    esqui 0
    Es la primera vez que se realiza una exposición con obras de Esquivel en el Museo Franklin Rawson

    Es la primera vez que se realiza una exposición con obras de Esquivel en el Museo Franklin Rawson

    esqui 2

    esqui 4

    esqui 5

    esqui 1

    Max Gómez Canle

    En la Sala 2, ubicada en el primer piso, se despliega por primera vez uno de los universos de este autor argentino nacido en 1972: “Futuro antiguo”. Se trata de una veintena de adoquines, pintados con técnica de óleo y cera. La ubicación de las piezas impone, a primera vista, una mirada al conjunto, como una sola gran obra que luego, indefectiblemente, invita a adentrarse en la escena que plantea cada bloque por separado.

    canle 1
    Cada bloque de granito contiene una imagen, una historia que dialoga con otras en el conjunto

    Cada bloque de granito contiene una imagen, una historia que dialoga con otras en el conjunto

    canle

    Fotógrafos sanjuaninos

    En el subsuelo, el público puede visitar una exposición de fotógrafos sanjuaninos. “Entre la luz y la memoria”, reúne fotografías de distintas temáticas, formatos y tamaños; desde retratos hasta elaboradas composiciones, pasando por el paisaje y lo cotidiano.

    fotu
    Diversas temáticas y composiciones, a la luz de la fotografía local

    Diversas temáticas y composiciones, a la luz de la fotografía local

    foto 2
    foto 3

    foto

    Tomá nota:

    • Días y horarios de visita: de martes a domingo, de 12 a 20 h. Lunes cerrado, excepto feriados.
    • Entrada: general $1000, jubilados y estudiantes $500, menores de 6 años gratis. Domingos entrada gratuita.
    • Visitas guiadas espontáneas: de martes a domingo de 13 a 19:30 h

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan incluye el debut expositivo 2026 del Museo Franklin Rawson. Una de las exposiciones es Argentina, monumental obra de Mondongo, un paisaje lineal en 15 paneles, hecho con plastilina y otros materiales. 

    Agenda cultural de San Juan: viernes de música, cine y exposiciones

    Rocío Robles contó cómo empezó su romance secreto con Adrián Suar  

    Rocío Robles y Adrián Suar: cómo empezó el romance que mantuvieron en secreto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¡a bailar! la semana de la danza se vive a pleno en san juan con dos propuestas para conocer disciplinas gratis

    ¡A bailar! La semana de la danza se vive a pleno en San Juan con dos propuestas para conocer disciplinas gratis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este sábado vuelve el cine gratis al Parque: proyectan Nueve Reinas  

    Ciclo de cine de DIARIO DE CUYO: proyectan Nueve Reinas este sábado en el Parque

    Por Redacción Diario de Cuyo