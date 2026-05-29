    • 29 de mayo de 2026 - 10:49

    Ale Ceberio llega a San Juan con su nueva banda para un gran doble show junto a El Yeyo

    El ex cantante de Trulalá se presentará este sábado 30 de mayo en el Complejo Eliazar en una noche pensada para bailar y revivir clásicos del cuarteto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La música popular tendrá una noche especial este sábado 30 de mayo en San Juan con la llegada de Ale Ceberio, quien desembarcará en la provincia con su nueva banda en el marco de su gira tour. El artista compartirá escenario con El Yeyo en un doble show que promete ritmo, clásicos y fiesta.

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    El ex cantante de Trulalá volverá a encontrarse con el público sanjuanino en un espectáculo que contará con importante despliegue técnico de sonido, luces y pantallas.

    La propuesta reunirá a dos referentes muy conocidos dentro de la movida tropical y cuartetera, en una noche apuntada especialmente a los fanáticos del baile y de las canciones cuarteteras que marcaron distintas generaciones.

    El evento se realizará en el Complejo Eliazar, ubicado sobre Paula Albarracín de Sarmiento antes de República del Líbano, donde se espera una importante convocatoria.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos y pueden adquirirse en Radio Santa Lucía y en Kiosko 24, ubicado en Rioja y Santa Fe.

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