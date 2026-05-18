Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche, entre ellos el sanjuanino Darío Barassi

Hoy, desde las 21 y en vivo por Telefe, se epodrá ver el máximo premio sobre la producción televisiva del año pasado.

El misterio se develó hacia fin del mes de abril, cuando Luis Ventura -como presidente de APTRA- anticipó por Telefe cada uno de los nominados para la inminente gala de los Martin Fierro 2026 de la televisión, o sea, lo que se vio en la pantalla de la TV abierta durante el 2025.

Este lunes 18 de mayo, a las 21 hs, en el hotel Hilton, con transmisión en vivo de Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro, se desarrollará la gala.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2026 Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece