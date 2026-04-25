El Museo Franklin Rawson inauguró su 2026 con importantes exposiciones y numeroso público

Fue el viernes por la noche y se convirtió en la primera celebración oficial por los 90 años de la prestigiosa institución artística sanjuanina.

Numeroso público colmó el Museo Franklin Rawson en la apertura de su primer bloque expositivo de 2026.

En lo que fue la primera celebración oficial de sus 90 años de vida, la gran casa de las artes visuales en San Juan se colmó de público el viernes por la noche. Adultos, jóvenes e incluso niños admiraron las cuatro exposiciones con las que el Museo Franklin Rawson abrió la temporada 2026: Mondongo, Gómez Canle, Esquivel y fotógrafos sanjuaninos.

La apertura de este primer bloque expositivo tuvo como puntapié las palabras del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; del director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz; y de los invitados especiales: autores y curadores de las exposiciones; y también de Andrés Buhar, coleccionista y director general de ArtHaus, que posibilitó la llegada de “Argentina” y de "Calavera #3" –de Mondongo- a San Juan.

Las muestras se extienden hasta agosto 2026 Las muestras se extienden hasta agosto 2026

Tras destacar la importancia del Franklin Rawson para la cultura de la provincia, la región y el país, y el compromiso de quienes allí trabajan; y luego de la reseña de lo que pronto quedaría a disposición de los ávidos ojos del público, entonces sí, el director invitó a los presentes a recorrer las cuatro nuevas propuestas.

Mondongo: “Argentina” y “Calavera #3” En la Sala 1, la emblemática instalación de Mondongo -Juliana Laffitte y Manuel Mendanha- llamada “Argentina”, que recrea en plastilina el paisaje entrerriano, con una mirada más federal de “lo nacional”; fue la gran protagonista de la velada. El público escudriñó esta mega obra de 45 metros de largo, elaborada de forma artesanal, que invita a detenerse en uno de los paneles y frente a la cual se podría estar por horas. Pero no se quedó atrás la “Calavera #3” que, a la entrada de la sala, fascinó a grandes y chicos, quienes no pararon de sacarle fotos. También en plastilina, encierra decenas de micro escenas y personajes que ameritan enfocar detenidamente en ellos. Forma parte de una serie de calaveras que el grupo realizó en simultáneo con “Argentina”, entre 2009 y 2013, y que a modo referencial –dato para quienes aún no lo vieron- “se esconden” en el panel número 9.