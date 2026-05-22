El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: "No hay cuadro de estrés"

La reciente internación de Christian Petersen generó inquietud en el ambiente gastronómico y televisivo , teniendo en cuenta la situación que atravesó el cocinero meses atrás al descompensarse durante una excursión al Lanín. Frente a los rumores, su hijo Hans Petersen decidió hablar con Teleshow y brindar precisiones sobre el estado de su padre, detallando su versión sobre el proceso médico que atraviesan.

“No hay ningún cuadro de estrés”, afirmó el joven al ser consultado sobre el motivo de la internación. En diálogo con este medio, subrayó que lo que ocurre en estos días forma parte de “un seguimiento de observación terapéutica integral”, en el marco de los controles que se realizan luego del incidente cardíaco previo que sufrió el reconocido chef.

La familia Petersen asegura que estos controles buscan ante todo monitorear el funcionamiento cardíaco de Christian y verificar su adecuada adaptación tras el episodio de salud. “ Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo” , explicó el hijo del cocinero, despejando especulaciones sobre un agravamiento del cuadro.

El propio Hans Petersen tomó la iniciativa de responder para brindar información precisa y dirigida a “todas las personas que de muy buena fe se acercan a nosotros para preguntarnos cómo está”. En este sentido, manifestó su preocupación por las noticias sobre el prestigioso cocinero: “Lamentamos la difamación y falsa información”, en referencia directa a los trascendidos que, según su visión, “corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia”, concluyó.

Internación y antecedentes recientes de Christian Petersen

A cinco meses de haber sido internado tras un episodio grave en la Patagonia, el chef ingresó nuevamente al Hospital Alemán durante la noche del jueves, acompañado por su esposa. Hasta el momento, el Hospital Alemán no emitió parte médico oficial sobre la evolución de Petersen. Se aguarda que, en las próximas horas, se brinde información sobre su estado y los pasos a seguir en la recuperación.

El antecedente más cercano se remonta a diciembre, cuando Petersen estuvo 26 días en terapia intensiva tras descompensarse durante una expedición en el cerro Lanín, en la Patagonia. Tras esa internación, recibió el alta en enero, luego de una recuperación prolongada que le permitió retomar sus actividades habituales.

En ese momento, el Hospital Alemán comunicó que la decisión del alta se adoptó tras constatar una recuperación sostenida. El parte oficial transmitido por la institución sostuvo: “Debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

Al reincorporarse a su rutina, Petersen expresó su gratitud: “Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”.

En una entrevista previa, el chef repasó el contexto de su emergencia en Patagonia, recordando que “había tenido un año muy difícil” y que sus hábitos y exigencias deportivas pudieron influir en su estado de salud. Subrayó la importancia del acompañamiento familiar y el aprendizaje tras el episodio.