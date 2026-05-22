Agenda Cultural de San Juan: buena variedad de propuestas para arrancar el fin de semana

Este viernes 22 de mayo, la agenda cultural de San Juan ofrece múltiples opciones artísticas que renovarán la cartelera local con atractivas propuestas de carácter musical, teatral, cinematográfico y tradicionalista durante toda la jornada.

Agenda Cultural de San Juan: el teatro porteño brilla en un domingo de música, ferias y arte

Los amantes de la música clásica contarán con un concierto sinfónico gratuito, mientras que el rock, la cumbia y el tango poblarán la noche en diversos restaurantes y bares. Además, se presentarán destacadas obras de danza flamenca y teatro físico unipersonal.

La jornada se completará con proyecciones de cortos estudiantiles, una colorida feria temática de cultura pop y encuentros patrios comunitarios que incluirán talleres, danzas folclóricas y exposiciones artísticas.

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Obras: Sinfonía N°2, de Honegger; Sinfonía N° 5, de Mahler; e Idilio de Sigfrido, de Wagner. Dirección Pablo Druker. A las 21:00 h en Teatro Kummel (Rawson). Entrada gratuita.

Cometa Halley. Tributo a Virus. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia) Reservas al 2644136311

Chichón Hernández. Baladas de rock nacional. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, en República del Líbano 1799 oeste) Reservas 2644194896

Vía 66 Rock. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas 2645812630

Pauli Figueroa. A las 22:00 h en Arroba la Pizza (Alvear 11 norte)

Los Parhelios. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 Vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

La Quimera. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín y Circunvalación – Desamparados)

Vía 66. A las 22:30 h, en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Franco Giuliani. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral Este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

La nota. A las 22:30 h en La dosmilera (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

La Llaga Tango. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

la llaga tango

Rock y Revolución. Con Viejo Transistor. A las 23:00 h en Breeking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

Pepo Lara. A las 23:00 h en Pio Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

El Yeyo. A las 23:30 h en La Sede Pool Bar (Mendoza 2219 sur, antes de Calle 5, Rawson)

Noche paranoica y heroica. A las 23:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

El Pacha. Tributo al Loco Amato. A las 00:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

Leo. Cumbia romántica. A las 01:00 en Ladran Sancho (Av. Libertador 1545 oeste)

DANZA

Bodas de sangre. Compañía Flamenca Alma Gitana. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $25.000, en boletería y tuentrada.com

CINE

Ciclo de cortos estudiantiles. Desde las 18:00 h en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

TEATRO

Inestable. Unipersonal de Pablo Fábregas. A las 21:30 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entrada $35.000 en entradaweb

Leterno. Unipersonal de teatro físico creado, dirigido y actuado por Mariano Bassi (ex De La Guarda y Fuerza Bruta). A las 21:00 h en Sala Cooperativa Teatro de Arte (Bernardo O'Higgins 501 este) Entrada $15.000

image Leterno

FERIAS

Tokyo No Yoru. Emprendedores, stands, anime, K-Pop y más. De 17:00 a 23:00 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

ENCUENTROS PATRIOS

Latiendo Patria. Dibujos para colorear, rincón de lectura e historia, entrega de escarapelas, intervención de danzas folclóricas, participación de talleres culturales. De 11:00 a 12:00 h, Biblioteca y Espacio Cultural Guido Yiribarren (Av. Córdoba y Las Heras) Gratis

Gala Patria. Obra “La Patria nace en el corazón del pueblo”. Banda La Quimera. Pericón Nacional. A las 21:00 h en Cine-Teatro de Albardón. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Exposición de cuadros y telares. En el marco de la Semana de Mayo. A las 17:00 h, en el Salón Cultural Villa Santa Rosa (25 de mayo). Gratis.

Muestra del Taller de Fotografía Creativa. A las 21:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Ciclo de arte en la ciudad. Mundos de ensueño (salas 1 y 2) y Bienvenidas (salas 3 y 4). Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur).

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Mímesis para lo invisible. Exposición individual de Eduardo Tejada. en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita. Disponible de lunes a viernes, de 9 a 13 h y 17 a 20 h, hasta el 27 de mayo.

mimesis Mimesis para lo invisible

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visita Temática: 10:00 y 18:00 h, sin costo y sin reserva previa. Además, exposición: "La Minería en la mirada de Sarmiento", se presenta a través de un diorama en la sala “Sarmiento, su legado”, una escena que permite acercarse de manera visual y accesible a esta faceta de su pensamiento. Además, exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. De 19:00 a 23:00 h, actividades especiales en la Semana de los Museos, gratis. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Hoy, actividades especiales (exposición y charla) de 19:00 a 21:00 h por la semana de los Museos. Gratis. Dirección: Calle Laprida 37 oeste.

image Asociación Cultural Sanmartiniana

Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Inaugura hoy jueves 22 de mayo, a las 10:00 h. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.