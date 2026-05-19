El evento del año: los looks que marcaron los Martín Fierro 2026 de la televisión argentina

Sofía Gonet
Otra de las más elogiadas fue Sofía Gonet, quien impactó con un vestido en tonos celeste y champagne de Es Gone, inspirado en una escarapela desarmada. Sumó aros, anillos y collar de oro amarillo y brillantes de Jean Pierre, make up de Vero Luna, peinado de Leo Vallejos, zapatos de La Chica de los Stilettos y estilismo de Carolina Maxwell.
Wanda Nara y sus hijas
Wanda Nara también fue una de las grandes protagonistas de la noche con un vestido de Es Gone y un deslumbrante conjunto de joyas de Jean Pierre en oro y brillantes.
Jimena Monteverde deslumbró con un vestido negro de Natacha Morales.
Natalie Weber
Matilda Blanco
Se mantuvo fiel a su estilo con un vestido negro de Matias Baez acompañado por delicadas joyas y anillos de Jean Pierre. El estilismo fue de Paola Reyes.
Barbie Franco se destacó con un elegante diseño color chocolate de Marcelo Zanek.
Moria Casán
Llevó un vestido evasé de Atelier Pucheta Paz, compuesto por por dos amplias faldas doble campana superpuestas.
Mariana Brey optó por un vestido muy sensual de Laurencio Adot.
Verónica Lozano eligió un vestido negro de Saiach.
Majo Martino deslumbró con un strapless gris plata de Claudia Arce.
Evangelina Anderson también se inclinó por el negro con un diseño de Marian Saud y un conjunto de joyas de oro y brillantes de Jean Pierre, con estilismo de Nat Ceccinato
Yanina Latorre
Eligió un elegante vestido negro de Menage à Trois, acompañado por aros, anillos y pulsera de oro blanco y brillantes de Jean Pierre. El estilismo estuvo a cargo de Mónica Sirio.
Juli Poggio
Lució un espectacular diseño de Pucheta Paz donde el dramatismo, la estructura y los volúmenes monumentales fueron protagonistas absolutos.
Guido Kaczka y Soledad Rodríguez
Nico Occiato y Jazmín Peña
Todos los ganadores:
Ficción
AMIA, la serie – Telefe
La voz ausente – El Trece
Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)
Periodístico
Camino a casa – Telefe
GPS – América
Opinión pública – El Nueve (Ganador)
Humorístico/Actualidad
La Noche Perfecta – El Trece
Las Chicas de la Culpa – el Trece
Polémica en el bar - América (Ganador)
Deportivo
ACTC – TV Pública (Ganador)
Carburando – El Trece
Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mundial de Clubes (Telefe) (Ganador)
Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
Arriba Argentinos – El Trece
El noticiero de la gente – Telefe
Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)
Noticiero nocturno
América Noticias - América
Telefe Noticias - Telefe (Ganador)
Telenoche – El Trece
Interés General
Almorzando con Juana – El Trece
DDM – América
Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
Sálvese Quien Pueda – América
LAM – América (Ganador)
Lape Club Social – América
Musical
Hay música siempre – TV Pública
La Peña de Morfi – Telefe (Ganador)
Pasión de Sábado – América
Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
Qué te pasa – Net TV
Nara que ver – El Nueve
Cortá por Lozano – Telefe (Ganador)
Con Carmen – El Nueve
A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
Argentina de película – América
Ser Humano – América
Tierras - Telefe (Ganador)
Entretenimientos
Ahora Caigo – El Trece
Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)
Pasapalabra – Telefe
Big Show
La Voz Argentina – Telefe
Medianoche con Jey – El Nueve
Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)
Reality
Cuestión de Peso – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe (Ganador)
Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)
Escuela de cocina – El Nueve
Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
Iván de Viaje – Telefe
Por el mundo – Telefe (Ganador)
Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)
Aire de Campo - TV Pública (Ganador)
Intelexis - Net TV
Mascotas al rescate – América
Jurados
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)
Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
Pamela David – Desayuno Americano (América)
Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Mariana Fabbiani – DDM (América)
Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)
Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
Soledad Larghi – América Noticias (América)
Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganador)
Labor Periodística Masculina
Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) (Ganador)
Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)
Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
Marcela Feudale – LAM (América)
Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganador)
Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
Martín Candalaft – DDM (América)
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)
Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)
Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganador)
Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) (Ganador)
Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
Darío Lopilato – Viralizados (América)
Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) (Ganador)
Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)
Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) (Ganador)
Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganador)
Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
Universo DADA, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois
ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
La Voz Argentina – Telefe (Ganador)
Otro Día Perdido – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe
Telefe Noticias – Telefe