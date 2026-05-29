Murió una estrella muy querida de Netflix a los 69 años

La muerte d e Pierre Deny conmocionó al mundo del entretenimiento europeo y también a los seguidores de "Emily en París". El actor francés, reconocido por interpretar a Louis de Léon en la exitosa serie de Netflix protagonizada por Lily Collins, falleció a los 69 años luego de luchar contra una agresiva esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , también conocida como enfermedad de Charcot.

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La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido este 27 de mayo. Allí detallaron que el intérprete murió el pasado 25 de mayo después de sufrir una "ELA fulminante" , una variante especialmente agresiva de la enfermedad que deterioró rápidamente su salud en los últimos meses.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas responsables del control muscular. Con el paso del tiempo, los pacientes pierden movilidad y capacidad para realizar funciones básicas como hablar, alimentarse o respirar.

En el caso de Pierre Deny, los reportes publicados en medios franceses señalaron que el avance de la enfermedad fue rápido y devastador. Aunque la familia no reveló cuándo recibió el diagnóstico, sí confirmaron que la condición empeoró de forma acelerada durante sus últimos meses de vida.

Actualmente, la ELA no tiene cura y representa uno de los trastornos neurológicos más complejos. Diversas figuras públicas en el mundo dieron visibilidad a esta enfermedad durante los últimos años, generando campañas de concientización y apoyo a la investigación médica.

El personaje en "Emily en París" que lo acercó a una nueva generación

Aunque Pierre Deny ya tenía una extensa carrera en Francia, fue su participación en Emily en París la que permitió que millones de espectadores internacionales descubrieran su trabajo.

En las temporadas tres y cuatro de la producción de Netflix, el actor interpretó a Louis de Léon, director ejecutivo de la poderosa firma de lujo JVMA. Su personaje mantenía una fuerte presencia dentro de la trama empresarial de la serie y estaba directamente relacionado con Nicolas de Léon, interpretado por Paul Forman.

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Aunque su aparición no fue una de las más extensas dentro de la ficción, el personaje logró destacarse por su autoridad y elegancia, características que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad de la serie.

La producción encabezada por Lily Collins ayudó a que una nueva audiencia conociera a uno de los actores más reconocidos de la televisión francesa.

Pierre Deny: una carrera marcada por el teatro y la televisión

Nacido el 12 de julio de 1956, Pierre Deny desarrolló una trayectoria artística de más de cuatro décadas. Sus primeros pasos llegaron en el teatro, donde debutó en 1980 y permaneció activo prácticamente hasta el año pasado.

De acuerdo con información publicada por el diario francés Le Figaro, el actor participó en alrededor de 30 obras teatrales a lo largo de su carrera. Sobre los escenarios construyó gran parte de su prestigio profesional.

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Su debut cinematográfico ocurrió en 1982 con Le Bourgeois gentilhomme, dirigida por Roger Coggio. Posteriormente trabajó en distintos largometrajes y proyectos audiovisuales que consolidaron su imagen dentro de la industria cultural francesa.

Pero si hubo un espacio donde Pierre Deny logró convertirse en un nombre popular fue en la televisión. Durante años apareció en algunas de las producciones más vistas de Francia.

El último trabajo de Pierre Deny antes de su muerte

El último crédito actoral de Pierre Deny fue una participación en la serie Camping Paradis. El actor continuó trabajando prácticamente hasta el final de su vida, incluso mientras enfrentaba los efectos de la enfermedad.

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La noticia de su fallecimiento también reabrió el debate sobre la ELA y el impacto que este tipo de patologías neurodegenerativas generan tanto en pacientes como en sus familias.

El impacto internacional de "Emily en París", la serie de Netflix

La presencia de Pierre Deny en Emily en París permitió que su imagen trascendiera el mercado audiovisual francés. La serie de Netflix se convirtió en un fenómeno global desde su estreno y ayudó a posicionar a varios actores europeos ante una audiencia masiva.

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Gracias a ese fenómeno, muchos espectadores comenzaron a interesarse por la carrera previa del actor y por otras producciones francesas donde participó.

Su interpretación de Louis de Léon aportó una figura de poder y sofisticación dentro de una trama atravesada por el lujo, la moda y los conflictos empresariales.