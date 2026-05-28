Agenda Cultural de San Juan: las marquesinas van templando el fin de semana

Cuenta regresiva para despedir a mayo, y qué mejor que pasando un buen momento, disfrutando de una salida o, por qué no, de un paseo por la provincia. La Agenda Cultural de San Juan tiene hoy jueves diversas opciones como para cortar la semana, hacer la previa del finde y coronar este mes patrio de la mejor manera.

Agenda Cultural de San Juan: un sábado con una certelera para elegir

Entre las celebraciones extendidas por el Día de los Museos, el Chalet Cantoni hará un recorrido especial que pondrá de manifiesto su historia y arquitectura. Es solo una de las visitas que, con entrada gratuita, se despliegan en San Juan, que ofrece un buen mix de arte, cultura e historia.

Y para quienes quieran algo más distendido, habrá música de distintos géneros, maridada con gastronomía, una vez que se ponga el sol. Aquí, algo de lo que podés hacer este 28 de mayo:

Flores de abril. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

El desmonte. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín)

desmonte El desmonte

Los románticos iracundos. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratis

Medellin The Club. A las 23:30 h en Pio Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Cartografía de la paz. Inaugura hoy a las 20:00 h en el Espacio de Arte de la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). A cargo de 18 Mundos, con Curaduría de Graciela Faedo. En el marco del Día Internacional de los Museos. Gratis

Historia y arquitectura de las residencias más emblemáticas de San Juan: Chalet Cantoni. En el marco de los festejos por el Día Internacional de los Museos. A las 18:00 h, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste) Entrada libre y gratuita

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

bibliotecas populares 2 Dirección de Bibliotecas Populares

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Hoy, actividades especiales (exposición y charla) de 19:00 a 21:00 h por la semana de los Museos. Gratis. Dirección: Calle Laprida 37 oeste.

Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

image Mercado Artesanal Luisa Escudero

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.