Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche, entre ellos el sanjuanino Darío Barassi

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
Camino a casa – Telefe
GPS – América
Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
La Noche Perfecta – El Trece
Las Chicas de la Culpa – el Trece
Polémica en el bar - América
Deportivo
ACTC – TV Pública
Carburando – El Trece
Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mundial de Clubes (Telefe)
Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
Arriba Argentinos – El Trece
El noticiero de la gente – Telefe
Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno
América Noticias - América
Telefe Noticias - Telefe
Telenoche – El Trece
Interés General
Almorzando con Juana – El Trece
DDM – América
Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
Sálvese Quien Pueda – América
LAM – América
Lape Club Social – América
Musical
Hay música siempre – TV Pública
La Peña de Morfi – Telefe
Pasión de Sábado – América
Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
Qué te pasa – Net TV
Nara que ver – El Nueve
Cortá por Lozano – Telefe
Con Carmen – El Nueve
A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
Argentina de película – América
Ser Humano – América
Tierras - Telefe
Entretenimientos
Ahora Caigo – El Trece
Buenas Noches Familia – El Trece
Pasapalabra – Telefe
Big Show
La Voz Argentina – Telefe
Medianoche con Jey – El Nueve
Otro Día Perdido – El Trece
Reality
Cuestión de Peso – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe
Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
Ariel en su Salsa – Telefe
Escuela de cocina – El Nueve
Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
Iván de Viaje – Telefe
Por el mundo – Telefe
Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
ADN Buena Salud – TV Pública
Aire de Campo - TV Pública
Intelexis - Net TV
Mascotas al rescate – América
Jurados
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
Pamela David – Desayuno Americano (América)
Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
Mariana Fabbiani – DDM (América)
Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
Soledad Larghi – América Noticias (América)
Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina
Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
Alejandro Guatii – Intrusos (América)
Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
Marcela Feudale – LAM (América)
Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
Martín Candalaft – DDM (América)
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
image
Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
Darío Lopilato – Viralizados (América)
Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois
ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
La Voz Argentina – Telefe
Otro Día Perdido – El Trece
El Polaco sorprendió a Mario Pergolini
Otro Día Perdido
MasterChef Celebrity – Telefe
Telefe Noticias – Telefe