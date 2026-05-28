    • 28 de mayo de 2026 - 06:51

    De la cocina al escenario: el dulce éxito de Damián Betular y Hairspray

    La comedia musical sigue cortando entradas y muchos ya la califican como “el fenómeno” de este 2026.

    Damián Betular paladea un debut consagratorio en las tablas, con Hairspray.&nbsp;

    Damián Betular paladea un debut consagratorio en las tablas, con Hairspray. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Arrancó con el pie derecho, pero antes del debut. Desde el mismo momento que se supo que Damián Betular sería el protagonista, Hairspray se convirtió en una máquina de cortar tickets en el Teatro Coliseo, epicentro de una movida que no da respiro.

    Leé además

    Los secretos de los alfajorcitos más coquetos

    El secreto de los macarons perfectos: la receta definitiva de Damián Betular para hacerlos en casa
    Divididos.

    La Aplanadora vuelve a casa: Divididos regresa a San Juan con disco nuevo y todo el peso de su historia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una base inicial que superó las veinte mil localidades anticipadas y diez noches completamente colmadas antes de levantar el primer telón, la respuesta del público al musical roza el delirio colectivo. La impactante mutación del famoso jurado televisivo para encarnar a la emblemática Edna Turnblad —asumiendo un rol históricamente icónico, que supo encarnar nada menos que John Travolta— potenció el magnetismo de esta apuesta, que convoca tanto a apasionados del género como a quienes buscan ser testigos de las habilidades escénicas del famoso pastelero. Un Betular que supo hacer gala de su histrionismo y humor en MasterChef, sin dudas su gran plataforma de lanzamiento.

    image
    El musical agotó una decena de funciones antes de su estreno. La figura de Betular, un imán.

    El musical agotó una decena de funciones antes de su estreno. La figura de Betular, un imán.

    Lejos de enfriarse con el correr de las semanas, este “boom” se consolida con ovaciones interminables de pie. Dicen los que saben, que solo podría ver amenazado su reino por "Charlie y la fábrica de chocolate", estelarizada por Agustín "Rada" Aristarán como Willy Wonka, que verá la luz en junio. Ambas conformarían el gran duelo musical del receso invernal ¿Será?

    Lo concreto por ahora es que la audaz apuesta de fusionar la cultura popular con el despliegue de las grandes producciones de escala internacional ha dado fruto. Y ni hablar de fichar a Betular, que corrió los macarons y los écleirs para animarse a cantar, actuar y bailar en las tablas.

    Envase y contenido: un mensaje de superación

    La trama se sitúa en los años ‘60 para seguir de cerca los pasos de Tracy Turnblad, una alegre adolescente con silueta fuera de los cánones tradicionales cuyo máximo anhelo es ganarse un lugar como bailarina en el show televisivo más emblemático de la ciudad. Acompañada por una galería de personajes entrañables, la joven no solo buscará alcanzar sus metas personales, sino que desafiará los prejuicios de su época.

    image
    Hairspray cuenta con dirección de Fer Dente

    Hairspray cuenta con dirección de Fer Dente

    Detrás de su fachada de comedia ligera, música pegadiza y peinados extravagantes, la obra posee un trasfondo profundamente humano. El argumento central utiliza el humor y el baile como herramientas para derribar barreras sociales, poniendo el foco sobre la inclusión, la aceptación de la diversidad y el valor fundamental de mantenerse fiel a la propia identidad frente a las exigencias del entorno.

    Mirá la presentación del musical protagonizado por Damián Betular

    Embed - Damián Betular en HAIRSPRAY | MAYO 2026

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los estrenos de cine en San Juan traen interesantes novedades y géneros variados. 

    Estrenos de cine en San Juan: desde lo nuevo de Almodóvar hasta fenómenos de internet

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, la dupla protagónica de la nueva aventura cinematográfica de Almodóvar. 

    Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar, una dupla brillante que llega a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Agenda Cultural de San Juan incluye un recorrido por el Chalet Cantoni, para conocer su historia, arquitectura y transformaciones, en el marco del Día de los Museos. 

    Agenda Cultural de San Juan: las marquesinas van templando el fin de semana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La sala 10 de la Casa Natal de Sarmiento, inaugurada con una muestra basada en un documento fundacional, que también está en exhibición. 

    Histórico doble estreno en la Casa Natal de Sarmiento

    Por Estela Ruiz M.