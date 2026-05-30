Fabiana Cantilo: "Siento que mucha gente conectó conmigo porque nunca fui perfecta"

Aventuras musicales de Fabiana Cantilo
"Cuando era muy chiquita, tendría ocho años, canté ‘Balada para un loco’ en un acto del colegio; y estaban ahí nada menos que Amelita Baltar y Astor Piazzolla mirando. Imaginate. Yo era una nena resensible, medio extraterrestre , y de golpe cantar frente a ellos… fue como una iniciación mágica, como si alguien me hubiera abierto un portal. Después, con los años, entendí la dimensión de lo que había pasado. Porque ‘Balada para un loco’ no era cualquier canción: era una revolución. ¡Y hoy la sigo cantando! Es más, está en la playlist que voy a hacer en este show ¡vayan a escuchar esa joya!", contó Fabiana, haciendo una especie de repaso, muy personal, por más de cuatro décadas de música, desde aquella primera vez.
"Y en los 80 me tiré de cabeza a la pileta. El rock llegó. Pasé por Las Bay Biscuits, Los Twist, Los Perros Calientes, puro delirio y arte puro. Y por ahí andaban Charly, Fito, Spinetta. Una época intensa, hermosa y completamente salvaje", describió esos tiempos, que cambiaron cuando "mi carrera solista explotó con Algo Mejor", a lo que siguieron 13 discos "increíbles", los describió. "Discos hermosos como Hija del rigor, Superamor, Información celeste o Cuna de piedra, son de mis favoritos porque tienen mucha verdad. Quizás no fueron los más comerciales, pero son profundamente míos y eso para mí vale oro. También entiendo que la gente hace propios algunos hits y que una canción puede acompañar la vida de miles de personas; y está bueno", reflexionó.
"Hoy estoy terminando de grabar mi nuevo disco Hiperlumínica que es ¡increíble! donde creo que estoy mucho más sabia, comprometida con mi misión en la vida. Digo todo lo quiero decir. Y es muy importante esto: está afinado en 432, que es una frecuencia sanadora. El primer single es un tema de Marisa Mere, mi corista y profe de canto, que se llama Flor de loto y habla de la resiliencia. La flor de loto crece en el barro, atraviesa el agua oscura y a pesar de eso florece limpia hacia la luz. Simboliza la transformación: convertir el dolor, el caos y las heridas en conciencia, belleza y despertar", relató Cantilo, estrella del rock nacional, que sigue iluminando la escena.
Un presente muy presente
- ¿Qué lugar sentís que ocupas en la escena del rock nacional hoy?
- Siento que ocupo un lugar importante en el rock argentino, sobre todo como mujer. Me lo gane ¿no? Siempre fui libre y en una época donde no era tan fácil ser mina. La industria era machista. Hoy me doy cuenta que abrí caminos para otras cantantes mujeres. Esa es mi misión y la estoy cumpliendo. Y también siento que mucha gente conectó conmigo porque nunca fui perfecta. Mostré mis caídas, mis excesos, mi sensibilidad, todo. No construí un personaje. Fui atravesando la vida cantando.
- A esta altura, ya podés darte varios gustos ¿Este formato trío es uno de ellos?
- Es un formato que me encanta, me divierte mucho. Está Marian Pellegrino, una guitarrista cordobesa que la rompe y se engancha con todos mis delirios, porque hago un poco de stand up en estos shows ¡y cuento todo! Y Cay Gutiérrez, que es el tecladista y lo conozco desde que vivía con Fito en Estomba, así que nos peleamos y nos cagamos de risa en pleno escenario. Es más cercano que otros formatos. En un momento, cuando canto Fue amor, por ejemplo, bajo al público y les pido que guarden los celulares y me abracen. Literal. Más conexión.
- ¿Es posible hablar de una Cantilo más íntima o seguís siendo polvorita?
- Soy la misma siempre. Cuando canto busco que la gente se sienta bien. El arte sana y salva. Y me sana a mí también. Es milagroso pero real. Hace poco me pasó en La Plata, me sentía muy mal y cuando me metí en el camarín, me maquillé y salí a cantar… Fue algo casi sobrenatural.
- ¿Y el repertorio? Lo elegiste en función del público, o de Fabi con algunas concesiones?
- ¡Lo voy armando como a mí me gusta! Entiendo que hay temas que la gente quiere escuchar y los canto. Son himnos. Y trato de incluir temas no tan conocidos que están buenos y la gente se copa. Y en este show va a haber dos temas nuevos, Hiperlumínica y México, adelantos súper exclusivos.
- Si fueras absolutamente libre, pero hubiera una única oportunidad ¿Qué show te gustaría hacer?
- El show que siempre quise hacer fue el Luna Park. Bailarines, pantallas, ascensor, vestuario, un mega productor, una historia conceptual que atravesaba todo el show. Se llamaba “Apocalipsis NO”, una especie de ópera rock que estuvo increíble. ¡Búsquenlo! Algo así me gustaría volver a hacer.
- De momento, seguir creando y estrenando, suena muy bien. ¿Qué es lo más importante de Hiperlumínica, según vos?
- Lo sacamos con Sony Music. Son casi todos temas nuevos míos, uno de Fito que se llama FYF, por Fito y Fabi. El primer single es de Marisa Mere, Flor de loto, porque me gusta que se conozcan nuevos talentos. Ya casi tenemos la tapa, que va a ser una sorpresa recopada. Y algunos temas que están en mi película Lágrimas de fuego, que son maravillosos. En la producción colaboró Ishi Gutiérrez (el hijo de Cay), que lo empezamos a cranear como lo hacía con Charly. ¡Y estuvo buenísimo!
Fabiana Cantilo, una mujer con luz propia en la escena del rock nacional
La misma esencia, otros mensajes
- ¿Qué sentís que cambió y qué mantuviste desde tu primer disco hasta el último?
- Cambió el mensaje. En Hiperlumínica digo cosas que sé, que aprendí durante muchos años, porque estudié como una loca científica durante muchos años sobre la vida, la quinta dimensión, el budismo, la espiritualidad y la evolución humana. Y lo que mantuve es la libertad de hacer lo que quise siempre. Si no, me iba.
- Hoy, crear, cantar, grabar, girar... ¿Se disfruta más o se disfruta diferente?
- Todo cambia, qué sé yo, pero siempre hay posibilidades de disfrutarlo, lo mejor que se pueda. No lo pienso tanto, trato de hacer todo día a día, solo por hoy. Es complicado pero no imposible. Siempre digo: “Llega el que no se cansa”. Y aunque soy “Lady Vaga”, siempre llego… porque hago de todo.
- Y como si fuera poco... También te picó el bichito del cine. ¿Qué significa para vos Lágrimas de fuego?
- Empecé a escribirla en 2016. Nunca me puse a pensar en nada, simplemente me puse a escribir delirios graciosos y densos, como la vida misma, graciosa y densa, todo a la vez ¡y salió genial! Ahora la van a dar en Flow. Tiene música mía y algunos temas de la peli van a estar en Hiperlumínica. Es una tragicomedia muy Cantilo. Mi vida es de película.
La cita en el Teatro Sarmiento
Fabiana Cantilo
- Día: 30 de mayo
- Hora: 22:00 h
- Lugar: Teatro Sarmiento
- Entradas: en boletería del teatro y Entradaweb: Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000, Platea Baja (Filas 11 a 15): $55.000, Platea Baja (Filas 16 a 20): $50.000, Pullman: $35.000, Gradas: $30.000