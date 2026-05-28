Estrenos de cine en San Juan: desde lo nuevo de Almodóvar hasta fenómenos de internet

La cartelera se renueva este jueves 28 con esperados estrenos de cine en San Juan. Los amantes de la pantalla grande podrán disfrutar de una variada propuesta, que incluye a "Amarga Navidad" , la elogiada película dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

La Aplanadora vuelve a casa: Divididos regresa a San Juan con disco nuevo y todo el peso de su historia

En la oferta, que también contiene desde terror psicológico y suspenso hasta animación -ideal para renovar las salidas del fin de semana- también destaca "Backrooms: Sin salida" , el fenómeno de internet hecho película, junto a la escalofriante "Dolly" . La acción llega con "Zona de riesgo" , mientras que los fanáticos del animé recibirán el clásico "El castillo ambulante".

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Una joven llamada Sophie es transformada en una anciana por una maldición y encuentra refugio en el mágico castillo ambulante del misterioso mago Howl.

Play Cinema. 2D Sub: 20:20 (excepto 3 de junio) hs

ZONA DE RIESGO (Acción/98’/R-17)

Embed - Fuze | Trailer Multiplex

Los obreros de una construcción en Londres desentierran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, lo que obliga a la población a evacuar la ciudad. Unos ladrones oportunistas, aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.

Play Cinema. 2D Cast: 23:25 hs

Multiplex. 2D Cast: 18:20 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 20:50 hs

AMARGA NAVIDAD (Drama/111’/R-13)

Embed - Amarga navidad | Trailer Multiplex

Con Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie. Dirección Pedro Almodóver. Elsa es una directora de publicidad cuya madre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.

Play Cinema. 2D Cast: 22:20 (excepto 3 de junio) hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:30 y 22:10 (de jueves a martes) hs

DOLLY (Terror/82’/R-17)

Embed - Dolly | Trailer Multiplex

Una joven llamada Macy es secuestrada por una criatura monstruosa que busca criarla como si fuera su propia hija.

Cinemacenter. 2D Cast: 23:00 hs

EN CARTELERA

NADA ENTRE LOS DOS (Comedia romántica /90’/ ATP con reservas)

Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro) se conocen en un paradisíaco resort del Caribe, en medio de una reunión laboral de emergencia. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan. Y nace una conexión inesperada. Mientras la empresa para la que trabajan se hunde, entre ellos aparece algo que no estaban buscando… pero que no pueden ignorar.

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h

PEQUEÑOS MONSTRUOS (Infantil/88’/G)

Embed - PEQUEÑOS MONSTRUOS Tráiler Español Latino (2026)

El descuidado Finnick, un ser que protege en secreto los hogares humanos, despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón ancestral y pierde su invisibilidad. Para salvar a todos los de su especie y recuperar su anonimato, deberá emprender un fascinante viaje lleno de desafíos junto a su infalible amiga Christine.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:30 hs

Multiplex. 2D Cast: 16:20 hs

STAR WARS: THE MANDALORIAN Y GROGU (Acción/132’/R-13)

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado

Tras la caída del cruel Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger la paz con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin. En esta aventura, su joven aprendiz Grogu ya es su compañero oficial para enfrentar juntos una peligrosa amenaza.

Play Cinema. 2D Cast: 19:00 (excepto 3 de junio), 21:10, 23:20 hs

Multiplex. 4D/3D Cast: 17:30, 20:00, 22:30 hs

Cinemacenter. 2D Cast: miércoles 16:30, 19:20 y 22:10 h. 2D Cast. Sala Turbo 17:10 hs. Jueves a martes 20:00 y 22:50 hs

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/R-13)

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Play Cinema. 2D Cast: 18:10, 19:10, 20:15, 22:25 hs 2D Sub: 21:15 (excepto 3 de junio) hs. Trasnoche Sábado 30/05 2D Cast: 00:20 (excepto 3 de junio) hs

Multiplex. 2D Sub: 23:00 h. 2D Cast: 16:10, 18:30, 20:45 hs

Cinemacener. 2D Cast: 17:20, 19:50, 22:20 (jueves a martes), 22:40 (miércoles) hs

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/R-13)

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00,18:00,19:00 hs. 2D Sub: 21:15 hs. Trasnoche Sábado 30/05 2D Cast: 00:25 hs

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 20:10 h. 2D Sub: 22:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00, 19:40, 22:30 hs

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/G)

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20,17:15 hs

Multiplex. 4D/3D Cast: 15:40 h. 2D Cast: 18:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 18:40 hs

EL PASAJERO DEL DIABLO (Terror/94’/+13)

Embed - EL PASAJERO DEL DIABLO Tráiler Español Latino (2026) Terror

Semanas después de iniciar una travesía en furgoneta, una joven pareja presencia un atroz accidente en la carretera donde el conductor pierde la vida. A partir de ese fatídico momento, una imparable presencia demoníaca conocida como el Pasajero comienza a perseguirlos, convirtiendo su viaje soñado en una aterradora pesadilla.

Multiplex. 2D Cast: 20:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 21:40 h (jueves a martes). Miércoles 21:20 hs

OBSESIÓN (Thriller /110’/G)

Embed - Obsesión | Trailer Multiplex

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Multiplex. 2D Cast: 22:30 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:10 hs

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Multiplex. 2D Cast: 16:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 hs

MORTAL KOMBAT II (Ficción/120’/+13)

Embed - MORTAL KOMBAT 2 Tráiler 2 Español Latino (2026)

Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.