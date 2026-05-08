La ENERC Cuyo celebra diez años de formación con una batería de actividades

Habrá Festival de cortometrajes, capacitaciones con expertos y certámenes creativos en el festejo por la primera década de la sede regional.

La ENERC CUYO festejará con la comunidad sus 10 años de vida, del 13 al 16 de mayo. Incluye la 6ta. edición del Festival Federal de Cortos "ENERC se Proyecta Cuyo".

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica -ENERC- Sede Cuyo celebrará una década de trayectoria con una serie de actividades, que incluye la 6ª edición de su Festival Federal de Cortos. Bajo el lema "10 años enseñando cine", la institución sanjuanina abrirá sus puertas al público del 13 al 16 de mayo.

El encuentro, gestionado por estudiantes y egresados, se desarrolla de manera simultánea en las ocho sedes nacionales de la institución. Con base en calle 25 de Mayo 1670 oeste, esta edición especial busca estrechar lazos con la comunidad sanjuanina, visibilizando cortometrajes que cuentan con el respaldo de diversos sectores de la sociedad local.

Aunque las proyecciones serán la columna vertebral del festejo, la ENERC ofrecerá también concursos e instancias de formación con charlas y talleres en este aniversario.

Las proyecciones El corazón del festival latirá a través de diversos bloques que permitirán conocer el panorama actual y la historia de la sede:

Proyección Federal: cortometrajes producidos en las distintas sedes de la ENERC a lo largo del país.

Proyección de Tesis 2026: trabajos finales de los estudiantes próximos a egresar.

Proyección Cuyana: producción audiovisual de la región de Cuyo.

Proyección Continua: muestra permanente durante el transcurso del festival.

Proyección Aniversario 10 Años: una selección especial que celebra una década de la ENERC Cuyo como sede regional.

Proyección Competencia 48 Horas y Premiación: cierre del festival con la exhibición de los cortometrajes realizados en tiempo récord y entrega de premios. Competencia de Cortometrajes - 48 horas Esta actividad desafía a los realizadores de Cuyo a producir un cortometraje íntegro en solo dos días. Abierta a toda la comunidad, los equipos deben incluir al menos un integrante de la ENERC (estudiante o egresado) y trabajar bajo consignas creativas obligatorias. Las obras resultantes serán evaluadas por un jurado federal y exhibidas durante la jornada de clausura del festival.