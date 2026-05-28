    • 28 de mayo de 2026 - 21:04

    Raly Barrionuevo: disco nuevo y visita confirmada a San Juan

    El cantautor santiagueño rompe su repliegue creativo con "El camino de Solgo", que presentará en una extensa gira nacional.

    Raly Barrionuevo traerá la calidez de su nuevo material en en pleno invierno sanjuanino.&nbsp;

    Raly Barrionuevo traerá la calidez de su nuevo material en en pleno invierno sanjuanino. 

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    Tras un prolongado período de introspección, el reconocido cantautor Raly Barrionuevo sumará a la escena folclórica con el lanzamiento de su esperado álbum "El camino de Solgo". El estreno oficial de las canciones inéditas está programado para la primera quincena de junio.

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    Pero, como era de esperar, el debut no quedará ahí, sino que se transformará en el puntapié de una ambiciosa celebración federal, que pasará por la provincia. Esta propuesta, que rompe el silencio compositivo de Raly, llegará a los escenarios de San Juan en agosto.

    Un disco "cultivado"

    Frente a la inmediatez que dicta la industria actual, el músico santiagueño optó por la pausa constructiva. Este nuevo trabajo discográfico encarna la filosofía de aquellas obras que no se fabrican en serie, sino que se cultivan con el paso del tiempo, permitiendo que cada melodía y cada verso maduren de forma orgánica y genuina, tal como expresó.

    "¿Si nada necesitas, por qué ocupas todas tus horas en esto?", plantea el trasfondo existencial de esta producción, transformando el interrogante en un mapa sonoro que explora las huellas del tiempo y las vivencias acumuladas, informaron desde la producción del artista.

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    Un reencuentro federal entre clásicos e inéditos

    El público no tendrá que esperar demasiado para descubrir este universo íntimo. Entre los meses de julio y diciembre, Barrionuevo recorrerá los principales escenarios del país en el marco de una gira nacional de gran despliegue. Aunque las composiciones de este nuevo álbum asumirán el rol protagónico en el repertorio, el artista reservará un espacio sagrado para aquellos clásicos históricos que su audiencia consagró a lo largo de las últimas décadas.

    Este regreso promete materializarse en una experiencia en vivo de doble naturaleza: un encuentro de cercanía acústica que, al mismo tiempo, desplegará la potencia instrumental característica de su identidad.

    “El arte florece cuando se comparte con la gente. Y El camino de Solgo es también la ruta del reencuentro”, escribió Barrionuevo en sus redes, antes de emprender esta nueva aventura, “una experiencia pensada para vivir la cercanía de la música, con el aire de las nuevas canciones”, dijo el artista.

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