La Aplanadora vuelve a casa: Divididos regresa a San Juan con disco nuevo y todo el peso de su historia

Hay bandas que tocan en una ciudad. Y hay bandas que vuelven a ella. Divididos, la llamada Aplanadora del Rock, lleva décadas perteneciendo a la segunda categoría cuando se trata de San Juan. Este sábado 6 de junio, el Estadio Cerrado Aldo Cantoni será, una vez más, el punto de encuentro entre el power trío más poderoso del rock argentino y una provincia que los recibe como propios desde hace más de dos décadas.

El show forma parte de la gira nacional 2026, que la banda mantiene con una intensa actividad en vivo luego de la publicación de su más reciente disco. Un disco que tardó quince años en llegar, y que llegó exactamente cuando tenía que llegar.

Divididos es el noveno álbum de estudio de la banda. Es el primer trabajo con material nuevo desde Amapola Del '66, editado en 2010, y fue grabado en los Estudios La Calandria por los propios integrantes: Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Fue grabado entre los años 2019 y 2025, en el proceso de grabación más largo de la historia de la banda en sus casi 40 años de existencia. La pandemia lo atravesó, lo fragmentó y, paradójicamente, lo enriqueció. El disco consta de doce canciones, algunas lanzadas como sencillo antes, durante y después del confinamiento: Mundo ganado (2019), Insomnio (2020), Cabalgata deportiva (2020) y San saltarín (2023), que en 2024 recibió el Premio Gardel a Mejor Canción de Rock. El propio Mollo resumió el proceso con la economía de palabras que lo caracteriza:

Una frase que en boca de cualquier otro sonaría a excusa. En la boca de Mollo, suena a declaración de principios.

El nombre del disco y el arte de tapa también tienen un sentido preciso: dos lienzos, uno celeste y otro blanco, unidos por una sutura. "Es una expresión de deseo. Que esa herida algún día sane", explicó Mollo durante el evento de presentación.

La presentación oficial al público fue el 12 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, ante un recinto totalmente colmado, aunque con la banda sin instrumentos. La noche combinó la proyección del documental Sonidos, barro y piel, una escucha exclusiva del álbum completo y una charla con el filósofo Darío Sztajnszrajber, con invitados como Ricardo Soulé, Wos y los integrantes de Horcas.

La crítica especializada recibió el disco como lo que es: un regreso sin concesiones. Rock sin cotillón, sin colaboraciones que peguen en las redes sociales, sin guirnaldas digitales. Doce canciones, casi una hora de rock. Rolling Stone Argentina lo describió como un álbum donde la contemplación es una de las claves, que respeta los propios tiempos de inspiración y producción de un grupo que trazó una dinámica de lo impensado en sus constantes presentaciones en vivo.

San Juan: una historia que va más allá del escenario

La relación de Divididos con San Juan no es la de una banda que cumple fechas en su gira. Es algo más difícil de explicar y, por lo tanto, más genuino.

El regreso al Aldo Cantoni en junio de 2026 se da tras tres años de ausencia. Pero la historia entre la Aplanadora y la provincia viene de mucho antes. Décadas de shows en los más variados escenarios sanjuaninos —desde predios hasta el propio Cantoni— fueron construyendo una fidelidad mutua que hoy se expresa también en gestos fuera del escenario.

El más pintoresco de esos gestos tiene sello sanjuanino puro y se llama "la sandía". Todo comenzó cuando Juan Tello, un fanático de Divididos oriundo de San Juan, le regaló una sandía al bajista Diego Arnedo en el Cosquín Rock. Ese gesto espontáneo se transformó en un ritual que se repite edición tras edición. Arnedo le dejó en claro a Tello: "No te la tenés que olvidar nunca más". Desde entonces, la entrega se consolidó como una tradición. El propio Ricardo Mollo lo vinculó con una imagen histórica de Alvin Lee en Woodstock, donde el guitarrista de Ten Years After abandonó el escenario con una sandía al hombro.

"Este año conocí a los chicos y Mollo me mostró la remera que tenía puesta con la imagen de Arnedo con la sandía", contó Tello. "No me imaginaba hasta dónde podía llegar este tema". "Este año conocí a los chicos y Mollo me mostró la remera que tenía puesta con la imagen de Arnedo con la sandía", contó Tello. "No me imaginaba hasta dónde podía llegar este tema".

Esa conexión con el público sanjuanino tiene una historia documentada. Luego de un show en 2021, la banda publicó en sus redes sociales: "¡Muchas gracias San Juan! Gracias por recibirnos tan bien. ¡Esperamos volver pronto!". Una frase de agradecimiento que, viniendo de una banda tan austera en palabras públicas, dice mucho.

La noche del 6 de junio

Quienes hayan visto a Divididos en el Cantoni saben lo que se viene. Los fanáticos comienzan a llegar a las inmediaciones del estadio desde las primeras horas de la tarde para hacer la previa. La banda acostumbra abrir con el Himno Nacional Argentino entonado por Mollo, y de ahí en más el show no da respiro: clásicos de tres décadas, canciones que se encadenan sin pausa, pogos que no terminan.

Esta vez habrá algo diferente: el nuevo material. Canciones que buena parte del público ya conoce —Mundo ganado, Insomnio, Cabalgata deportiva, San saltarín— ahora convertidas en clásicos de cada show, y los temas inéditos del álbum que llegan finalmente a los escenarios del interior del país.

La expectativa es alta para el regreso de La Aplanadora del Rock a la provincia, en un show que combinará clásicos y nuevas canciones.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles de manera online en ticketek.com.ar y de forma presencial en Farmacia Echegaray y Hoffmann.

General: $69.000

Campo de Pie: $80.500

Platea Este: $115.000

Platea Oeste: $138.000

Hay shows que son shows. Y hay shows que son citas. El 6 de junio en el Cantoni es una cita.