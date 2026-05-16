El festival ENERC Se Proyecta Cuyo reprograma su jornada por condiciones climáticas

Las actividades previstas para hoy sábado se trasladan al domingo 17 de mayo debido a las condiciones del tiempo. Te contamos cómo quedan los horarios.

El Apagón, peli del Festival de la ENERC que el domingo abrirá el ciclo cuyano

Debido a las desfavorables condiciones climáticas de hoy, la organización del festival cinematográfico ENERC Se Proyecta Cuyo decidió suspender las actividades programadas para este sábado 16 de mayo. Con el fin de garantizar la realización del encuentro, toda la grilla de producciones regionales se reprogramará para la jornada de mañana, domingo 17.

De esta manera, desde las 20:00 h el público podrá disfrutar en sede Cuyo de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ubicada en 25 de Mayo 1670 oeste) de una jornada del talento de realizadores locales y de las provincias vecinas.

A continuación, compartimos el cronograma oficial y actualizado con los nuevos horarios correspondientes a las proyecciones del Bloque Cuyano y los eventos de cierre previstos:

Cronograma actualizado del Festival- Domingo 17 de mayo

* Charlas y talleres Charla / Taller: Herramientas VFX para Realizadores