José Luis Aguirre, una de las voces más icónicas del folclore nacional llega a San Juan con su banda para celebrar la Revolución de Mayo

El cantautor de trayectoria nacional José Luis Aguirre llegará a San Juan este 25 de mayo para participar en una peña cargada de talento con multiplicidad de voces de Cuyo. Los detalles.

José Luis Aguirre es un cantautor nacido en Villa Dolores, Córdoba y desde pequeño ya mostraba una pasión particular por el canto y el folclore argentino. Años después y tras haber conquistado varios escenarios de renombre, llegará a San Juan en el marco de su gira nacional, donde repasará su repertorio inspirado en paisajes, sentimientos, personajes y costumbres.

A días de haber presentado el corto “Canción bonita para mi barrio”, el tema que le valió la Consagración de 2024 en el Festival Nacional de Folclore, el artista estará llegando al Espacio Cultural Panda House, donde se realizará una nueva edición de las tradicionales peñas que se celebran en el sitio ubicado en Rivadavia. La peña tendrá una particularidad más que especial, ya que será la última fecha prevista en el espacio cultural hasta septiembre, debido a que permanecerá cerrado para mejoras edilicias.

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En esta oportunidad estarán acompañando en la grilla a José Luis Aguirre la cantante sanjuanina de trayectoria provincial Paola Hasher, el conjunto Los Videla y el mendocino Fede Lepez, recorriendo así distintas expresiones del folclore cuyano y argentino, donde no faltará el espacio para el baile y el encuentro.

“Será sin duda una fecha muy importante para el espacio cultural, ya que contar con la presencia de José Luis Aguirre y su banda no es un dato menor. Él ha sido revelación en Cosquín y la gente lo apoya mucho. El año pasado tuvimos la oportunidad de que viniera a Panda House y no cabía un alfiler, y estaba solo. Esta vez viene con su banda y hemos conformado una grilla variada e interesante, por lo que son grandes las expectativas que tenemos para lo que será nuestro último evento de la temporada”, destacaron desde la organización en diálogo con DIARIO DE CUYO.