Espiá al Spider-Man de los años 30: adelanto final de la serie que estrenará en mayo

El universo de Marvel suma una propuesta de autor con el lanzamiento, concretado hoy, del tráiler final de Spider-Noir, versión alternativa, oscura y madura del clásico superhéroe de Marvel, Spider-Man . Con sello de Sony Pictures, marcará el debut de Nicolas Cage en un protagónico para la televisión global .

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La trama se sumerge en la década de 1930 para seguir a Ben Reilly (Cage), un veterano y quebrado investigador privado neoyorquino. Obligado a confrontar su pasado tras una tragedia personal, el detective asume en secreto el rol del único superhéroe de una metrópolis asfixiada por la corrupción. Esta adaptación del cómic Spider-Man Noir se distancia del colorismo habitual del género para abrazar el suspenso y la estética clásica del cine negro .

El universo Spider-Man revive con Nicolas Cage como Ben Reilly, el protagonista de la historia ambientada en el Nueva York de los años '30

Una de las grandes novedades de la producción radica en su formato de exhibición: los espectadores podrán configurar su experiencia visual optando por una versión en "auténtico blanco y negro" o bien en el sistema "color real" . Este recurso estético busca potenciar el clima de intriga desarrollado por los showrunners Oren Uziel y Steve Lightfoot.

El proyecto cuenta con un equipo creativo de primer nivel, respaldado por Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, las mentes galardonadas detrás del éxito animado de la franquicia. Asimismo, el realizador Harry Bradbeer (Fleabag) asume la dirección de los dos primeros episodios de un relato que promete redefinir el mito del héroe arácnido.

El elenco de estrellas se completa con figuras de la talla de Lamorne Morris, Brendan Gleeson y Jack Huston, quienes darán vida a los aliados y amenazas que poblarán la agencia B Reilly Investigations a partir del 27 de mayo en Prime Video.

Mirá el tráiler final de Spider-Noir en blanco y negro