Raly Barrionuevo: disco nuevo y visita confirmada a San Juan

El cantautor santiagueño rompe su repliegue creativo con "El camino de Solgo", que presentará en una extensa gira nacional.

Raly Barrionuevo traerá la calidez de su nuevo material en en pleno invierno sanjuanino.

Tras un prolongado período de introspección, el reconocido cantautor Raly Barrionuevo sumará a la escena folclórica con el lanzamiento de su esperado álbum "El camino de Solgo". El estreno oficial de las canciones inéditas está programado para la primera quincena de junio.

Pero, como era de esperar, el debut no quedará ahí, sino que se transformará en el puntapié de una ambiciosa celebración federal, que pasará por la provincia. Esta propuesta, que rompe el silencio compositivo de Raly, llegará a los escenarios de San Juan en agosto.

Un disco "cultivado" Frente a la inmediatez que dicta la industria actual, el músico santiagueño optó por la pausa constructiva. Este nuevo trabajo discográfico encarna la filosofía de aquellas obras que no se fabrican en serie, sino que se cultivan con el paso del tiempo, permitiendo que cada melodía y cada verso maduren de forma orgánica y genuina, tal como expresó.

"¿Si nada necesitas, por qué ocupas todas tus horas en esto?", plantea el trasfondo existencial de esta producción, transformando el interrogante en un mapa sonoro que explora las huellas del tiempo y las vivencias acumuladas, informaron desde la producción del artista.

image El nuevo disco del cantautor santiagueño verá la luz en junio Un reencuentro federal entre clásicos e inéditos El público no tendrá que esperar demasiado para descubrir este universo íntimo. Entre los meses de julio y diciembre, Barrionuevo recorrerá los principales escenarios del país en el marco de una gira nacional de gran despliegue. Aunque las composiciones de este nuevo álbum asumirán el rol protagónico en el repertorio, el artista reservará un espacio sagrado para aquellos clásicos históricos que su audiencia consagró a lo largo de las últimas décadas.