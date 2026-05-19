Wanda Nara: paz y amor entre el "papelón" y el "ejemplo de lucha"

Su Premio Martín Fierro a la conducción -que recibió el lunes por la noche- fue la comidilla de programas faranduleros y redes, el día después.

El debate de café el martes 19 de mayo no fue la política, ni la economía, ni el fútbol ni nada de eso. Fue Wanda Nara. La gala 2026 dejó una onda expansiva tras la entrega del Premio Martín Fierro a Mejor Conductora a Wanda Nara por MasterChef Celebrity (Telefe). El veredicto de APTRA encendió un debate feroz que divide aguas en el ambiente mediático.

Luis Ventura: resiliencia y rating ventura Desde la entidad organizadora, APTRA, Luis Ventura defendió activamente su voto positivo en Radio La Red, argumentando que el galardón trasciende la técnica y premia una historia de superación personal.

"La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó. Recibió un diagnóstico médico preocupante (NdeR: ella misma dijo que padece Leucemia durante la gala) y eso lo convirtió en trabajo. Es madre de cinco hijos, tuvo polémicas con sus parejas y le ganó a todo eso. Además, le guste a quien le guste, hizo el mejor rating el año pasado. Es un ejemplo de lucha", afirmó.

Yanina Latorre y cía: todo mal yani En la otra vereda, la vieja guardia del periodismo puso el grito en el cielo. Yanina Latorre abandonó el salón al grito de "Ganó Wanda, qué papelón", sumando que en las mesas se pedía no aplaudir por la indignación general contra APTRA. Teté Coustarot fue otra de las voces más críticas al señalar que se mezclaron roles en la terna: "Una lectora de avisos no es conductora. Ser conductora es otra cosa; es estar en vivo todos los días, resolver imprevistos y tener contenido. Se nota muchísimo cuando falta formación", dijo.

En sintonía, En redes y medios, figuras como Rodrigo Lussich —quien tildó el premio de "vergüenza"— y Nancy Pazos se sumaron al rechazo.