El festival ENERC Se Proyecta Cuyo reprograma su jornada por condiciones climáticas

Debido a las desfavorables condiciones climáticas de hoy, la organización del festival cinematográfico ENERC Se Proyecta Cuyo decidió suspender las actividades programadas para este sábado 16 de mayo. Con el fin de garantizar la realización del encuentro, toda la grilla de producciones regionales se reprogramará para la jornada de mañana, domingo 17.
De esta manera, desde las 20:00 h el público podrá disfrutar en sede Cuyo de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ubicada en 25 de Mayo 1670 oeste) de una jornada del talento de realizadores locales y de las provincias vecinas.
A continuación, compartimos el cronograma oficial y actualizado con los nuevos horarios correspondientes a las proyecciones del Bloque Cuyano y los eventos de cierre previstos:
* Charlas y talleres
Charla / Taller: Herramientas VFX para Realizadores
- Hora: 15:00 h
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Disertante: Matías Plaza
Charla: Representaciones Fantasmagóricas de Japón
Charla: La Tigresa, el Cazador y el Espejo
* Proyecciones - Bloque Cuyano (desde las 20:00 h)
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POR UN SOLO AYER (2022)
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Origen: San Juan
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Duración: 15:11 min
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Dirección: Marina Zeghaib y Ramiro Reinoso
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Sinopsis: En un mundo ruinoso y desolado, un hombre intenta reconstruir un recuerdo perdido y recuperar su identidad. Para conseguirlo sigue su única pista: la misteriosa imagen de una mujer.
* Evento de Cierre (00:30 h)