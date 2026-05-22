Pablo Guyot, guitarrista de GYT: "No estamos corriendo sobre un éxito que fue hace mucho tiempo"

- Por qué GYT y no GIT ¿Qué pasó con la I?
- Lo trato de resumir: Willy se fue como 5 veces de la banda y nosotros paramos. Esta vez no, no se espera más a nadie. Aparte, todos los temas que tocamos son de Alfredo y míos, y canta Alfredo que es la voz del grupo. Willy es un gran baterista, pero se fue tantas veces que al final nos aburrimos. Lo puedo decir así, así de simple, sin profundizar, porque podría profundizar pero no vale la pena.
- ¿Y cómo están viviendo este nuevo tránsito?
- Te podría decir que es muy divertido, porque es como un viaje de egresados, te vas de gira, tenés buenos hoteles, ya ensayaste, no tenés más que ir, tocar y disfrutar. A veces pasa, por ejemplo en Perú, que teníamos vuelos con algunos horarios medio estrafalarios que nos cansaron un poco, y un día tocamos a 3250 metros de altura y lo sentimos, la verdad; pero por lo demás, es increíble. Son cosas felices, porque hay muchos recuerdos, por un lado, y después la gente que va a vernos, es mucha gente que nos ha visto cuando éramos más jóvenes, ellos también (risas), o sea que también les trae recuerdos… Y, después, hay muchísimos chicos que vemos cantando, que se saben las letras mejor que yo, una locura… O sea que por ahora está todo buenísimo, la venimos pasando bien, y bueno, ir a San Juan, de nuevo después de tanto tiempo, va a ser un placer.
- Cuando decidieron volver ¿Qué se imaginaban?
- La verdad es que no teníamos mucha idea de cómo sería, qué pasaría, pero por suerte lo empezamos a hacer y la respuesta fue realmente buena y nos dio más fuerza. De hecho, posiblemente hagamos un teatro grande en Capital en noviembre; antes tenemos que hacer vueltas por el interior de Argentina. No sé, con Alfredo estamos súper contentos, por ahí grabamos un disco en vivo en ese show que te digo, en Capital, más a fin de año, y grabaremos 3 o 4 temas nuevos… nunca grabamos un vivo. Está bueno todo el show de luces y las pantallas y todas esas cosas que se agregan en esta época, que no teníamos hace 40 años, no había tanto desarrollo en toda esa parte del show, así que estamos tratando de estar a la altura.
GIT
GYT, la banda derivada de GIT, durante uno de sus recientes shows en Perú
- Han estado muy vinculados como productores a lo que vino después ¿Cómo se inserta GYT en este escenario actual?
- La verdad que no es algo que pueda tener claro, pero en cuanto a la respuesta de la gente, muy bien. Por otro lado, siempre hay novedades en la música, hay mucha música de hoy como Wos, Marilina Bertoldi y muchas bandas que son otro tipo de música, que son artistas que también son grandes en esta época, así que creo que el "insert" es desde cómo tocamos, por un lado; y, por ahí, que hoy poco se ven bandas en vivo tocando sin pistas y sin ese tipo de cosas que hoy ya son comunes, normales. O sea que creo que está bueno, nosotros lo sentimos bien, estamos contentos.
- ¿Tenían temor, si vale el término, de que quedara en el "revival" nostalgioso?
- Mirá, nosotros no tenemos pretensiones, nos divertimos mucho tocando y dándonos el gusto en este momento. No estamos corriendo sobre un éxito que fue hace mucho tiempo, estamos disfrutando de este momento de tocar en vivo y de tocar temas nuestros, porque durante bastante tiempo no estuvimos tocando en vivo, como desde el '94 al 2010 no tocamos nunca. Después hubo un par de tocadas en 2010, en 2017, '18, pero ésta me parece que es la más cómoda y en la que mejor me siento para continuar. Mientras podamos, vamos a estar tocando, por ahora podemos, así que lo estamos disfrutando muchísimo.
- ¿Qué pasó en los '80, que hubo esa efervescencia en el rock-pop nacional?
- Es una cosa misteriosa. Hubo una previa, como un gran caldo de cultivo en Spinetta, en Los Gatos, en Litto Nebbia, en Charly, ni hablar, y tantos más… Ya el movimiento estaba fortísimo por abajo, mucha banda, mucho bueno, hubo toda una movida en esa época, hubo Malvinas, y los medios se abrieron a considerar el rock argentino, hubo un apoyo, y había mil lugares para tocar todo el tiempo, una fiesta sin banda, no era fiesta... Qué se yo… Hoy es muy diferente, viste, hoy es el DJ que dice que toca y bueno...
- Tenés la misma postura de Pappo al respecto…
- Más o menos, en realidad cualquiera que haga algo con su esfuerzo y lo haga bien, está todo bien. Cuando dicen que tocan es porque en inglés se dice “play”, y entonces los tipos dicen que “tocan”, pero en realidad… Tendrán su cadena de discos y su armado y sus cosas, con las herramientas nuevas podés cambiar la velocidad de los temas mucho más simple que antes, que era con la bandeja, viste. Yo tocaba mucho en discotecas cuando tenía 20 años, y los disc-jockeys movían la bandeja para ajustar un tema con otro, todo ese tipo de cosas. Hoy con software, haces cualquier cosa… Pero bueno, no voy a hablar en contra de lo que va pasando en el mundo, es todo un cambio. Qué sé yo… También me gusta cuando las bandas hacen cosas nuevas, no me gusta mucho la proliferación de las bandas tributo que no hacen nada propio y que para promocionarse ponen tus temas y tus fotos, eso no es algo que me parezca que esté bien, y que esté bueno en realidad… por ahí está bueno hacerlo si lo hacés como una cosa amateur, pero si lo hacés como algo profesional me parece que tendrías que volar un poco más alto. No sé, por ahí los pibes son divinos y si te admiran lo hacen por eso, o sea, no hay nada en contra, sino que le diría que traten de componer un tema propio para sumar, nada más… Después, lo demás es cuestión de época.
- Volviendo al revival de los ’80, por San Juan han pasado hace poco Gringui con Los Abuelos, Marcelo Moura con Virus, ahora ustedes. La gente responde ¿Cómo ves esto?
- Es sorprendente por momentos, porque realmente creo que hay una falta, hay mucha gente que necesita escuchar un poco de ese tipo de rock, que era diferente a lo que pasa hoy, y bueno, por suerte todavía podemos tocar, ¿viste? Y pasarla bien, y sonar bien, y se agradece eso. La gente se va recontra feliz y nos aplauden muchísimo, por ahí están parados todo el show, es como si hubiera aumentado el sentimiento de la gente hoy, no sé por qué...
- ¿Y arriba del escenario se vive con menos prisa, se puede paladear más, quizás?
- Sin dudas, mucho más tranquilo, y si puedo llegar el día anterior al lugar que vamos a tocar, está bárbaro, y por ahí nos quedamos unos días. Estamos tratando de disfrutar todo, también los viajes, disfrutar de estas épocas.
- Tal vez sea ese disfrute, el paso del tiempo… Se los siente más cercanos, más de “carne y hueso” ¿Es impresión nuestra nomás?
- No, yo creo que es así y creo que por eso es que la gente, como te decía, nos trata mejor, que parece que nos está cuidando, yo creo que ya nos quieren de otra manera. Y algunos chicos que son muy fans, también, el cariño que tienen... saben más que vos todo lo que pasó… Es verdad lo que decís, que uno en el momento del éxito exagerado parece inmortal o una cosa así ¿no? En cambio ahora somos las personas que somos, simples, y tratamos de no tener una pose de estrella, por lo menos Alfredo y yo, no nos divierte inventar una pose como esa, no la necesitamos.
GIT EN SAN JUAN
Según recuerdan fans memoriosos, la última vez de GIT en San Juan habría sido en febrero de 1986, en pleno apogeo del rock argentino. Aquel recital fue en época de carnaval, en el Jockey Club, donde los tres músicos originales -que se reunieron por primera vez en las huestes de Charly García, quien les produjo el disco debut- desgranaron temas de GIT (1984) y de GIT Volumen 2 (1985).
Fue meses antes del lanzamiento oficial del exitoso tercer álbum (en septiembre), por eso no tocaron, por ejemplo, Es por amor. Sí sonaron entonces La calle es su lugar (Ana), un éxito del primero; y Siempre fuiste mi amor, corte de difusión del segundo, que fue el “bis” que coronó una inolvidable noche de verano al ritmo de Guyot, Iturri, Toth.
