    • 16 de mayo de 2026 - 16:58

    El festival ENERC Se Proyecta Cuyo reprograma su jornada por condiciones climáticas

    Las actividades previstas para hoy sábado se trasladan al domingo 17 de mayo debido a las condiciones del tiempo. Te contamos cómo quedan los horarios.

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    El Apagón, peli del Festival de la ENERC que el domingo abrirá el ciclo cuyano 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Debido a las desfavorables condiciones climáticas de hoy, la organización del festival cinematográfico ENERC Se Proyecta Cuyo decidió suspender las actividades programadas para este sábado 16 de mayo. Con el fin de garantizar la realización del encuentro, toda la grilla de producciones regionales se reprogramará para la jornada de mañana, domingo 17.

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    De esta manera, desde las 20:00 h el público podrá disfrutar en sede Cuyo de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ubicada en 25 de Mayo 1670 oeste) de una jornada del talento de realizadores locales y de las provincias vecinas.

    A continuación, compartimos el cronograma oficial y actualizado con los nuevos horarios correspondientes a las proyecciones del Bloque Cuyano y los eventos de cierre previstos:

    Cronograma actualizado del Festival- Domingo 17 de mayo

    * Charlas y talleres

    Charla / Taller: Herramientas VFX para Realizadores

    • Hora: 15:00 h

    • Disertante: Matías Plaza

    Charla: Representaciones Fantasmagóricas de Japón

    • Hora: 17:30 h

    • Disertantes: Daniel Gil, Emilio Sillero y Fernando Garnier

    Charla: La Tigresa, el Cazador y el Espejo

    • Hora: 18:30 h

    • Disertante: Mariano Donoso

    * Proyecciones - Bloque Cuyano (desde las 20:00 h)

    • EL APAGÓN (2013)

      • Origen: San Juan

      • Duración: 25:55 min

      • Dirección: Florencia Poblete

      • Sinopsis: Don Videla es operador de cine. Con 80 años y 65 de oficio, atraviesa las calles de San Juan en su bicicleta para llegar al Cine Municipal y proyectar películas. De pronto el mundo cambió y la tecnología digital llegó a su trabajo para ponerlo a prueba. Un equipo de filmación lo acompaña a recorrer las huellas de los cines por los que pasó. Una sorpresa lo lleva a un viaje y ese viaje a cumplir algo inesperado. La luz del proyector aún no se apaga.
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    • DEOLINDA (2015)

      • Origen: San Juan

      • Duración: 12:19 min

      • Dirección: Ana Pelichotti

      • Sinopsis: Milagros, una extraña pistolera, llega a un pueblo en San Juan. El comisario Rancagua cree que viene a pagar una deuda, pero ella viene a cobrar venganza con aquellos que sellaron el destino de su madre. Es nada menos que la hija de la mítica Difunta Correa...
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    • DURAZNO (2016)

      • Origen: San Juan

      • Duración: 16:36 min

      • Dirección: Francisco Ríos Flores

      • Sinopsis: En un pueblo aislado cercano a la montaña, Amelia y Antonio esperan su primer hijo. La comadre Mercedes observa desde las sombras, enferma de celos. Un durazno fuera de estación crece en el fondo de la casa. Amelia percibe en él una fuerza maldita.
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    • BUENOS AIRES AL PACÍFICO (2018)

      • Origen: Mendoza

      • Duración: 97 min

      • Dirección: Mariano Donoso

      • Sinopsis: En 1910, se puso en funcionamiento la línea ferroviaria entre Buenos Aires y Valparaíso. Con un solo boleto, los pasajeros no solo podían viajar de Argentina a Chile, sino también trasladarse entre dos océanos. En 1979, el último tren traqueteó por las vías, que desde entonces se han ido desintegrando.
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    • POR UN SOLO AYER (2022)

      • Origen: San Juan

      • Duración: 15:11 min

      • Dirección: Marina Zeghaib y Ramiro Reinoso

      • Sinopsis: En un mundo ruinoso y desolado, un hombre intenta reconstruir un recuerdo perdido y recuperar su identidad. Para conseguirlo sigue su única pista: la misteriosa imagen de una mujer.

    por un solo ayer

    • MAMÁ: MEMBRILLO, DOLOR Y SANGRE (2025)

      • Origen: San Juan

      • Duración: 13:58 min

      • Dirección: Ana Clara Bustelo

      • Sinopsis. En una calurosa noche sanjuanina, un terremoto hace temblar la tierra, desencadenando una conversación entre una madre y su hija que las ayuda a liberarse y a volver a entrar a la casa para cocinar dulce de membrillo.

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    * Evento de Cierre (00:30 h)

    • TEMPLO DEL POP

      • Horario: Domingo 17 de mayo a las 00:30 h (madrugada del lunes)

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