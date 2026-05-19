    • 19 de mayo de 2026 - 12:54

    El evento del año: los looks que marcaron los Martín Fierro 2026 de la televisión argentina

    Organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la ceremonia reunió a las celebridades y sus mejores outfits. La alfombra roja marcó las tendencias fashion en vestidos de alta costura.

    Looks para todos los gustos.

    Por María Inés Montes

    Vestidos esculturales, glamour Old Hollywood, satén y mucho negro. La alfombra roja de los Martín Fierro confirmó cuáles son las tendencias fashion que pisan fuerte esta temporada. Como cada año, la moda fue una de las grandes protagonistas del evento. Diseños con brillos, transparencias, siluetas sirena y tonos metalizados dominaron la red carpet, donde actrices, conductoras, modelos y cantantes apostaron por estilismos sofisticados y glamorosos.

    Martín Fierro 2026: Guido Kaczka se quebró al recordar a su padre fallecido
    Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: "Soy una mujer que tiene leucemia"

    Por eso los Premios Martín Fierro se convierten en unos de los momentos más esperados. Antes de que se entregaran las estatuillas más importantes de la televisión, las celebridades deslumbraron con vestidos de alta costura, trajes impecables y accesorios de lujo que dieron mucho de qué hablar.

    Los mejores looks de la noche

    Pía Shaw

    1

    Llevó un mono de inspiración sastrera diseñado por Cinthya Martos, confeccionado en crepé italiano y de estructura minimalista, una propuesta moderna que combinó elegancia clásica con detalles de alto impacto. Un tono burgundy súper acertado para esta ocasión.

    Karina Mazzocco y su hijo Malek

    2

    Apostó por uno de los colores más intensos de la noche: el rojo. Lució un vestido de alta costura de Nuria Bueno con escote off shoulder, mangas voluminosas, corset drapeado y una falda con cola que aportó movimiento y elegancia. Completó el look con aros, collar y anillos de oro blanco con brillantes y rubíes de Jean Pierre, clutch de Anna Rossatti, abrigo de Breeders y estilismo de Celina González Balcarce.

    Gimena Accardi

    3

    Entre los looks más comentados se destacó Gimena Accardi, nominada a Mejor Actriz Protagónica en Ficción, quien deslumbró con un vestido strapless bicolor en blanco off-white con detalles negros en el escote y la falda.El diseño, confeccionado en mikado y shantung de seda, fue obra de la diseñadora Valentina Schuchner. Completó su estilismo con un espectacular collar, anillo y aros de oro blanco con brillantes y baguettes de Jean Pierre, stilettos de La Chica de los Stilettos y styling de Mariano Radetich.

    Sofía Gonet

    4

    Otra de las más elogiadas fue Sofía Gonet, quien impactó con un vestido en tonos celeste y champagne de Es Gone, inspirado en una escarapela desarmada. Sumó aros, anillos y collar de oro amarillo y brillantes de Jean Pierre, make up de Vero Luna, peinado de Leo Vallejos, zapatos de La Chica de los Stilettos y estilismo de Carolina Maxwell.

    Wanda Nara y sus hijas

    5

    Wanda Nara también fue una de las grandes protagonistas de la noche con un vestido de Es Gone y un deslumbrante conjunto de joyas de Jean Pierre en oro y brillantes.

    6

    Jimena Monteverde deslumbró con un vestido negro de Natacha Morales.

    7

    Natalie Weber

    Matilda Blanco

    8

    Se mantuvo fiel a su estilo con un vestido negro de Matias Baez acompañado por delicadas joyas y anillos de Jean Pierre. El estilismo fue de Paola Reyes.

    9

    Barbie Franco se destacó con un elegante diseño color chocolate de Marcelo Zanek.

    Moria Casán

    10

    Llevó un vestido evasé de Atelier Pucheta Paz, compuesto por por dos amplias faldas doble campana superpuestas.

    11

    Mariana Brey optó por un vestido muy sensual de Laurencio Adot.

    12

    Verónica Lozano eligió un vestido negro de Saiach.

    13

    Majo Martino deslumbró con un strapless gris plata de Claudia Arce.

    14

    Evangelina Anderson también se inclinó por el negro con un diseño de Marian Saud y un conjunto de joyas de oro y brillantes de Jean Pierre, con estilismo de Nat Ceccinato

    Yanina Latorre

    15

    Eligió un elegante vestido negro de Menage à Trois, acompañado por aros, anillos y pulsera de oro blanco y brillantes de Jean Pierre. El estilismo estuvo a cargo de Mónica Sirio.

    Juli Poggio

    16

    Lució un espectacular diseño de Pucheta Paz donde el dramatismo, la estructura y los volúmenes monumentales fueron protagonistas absolutos.

    17

    Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

    18

    Nico Occiato y Jazmín Peña

    19

    Todos los ganadores:

    Ficción

    AMIA, la serie – Telefe

    La voz ausente – El Trece

    Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)

    Periodístico

    Camino a casa – Telefe

    GPS – América

    Opinión pública – El Nueve (Ganador)

    Humorístico/Actualidad

    La Noche Perfecta – El Trece

    Las Chicas de la Culpa – el Trece

    Polémica en el bar - América (Ganador)

    Deportivo

    ACTC – TV Pública (Ganador)

    Carburando – El Trece

    Knockout 9 – El Nueve

    Futbolístico

    CONMEBOL Libertadores (Telefe)

    Mundial de Clubes (Telefe) (Ganador)

    Knockout 9 (El Nueve)

    Noticiero diurno

    Arriba Argentinos – El Trece

    El noticiero de la gente – Telefe

    Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)

    Noticiero nocturno

    América Noticias - América

    Telefe Noticias - Telefe (Ganador)

    Telenoche – El Trece

    Interés General

    Almorzando con Juana – El Trece

    DDM – América

    Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

    Sálvese Quien Pueda – América

    LAM – América (Ganador)

    Lape Club Social – América

    Musical

    Hay música siempre – TV Pública

    La Peña de Morfi – Telefe (Ganador)

    Pasión de Sábado – América

    Planeta Nueve – El Nueve

    Magazine

    Qué te pasa – Net TV

    Nara que ver – El Nueve

    Cortá por Lozano – Telefe (Ganador)

    Con Carmen – El Nueve

    A la Barbarossa – Telefe

    Cultural Educativo

    Argentina de película – América

    Ser Humano – América

    Tierras - Telefe (Ganador)

    Entretenimientos

    Ahora Caigo – El Trece

    Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)

    Pasapalabra – Telefe

    Big Show

    La Voz Argentina – Telefe

    Medianoche con Jey – El Nueve

    Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)

    Reality

    Cuestión de Peso – El Trece

    MasterChef Celebrity – Telefe (Ganador)

    Gran Hermano – Telefe

    Gastronomía

    Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)

    Escuela de cocina – El Nueve

    Qué Mañana! – El Nueve

    Viajes/Turismo

    Iván de Viaje – Telefe

    Por el mundo – Telefe (Ganador)

    Resto del mundo – El Trece

    Programa de Servicios

    ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)

    Aire de Campo - TV Pública (Ganador)

    Intelexis - Net TV

    Mascotas al rescate – América

    Jurados

    Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

    Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

    Branded Content

    Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

    Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)

    Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

    Labor en Conducción Femenina

    Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

    Pamela David – Desayuno Americano (América)

    Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

    Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

    Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Mariana Fabbiani – DDM (América)

    Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

    Labor en Conducción Masculina

    Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

    Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

    Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)

    Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

    Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

    Labor Periodística Femenina

    Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

    Soledad Larghi – América Noticias (América)

    Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganador)

    Labor Periodística Masculina

    Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

    Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) (Ganador)

    Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

    Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

    Cronista/Movilero

    Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)

    Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

    Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

    Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

    Panelista Femenina

    Marcela Feudale – LAM (América)

    Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

    Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganador)

    Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

    Panelista Masculino

    Martín Candalaft – DDM (América)

    Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

    Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)

    Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

    Mejor Actor

    César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

    Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

    Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

    Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

    Mejor Actriz

    Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

    Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

    Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

    Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

    Revelación

    Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

    Labor Humorística

    Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) (Ganador)

    Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

    Darío Lopilato – Viralizados (América)

    Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

    Autor/Guionista

    Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

    Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

    Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Director

    Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

    Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

    Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

    Director de No Ficción

    Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) (Ganador)

    Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

    Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

    Aviso publicitario

    Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganador)

    Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

    Universo DADA, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

    Paparazzi: Stella Artois

    ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

    Producción Integral

    La Voz Argentina – Telefe (Ganador)

    Otro Día Perdido – El Trece

    MasterChef Celebrity – Telefe

    Telefe Noticias – Telefe

    El duro discurso de Lizy Tagliani en el Martín Fierro después de la denuncia por pedofilia

    Antes de su mundial número 18, Enrique Macaya Márquez fue homenajeado en los Martín Fierro a los 91 años

    Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la ceremonia

