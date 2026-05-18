    • 18 de mayo de 2026 - 07:51

    Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche, entre ellos el sanjuanino Darío Barassi

    Hoy, desde las 21 y en vivo por Telefe, se epodrá ver el máximo premio sobre la producción televisiva del año pasado.

    Martín Fierro.-

    Martín Fierro.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El misterio se develó hacia fin del mes de abril, cuando Luis Ventura -como presidente de APTRA- anticipó por Telefe cada uno de los nominados para la inminente gala de los Martin Fierro 2026 de la televisión, o sea, lo que se vio en la pantalla de la TV abierta durante el 2025.

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    Este lunes 18 de mayo, a las 21 hs, en el hotel Hilton, con transmisión en vivo de Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro, se desarrollará la gala.

    Todos los nominados a los Martín Fierro 2026

    Ficción

    AMIA, la serie – Telefe

    La voz ausente – El Trece

    Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

    Periodístico

    Camino a casa – Telefe

    GPS – América

    Opinión pública – El Nueve

    Humorístico/Actualidad

    La Noche Perfecta – El Trece

    Las Chicas de la Culpa – el Trece

    Polémica en el bar - América

    Deportivo

    ACTC – TV Pública

    Carburando – El Trece

    Knockout 9 – El Nueve

    Futbolístico

    CONMEBOL Libertadores (Telefe)

    Mundial de Clubes (Telefe)

    Knockout 9 (El Nueve)

    Noticiero diurno

    Arriba Argentinos – El Trece

    El noticiero de la gente – Telefe

    Telenueve al mediodía – El Nuevo

    Noticiero nocturno

    América Noticias - América

    Telefe Noticias - Telefe

    Telenoche – El Trece

    Interés General

    Almorzando con Juana – El Trece

    DDM – América

    Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

    Sálvese Quien Pueda – América

    LAM – América

    Lape Club Social – América

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    LAM.

    LAM.

    Musical

    Hay música siempre – TV Pública

    La Peña de Morfi – Telefe

    Pasión de Sábado – América

    Planeta Nueve – El Nueve

    Magazine

    Qué te pasa – Net TV

    Nara que ver – El Nueve

    Cortá por Lozano – Telefe

    Con Carmen – El Nueve

    A la Barbarossa – Telefe

    Cultural Educativo

    Argentina de película – América

    Ser Humano – América

    Tierras - Telefe

    Entretenimientos

    Ahora Caigo – El Trece

    Buenas Noches Familia – El Trece

    Pasapalabra – Telefe

    Big Show

    La Voz Argentina – Telefe

    Medianoche con Jey – El Nueve

    Otro Día Perdido – El Trece

    Reality

    Cuestión de Peso – El Trece

    MasterChef Celebrity – Telefe

    Gran Hermano – Telefe

    Gastronomía

    Ariel en su Salsa – Telefe

    Escuela de cocina – El Nueve

    Qué Mañana! – El Nueve

    Viajes/Turismo

    Iván de Viaje – Telefe

    Por el mundo – Telefe

    Resto del mundo – El Trece

    Programa de Servicios

    ADN Buena Salud – TV Pública

    Aire de Campo - TV Pública

    Intelexis - Net TV

    Mascotas al rescate – América

    Jurados

    Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

    Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

    Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

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    Jurado MasterChef.

    Jurado MasterChef.

    Branded Content

    Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

    Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

    Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

    Labor en Conducción Femenina

    Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

    Pamela David – Desayuno Americano (América)

    Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

    Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

    Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

    Mariana Fabbiani – DDM (América)

    Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

    Labor en Conducción Masculina

    Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

    Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

    Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

    Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

    Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

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    Dar&iacute;o Barassi.

    Darío Barassi.

    Labor Periodística Femenina

    Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

    Soledad Larghi – América Noticias (América)

    Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

    Labor Periodística Masculina

    Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

    Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

    Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

    Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

    Cronista/Movilero

    Alejandro Guatii – Intrusos (América)

    Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

    Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

    Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

    Panelista Femenina

    Marcela Feudale – LAM (América)

    Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

    Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

    Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

    Panelista Masculino

    Martín Candalaft – DDM (América)

    Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

    Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

    Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

    Mejor Actor

    César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

    Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

    Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

    Mejor Actriz

    Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

    Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

    Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

    Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

    Revelación

    Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

    Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

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    Ian Lucas &ndash; MasterChef Celebrity (Telefe)

    Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

    Labor Humorística

    Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

    Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

    Darío Lopilato – Viralizados (América)

    Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

    Autor/Guionista

    Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

    Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

    Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Director

    Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

    Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

    Director de No Ficción

    Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

    Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

    Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

    Aviso publicitario

    Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

    Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

    Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

    Paparazzi: Stella Artois

    ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

    Producción Integral

    La Voz Argentina – Telefe

    Otro Día Perdido – El Trece

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    Otro Día Perdido

    MasterChef Celebrity – Telefe

    Telefe Noticias – Telefe

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