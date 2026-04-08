ENERC cumple 10 años en San Juan y lo celebra con un festival para todos los gustos: charlas, talleres y cortos al por mayor

En 2016 se celebró un convenio entre el Ministerio de Turismo y Cultural de la provincia y el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) que permitió el arribo la ENERC Cuyo a San Juan . Se trató de la primera vez que los sanjuaninos y vecinos de la provincia iban a tener la posibilidad de estudiar y formarse en cine de manera gratuita. Diez años pasaron de aquel acontecimiento y para celebrar a lo grande se lanzó la sexta muestra federal de cortometrajes en el marco del “ENERC Proyecta Cuyo” que se realizará en mayo.

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Paulina Vergalito, una de las organizadoras del evento, detalló a DIARIO DE CUYO cómo vienen trabajando en lo que será el festival que se dará en el marco de la década de existencia de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). “Es un festival de cine organizado por los estudiantes de la escuela, por lo que esperamos que sea mucha la gente que acerque un poco a nuestro mundo” , comentó.

La programación del festival será por una semana y tendrá actividades para todos los gustos, todas gratuitas. Habrá charlas y talleres enfocados en la fotografía análoga, la realización audiovisual y en cine. La intensión es que durante tres días tanto los talleres como las charlas trabajen en el desarrollo de distintos ejes y propuestas que luego se estarán compartiendo con el público.

Por su parte, los últimos tres días del festival estarán cargados de propuestas audiovisuales, con la proyección de los cortos que se vienen realizando en la provincia como trabajos finales, como también los elaborados en otras sedes de la Enerc. De esta manera, muchos de ellos verán la luz por primera vez por fuera de la exhibición propia de la escuela, buscando llegar a un mayor caudal de público.

“Para el viernes 15 de mayo hemos definido una programación específica, donde proyectaremos en la pantalla principal los cortos más representativos de los últimos 10 años creados dentro de la ENERC. La idea es hacer una proyección con foco local para que el público pueda ver todos los trabajos que se realizaron en la provincia” , destacó Paulina.

Pero eso no será todo. En el marco de los diez años se hará también un concurso de fotografía y de cortos 48 horas, que implica en realizar una producción audiovisual en esa cantidad de horas. Los trabajos serán compartidos en el festival y los ganadores se darán a conocer durante la celebración.

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“Este festival siempre suma gente. Nuestra expectativa es poder acercar la cultura al público de San Juan, dar a conocer la escuela, la institución. Hay gente que no sabe que se puede estudiar cine gratuito en la provincia y es una manera de darlo a conocer. La expectativa del festival es que se puedan acercar y que pongamos en valor la cultura y el arte sanjuanino”; finalizó Paulina, extendiendo la invitación a la comunidad.

El dato sobre “ENERC Proyecta Cuyo”

Los días 11, 12 y 13 de mayo se realizarán distintos talleres, charlas y conversatorios en las instalaciones de la escuela. Allí, los interesados podrán conocer de primera mano todas las propuestas relacionadas a la creación audiovisual en general y al cine en particular.

Por su parte, los días 14, 15 y 16 de mayo, desde las 20 horas, será el turno del “Enerc Proyecta Cuyo”, donde se estarán exhibiendo trabajos locales como de otras sedes de la escuela. Además, se compartirán los trabajos obtenidos de los encuentros previos y se darán a conocer los ganadores de los concursos de fotografía y corto.

También habrá un patio de comidas y stands donde los alumnos venderán distintos productos.

La entrada para cada día será libre y gratuita, aunque desde la organización recordaron que en el caso de los talleres y charlas se deberán inscribir previamente llenando un formulario que estará disponible en los próximos días en las redes sociales del evento (@enercseproyectasedecuyo). Por medio de la misma vía estarán informado detalles en torno al festival.

Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la escuela, ubicada en calle 25 de mayo 1670 oeste, Capital.