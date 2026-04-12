Museo Franklin Rawson: cumpleaños con nuevas muestras e importantes invitados

90 años desde su creación cumple el Museo Franklin Rawson , ícono de las bellas artes no solo en la provincia, sino también en la región y a nivel nacional. Y es en medio de esta celebración que el 24 de abril inaugurará su primera exposición de la temporada 2026 , con cuatro diferentes y destacadas exposiciones.

La gran protagonista será “Argentina”, una instalación “monumental” del reconocido Grupo Mondongo , que abre en San Juan su gira 2026, gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte -a través del Museo Franklin Rawson- y el espacio cultural ArtHaus.

La sala 2 albergará el debut en San Juan de Max Gómez Canle , uno de los artistas contemporáneos más relevantes; mientras que en la sala 3 se concretará un homenaje al reconocido artista local Eduardo Esquivel , ya fallecido.

Por último, el foyer recibirá una exposición de fotografías de artistas sanjuaninos , que habla del quehacer actual en esta rama del arte.

“Es una celebración en el marco de la cual ya se están desarrollando distintas actividades, como una muestra en Glencore Pachón o la que llevará en mayo el Museo a la Casa Nacional del Bicentenario, por ejemplo. Pero particularmente esta apertura tiene cuatro muestras de mucho impacto, de mucha fuerza, muy significativas”, valoró en diálogo con DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

“Son exposiciones que tienen una impronta local, regional, nacional, internacional y eso es justamente lo que buscamos al momento de diseñar una programación anual: que tanto las provincias vecinas como el país sientan interés en lo que se está haciendo en San Juan. Que sea una programación de excelencia y de referencia para la escena nacional”, dijo, no sin destacar la relevancia para la propia provincia.

“Es muy importante que nuestros artistas y el público de San Juan puedan vivenciar la producción que se está desarrollando, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó, subrayando la oportunidad de compartir, durante la inauguración, con artistas de jerarquía.

Inauguración: viernes 24 de abril, 20:30 h. Entrada libre y gratuita. Las muestras se extenderán hasta agosto de 2026. Inauguración: viernes 24 de abril, 20:30 h. Entrada libre y gratuita. Las muestras se extenderán hasta agosto de 2026.

Mondongo, un regreso recargado

Conformado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, Mondongo es uno de los colectivos artísticos argentinos más reconocidos, que ha expuesto en sitios como el MALBA de Buenos Aires, el LACMA de Los Ángeles y el MAXXI de Roma, además de pasar por numerosas bienales y ferias internacionales. Tras un primer paso en San Juan en 2015, ahora trae su imponente “Argentina”.

Mondongo. Serie Argentina 2009-2013 Plastilina sobre madera 15 paneles 200 x 4500 x 10 cm. Colección Manuel Mendanha y Juliana Laffitte Buenos Aires. Panel 2 El panel 2 de la obra de Mondongo, en plastilina sobre madera

Se trata de un paisaje de 45 metros lineales, distribuidos en 15 paneles de 3x2 metros. Surgió de un viaje de los artistas a Entre Ríos, donde se sintieron impactados por la naturaleza de la región. Ese fue el disparador para replantear lo que se entiende como “paisaje arquetípico de la nación”, generalmente asociado a la llanura pampeana. La obra propone una mirada alternativa sobre “la construcción de lo nacional”.

Pero además de su notable tamaño y de la reflexión que plantea, otra característica notable es que la obra está realizada en plastilina, explorando todas posibilidades matéricas de ese elemento.

Mondongo. Serie Argentina 2009-2013 Plastilina sobre madera 15 paneles 200 x 4500 x 10 cm. Colección Manuel Mendanha y Juliana Laffitte Buenos Aires. Panel 14 La instalación reúne 15 paneles de gran tamaño

“Nuestra sala se va a modificar por completo para recibir esta obra, el público no va reconocer el espacio. Se va a levantar una gran estructura arquitectónica para posibilitar la visual que requiere”, dijo Díaz Ruiz, quien aportó otro dato muy interesante: “’Argentina’ -que es propiedad de Fundación ArtHaus- es una obra que figura dentro de las ventas más importantes en la historia del arte argentino; y que llegue a San Juan marca también la importancia de la provincia como polo cultural del país”.

La calavera misteriosa

La muestra incluye, además, una pieza que nunca antes había sido exhibida en Argentina: la Calavera #3, adquisición del fundador de ArtHaus, Andrés Buhar; y que forma parte de la serie de 12 Calaveras que Mondongo realizó en paralelo a la creación de Argentina, entre 2009 y 2013.

image La Calavera #3 no había sido exhibida al público

En un juego de autorreferencias, las doce calaveras también aparecen ocultas en el follaje de los árboles del Panel 9 de la instalación, ampliando el universo simbólico de la obra.

Detalle nada menor, la articulación público-privada entre ArtHaus, Fundación Andreani y el gobierno de la provincia; y la jerarquía del Museo Provincial de Bellas Artes (infraestructura y know-how) es lo que le permite a San Juan recibir una exposición de semejante envergadura.

Sala 2. Max Gómez Canle: Futuro antiguo

Gómez Canle es un multipremiado artista nacido en 1972 en Buenos Aires, especializado en pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. De proyección internacional, trae por primera vez a San Juan un cuerpo de más de 20 obras, donde destaca la técnica de óleo y cera sobre granito.

“Es un artista que hace una mezcla muy significativa de cambios de soportes y materiales, pero con una mirada muy clásica. Podríamos decir que Gómez Canle es como un revisionista de la historia”, apuntó el director sobre esta exposición.

CANLE 2 Gómez Canle: óleo y cera sobre granito

En la misma línea, el curador Roberto Amigo detalló que Max “ilumina una fracción del pasado de la tradición pictórica desde formas nuevas. La piedra, adoquines urbanos, no es solo soporte del óleo y la cera -incluso con el dorado como persistente gótico tardío- sino, principalmente, volumen en el espacio que constituye otro límite físico a la superficie de la representación”.

Sala 3. Eduardo Esquivel: La escritura del territorio

Con curaduría de Alberto Sánchez Maratta, esta muestra pictórica es un merecido homenaje al talentoso artista sanjuanino fallecido en 2019, que trascendió los límites de la provincia y el país con sus creaciones. Por primera vez, el Museo presenta una muestra individual suya, integrada por obras provenientes de familiares y colecciones particulares.

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La selección comparte parte de su reflexión en torno a la noción de territorio, que, a diferencia del género clásico de paisaje, muestra otros sentidos posibles: rastros y rituales, tránsitos de viajeros, dimensiones culturales y afectivas no siempre visibles, señala la presentación de esta exhibición.

image Eduardo Esquivel: Amor Pagano (1994)

“Es una muestra muy significativa porque nuestra sede actual nunca ha hecho una muestra de Eduardo, por lo tanto es un reconocimiento a su trayectoria. Se trata de un sanjuanino que también ha sentado bases del arte local y que ha representado muy bien a San Juan fuera de la provincia”, valoró el director del MPBA. “Hay nombres que no se pueden evitar en la historia del arte de San Juan y él es uno, y merece esta muestra”, acotó.

Foyer: Entre la luz y la memoria

En el foyer del museo, con curaduría de Orlando Pelichotti, se concentrarán obras fotográficas de artistas sanjuaninos, seleccionados “en términos de búsqueda y registro de la escena del arte local”.

“Esta muestra se circunscribe al proyecto del Museo ‘Itinerarios del arte en San Juan’, que visibiliza la producción contemporánea de los artistas sanjuaninos, en este caso, en la disciplina fotografía. Es decir que es una muestra que habla de la identidad de San Juan a través de la imagen”, señaló Díaz Ruiz.

Oscar Pintor 1 Fotografía de Oscar Pintor

En cuanto a sus protagonistas, el funcionario marcó que se trata de “un importante número de artistas que residen en el interior de la provincia, en el país y en el exterior”. Ellos son: Oscar Pintor (Buenos Aires), Esteban Tapella, Federico Levato, Arturo Aguiar, Mariana Juárez, Daniel Gil, Paula Peralta, Adrián Carrizo, Lucas Poblete (Iglesia), Carlos Klement, Leandro López, Marcos Carrizo (Valle Fértil), Marcos Urisa, Patricia Savastano, Diana Gil Bieleus, Pablo Yamamoto, Tamara Wassaf (España), Patricio Reig, Miguel Aliste, Daniela Linares.

“En estas imágenes, no es sólo el territorio el que se revela, sino una forma de mirar que ha ido pasando de unos ojos a otros, como un secreto”, expresa el texto curatorial.

En paralelo a la inauguración de su primer bloque expositivo de este año aniversario, los días 24 y 25 de abril, el Museo de Bellas Artes volverá ser sede del Foro Conexión ArteBA. Es la segunda edición del programa que Fundación ArteBA inauguró el año pasado en San Juan y Mendoza, "que busca fortalecer y enriquecer las discusiones en torno al arte contemporáneo en la Argentina, a través de encuentros presenciales en distintas regiones del país".

El foro reunirá a referentes del país y del extranjero durante dos días en la provincia, donde realizarán mesas de debate y reflexión, conferencias, recorridos y actividades artísticas, "profundizando las preguntas abiertas en su edición inaugural y ampliando los espacios de intercambio entre agentes del arte contemporáneo".

“De este modo, en la inauguración de la temporada 2026 vamos a contar con la presencia de un gran número de artistas, curadores, gestores y prensa especializada a nivel nacional, que estará participando de la programación del Foro”, anunció el director. “San Juan se convertirá en un epicentro muy importante para el arte de Argentina. Estamos felices de poder tener estos dos proyectos en simultaneo en el Museo Franklin Rawson”, cerró Díaz Ruiz.