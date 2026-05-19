Día de los museos, celebración extendida: más propuestas para el miércoles 20 de mayo

Por tercer día consecutivo, se desarrolla en San Juan el programa de actividades especiales por el Día de los Museos . Con entrada libre y gratuita la mayoría, y un par de talleres arancelados; la jornada del miércoles 20 de mayo propone a los visitantes escuchar, observar y también hacer.

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Destinadas a personas de todas las edades, el programa es el siguiente:

Exposición “Hablar / Escuchar - Formas de comunicación y vida social a través del tiempo" . A cargo del área Museos dependiente de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UCCuyo. Se trata de una muestra museológica que combina patrimonio, historia, comunicación y reflexión social.

A través de objetos históricos, documentos y dispositivos tecnológicos, se busca recuperar la dimensión humana de la comunicación y destacar su importancia en la construcción de la vida en común, estableciendo un diálogo entre pasado y presente en el contexto cultural contemporáneo de San Juan.

La muestra estará disponible hasta el 29 de mayo de 9 a12 h en Casa España.

Dirección: Casa España - Rivadavia 32 Este

Museo Tornambé

tornambé El Museo Tornambé habilitará una visita guiada a la colección de la familia Tornambé

A las 16:30 h habrá una visita guiada a la Sala Colección Familia Tornambé, a cargo de Florencia Ortiz y Carolina Gerez.

También se podrá visitar la muestra de Fabiana Zito – En Memoria; y la tienda del museo. Actividad libre y gratuita, sin inscripción previa.

Además, se llevarán a cabo dos talleres, ambos de 15:00 a 18:00 h, con arancel de $15.000 cada uno. El de Cerámica Raku Inicial es un acercamiento a esta técnica, caracterizada por sus procesos experimentales y resultados únicos. Estará a cargo del Mtro. Franco Palma y se desarrollará en dos encuentros: miércoles 20 y sábado 30 de mayo, destinado a personas mayores de 18 años. El otro es de Acuarela, Zentangle y Collage, orientado a la exploración creativa. Estará a cargo de la Mgter. Sonia Parisí y se desarrollará en dos encuentros: miércoles 20 y sábado 30 de mayo.

Dirección: Museo Tornambé - Av. Libertador San Martín 1666 oeste

Museo Histórico Policial Subcomisario Gabriel Guzzo

image Objetos del Museo Histórico Policial de la provincia

El museo lleva el nombre de quien fue el primer director de este espacio cultural. El 20 de mayo, de 8:30 a 12:30 h el público podrá recorrer la muestra que explora la evolución y labor policial a través del tiempo. Con recursos digitales, recreaciones y objetos, el público conocerá casos y técnicas junto a las diferentes divisiones de la Policía de San Juan.

Dirección: Muestra Museo Policial – Entre Rios 579 sur

También habrá, a las 10:00 h, un concierto didáctico en el Cine Teatro Municipal de Capital

Dirección: Cine Teatro Municipal - Mitre pasando Mendoza

Ambas actividades son con entrada libre y gratuita.

ARTIFY

juego de damas artify La historia del salón Juego de Damas será el eje del conversatorio en Artify

A las 20:00 h se desarrollará el conversatorio “Universo Juego de Damas”, un espacio de reflexión sobre la trayectoria del salón, sus artistas y el modo en que configuraron una escena contemporánea. Entrada gratuita.