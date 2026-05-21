    • 21 de mayo de 2026 - 19:44

    Día de los Museos: cinco propuestas para disfrutar de temáticas varias el 22 de mayo

    Será un viernes de talleres artísticos, proyecciones de cortos, muestras históricas y ferias interactivas, con entrada gratuita.

    Por el Día de los Museos, continúan las actividades. La Celda Histórica de San Martín será el viernes 22 uno de los escenarios.&nbsp;

    Por el Día de los Museos, continúan las actividades. La Celda Histórica de San Martín será el viernes 22 uno de los escenarios. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con su modalidad extendida, el Día de los Museos continúa celebrándose en San Juan, de la mano de más de 30 instituciones públicas y privadas. En esa línea, el viernes 22 de mayo habrá una atractiva agenda de actividades gratuitas abiertas a la comunidad.

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    Coordinadas por el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, las propuestas incluyen desde talleres de dibujo y muestras históricas hasta proyecciones de cortometrajes estudiantiles, circuitos lúdicos y stands interactivos de ciencias naturales acompañados por ferias gastronómicas.

    Esta jornada cultural invita a recorrer exposiciones artísticas contemporáneas, descubrir el patrimonio arqueológico regional y participar de tertulias históricas que recrean el pasado social.

    Museo Tornambé

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    Museo Tornambé

    Museo Tornambé

    Taller gratuito orientado a la exploración de técnicas de estampación y dibujo. La propuesta estará a cargo de la Mgter. Natalia Saffe y la Prof. Alejandra Carabante, y se desarrollará en dos encuentros. De 15 a 18 h, con inscripciones: [email protected]

    También habrá, a las 18:00 h y con entrada gratuita, proyección de cortos estudiantiles, en colaboración con el Departamento de Artes Visuales (DAV). Las producciones que se presentarán forman parte de los trabajos finales realizados por estudiantes de primer año para la cátedra Lenguaje Artístico I: Cine, donde exploran distintas herramientas y lenguajes vinculados a la producción audiovisual.

    Además se podrán recorrer las muestras Fabiana Zito - En memoria y Colección Tornambé, de 8:00 a 20:00 h, con entrada gratuita.

    • Museo Tornambé - Av. Libertador San Martín 1666 oeste

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier - FFHA

    museo gambier

    De 18:00 a 22:00 h, el Museo Gambier, junto al área cultural del Complejo La Superiora, proponen juegos lúdicos y visitas guiadas a la exposición del Museo Arqueológico, muestra colectiva de artistas y artesanos, talleres de pintura, dibujo y espectáculos. Gratis.

    • Dirección: Doctor Ortega y Conector Sur, Rawson

    Instituto y Museo de Ciencias Naturales - FCEFN

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    La actividad será en el Chalet Cantoni

    La actividad será en el Chalet Cantoni

    Invita a la comunidad al Chalet Cantoni, para participar -de 18 a 23 h- de charlas y recorridos por stands interactivos para explorar y aprender sobre fósiles, meteoritos, insectos y plantas. Una jornada en familia que incluirá feria gastronómica y de emprendedores locales. Gratis

    • Dirección: Chalet Cantoni – Av. Libertador San Martín 3339 oeste

    Asociación Cultural Sanmartiniana

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    De19:00 a 21:00 h se llevará a cabo una tertulia sanmartiniana y exposición sobre la llegada del General San Martín a San Juan en 1815. Abordará su estadía en el Convento de Santo Domingo y encuentros con referentes locales.

    El recorrido incluye la biblioteca, el relicario y celda histórica, sala capitular, patio, busto del prócer y campanas de la libertad. Gratis

    • Dirección: Calle Laprida 37 oeste

    Museo Hnos. Nacif Weiss

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    Hasta el viernes 22 de mayo, de 9 a 12 h, el Museo Hnos. Nacif Weiss ofrece la exposición “Hablar / Escuchar - Formas de comunicación y vida social a través del tiempo", a cargo del área Museos dependiente de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UCCuyo. Se trata de una muestra museológica que combina patrimonio, historia, comunicación y reflexión social.

    A través de objetos históricos, documentos y dispositivos tecnológicos, busca recuperar la dimensión humana de la comunicación y destacar su importancia en la construcción de la vida en común, estableciendo un diálogo entre pasado y presente en el contexto cultural contemporáneo de San Juan. Gratis.

    • Dirección: Casa España - Rivadavia 32 este

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