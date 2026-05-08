La ENERC Cuyo celebra diez años de formación con una batería de actividades

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica -ENERC- Sede Cuyo celebrará una década de trayectoria con una serie de actividades, que incluye la 6ª edición de su Festival Federal de Cortos. Bajo el lema "10 años enseñando cine", la institución sanjuanina abrirá sus puertas al público del 13 al 16 de mayo.
El encuentro, gestionado por estudiantes y egresados, se desarrolla de manera simultánea en las ocho sedes nacionales de la institución. Con base en calle 25 de Mayo 1670 oeste, esta edición especial busca estrechar lazos con la comunidad sanjuanina, visibilizando cortometrajes que cuentan con el respaldo de diversos sectores de la sociedad local.
Aunque las proyecciones serán la columna vertebral del festejo, la ENERC ofrecerá también concursos e instancias de formación con charlas y talleres en este aniversario.
Las proyecciones
El corazón del festival latirá a través de diversos bloques que permitirán conocer el panorama actual y la historia de la sede:
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Proyección Federal: cortometrajes producidos en las distintas sedes de la ENERC a lo largo del país.
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Proyección de Tesis 2026: trabajos finales de los estudiantes próximos a egresar.
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Proyección Cuyana: producción audiovisual de la región de Cuyo.
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Proyección Continua: muestra permanente durante el transcurso del festival.
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Proyección Aniversario 10 Años: una selección especial que celebra una década de la ENERC Cuyo como sede regional.
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Proyección Competencia 48 Horas y Premiación: cierre del festival con la exhibición de los cortometrajes realizados en tiempo récord y entrega de premios.
Competencia de Cortometrajes - 48 horas
Esta actividad desafía a los realizadores de Cuyo a producir un cortometraje íntegro en solo dos días. Abierta a toda la comunidad, los equipos deben incluir al menos un integrante de la ENERC (estudiante o egresado) y trabajar bajo consignas creativas obligatorias. Las obras resultantes serán evaluadas por un jurado federal y exhibidas durante la jornada de clausura del festival.
Certamen de fotografía
Como novedad para esta sexta edición, se incorpora una competencia de fotografía que suma otra disciplina a la celebración del audiovisual. Esta iniciativa busca integrar a los artistas de la imagen fija en el marco del aniversario, potenciando la diversidad de expresiones estéticas que conviven en la sede regional.
Instancia de formación de la ENERC
La agenda ofrece una nutrida variedad de charlas y talleres gratuitos abiertos al público con especialistas de diversas áreas:
Miércoles 13/05
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17:00h: Charla/Taller “Cine Sin Cámara - Super 8”, a cargo de Alfonso Aseguinolaza.
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18:30h: Charla “Psicología en la construcción de personajes de ficción”, dictada por Florencia Batallan.
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19:30h: Charla virtual “Kit de supervivencia en animación: cómo afrontar una producción animada”, por Bianca Cattaneo (Té de Productores).
Jueves 14/05
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17:30h: Charla “Técnica de streaming: cómo profesionalizar el rol”, a cargo de Luz Correa.
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17:30h: Laboratorio de poesía expandida hacia la imagen, dictado por la Mg. Lilia Parisí.
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19:00h: Charla “Derecho de Autor x Autores”, brindada por Matías Germán Rodríguez Romero.
Viernes 15/05
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17:30h: Taller “Sonido para animación”, a cargo de Ain Olivares.
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18:00h: Charla/Taller “Cinemecanica, encantos y obsesiones de los soportes fotoquímicos”, por Nahuel Lahora y Celina Ugrin.
Sábado 16/05
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15:00h: Charla/Taller “Herramientas de VFX para realizadores”, dictado por Matías Plaza.
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17:00h: “Representaciones fantasmagóricas de Japón: desde la tradición oral al cine” más demostración de Shodou, por Daniel Gil, Emilio Sillero y Fernando Garnier.
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18:30h: Charla “La tigresa, el cazador y el espejo”, a cargo de Mariano Donoso.