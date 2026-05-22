    • 22 de mayo de 2026 - 13:44

    El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: "No hay cuadro de estrés"

    En medio de la preocupación por la salud del cocinero, Hans Petersen habló con Teleshow y dio la versión de la familia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reciente internación de Christian Petersen generó inquietud en el ambiente gastronómico y televisivo, teniendo en cuenta la situación que atravesó el cocinero meses atrás al descompensarse durante una excursión al Lanín. Frente a los rumores, su hijo Hans Petersen decidió hablar con Teleshow y brindar precisiones sobre el estado de su padre, detallando su versión sobre el proceso médico que atraviesan.

    Leé además

    Christian Petersen.

    Volvieron a internar a Christian Petersen a cuatro meses de haber recibido el alta
    La Comunidad Gamer San Juan invita a jugadores de la provincia a ser parte de su espacio.

    La Comunidad Gamer San Juan convoca a nuevos jugadores de cara a su décimo aniversario

    Por Estela Ruiz M.

    “No hay ningún cuadro de estrés”, afirmó el joven al ser consultado sobre el motivo de la internación. En diálogo con este medio, subrayó que lo que ocurre en estos días forma parte de “un seguimiento de observación terapéutica integral”, en el marco de los controles que se realizan luego del incidente cardíaco previo que sufrió el reconocido chef.

    La familia Petersen asegura que estos controles buscan ante todo monitorear el funcionamiento cardíaco de Christian y verificar su adecuada adaptación tras el episodio de salud. “Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo”, explicó el hijo del cocinero, despejando especulaciones sobre un agravamiento del cuadro.

    El propio Hans Petersen tomó la iniciativa de responder para brindar información precisa y dirigida a “todas las personas que de muy buena fe se acercan a nosotros para preguntarnos cómo está”. En este sentido, manifestó su preocupación por las noticias sobre el prestigioso cocinero: “Lamentamos la difamación y falsa información”, en referencia directa a los trascendidos que, según su visión, “corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia”, concluyó.

    Internación y antecedentes recientes de Christian Petersen

    A cinco meses de haber sido internado tras un episodio grave en la Patagonia, el chef ingresó nuevamente al Hospital Alemán durante la noche del jueves, acompañado por su esposa. Hasta el momento, el Hospital Alemán no emitió parte médico oficial sobre la evolución de Petersen. Se aguarda que, en las próximas horas, se brinde información sobre su estado y los pasos a seguir en la recuperación.

    El antecedente más cercano se remonta a diciembre, cuando Petersen estuvo 26 días en terapia intensiva tras descompensarse durante una expedición en el cerro Lanín, en la Patagonia. Tras esa internación, recibió el alta en enero, luego de una recuperación prolongada que le permitió retomar sus actividades habituales.

    En ese momento, el Hospital Alemán comunicó que la decisión del alta se adoptó tras constatar una recuperación sostenida. El parte oficial transmitido por la institución sostuvo: “Debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

    Al reincorporarse a su rutina, Petersen expresó su gratitud: “Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”.

    En una entrevista previa, el chef repasó el contexto de su emergencia en Patagonia, recordando que “había tenido un año muy difícil” y que sus hábitos y exigencias deportivas pudieron influir en su estado de salud. Subrayó la importancia del acompañamiento familiar y el aprendizaje tras el episodio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Carmina Burana, con más funciones.

    Carmina Burana suma nuevas funciones: las fechas que se agregan en el Teatro Bicentenario

    La agenda cultural de San Juan incluye esta noche la versión flamenca de Bodas de Sangre. 

    Agenda Cultural de San Juan: buena variedad de propuestas para arrancar el fin de semana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Guyot y Alfredo Toth, los líderes del GYT

    Pablo Guyot, guitarrista de GYT: "No estamos corriendo sobre un éxito que fue hace mucho tiempo"

    Por Estela Ruiz M.
    Fabio Alberti en la piel de su personaje Peperino Pómoro, que el sábado 23 de mayo subirá a escena en Sala Z

    "Parece que alguien se ofendió": Fabio Alberti no actuará en el Teatro Municipal de Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo