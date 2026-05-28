Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar, una dupla brillante que llega a San Juan

Las carteleras de cine sanjuaninas recibirán el jueves 28 el estreno nacional de "Amarga Navidad" , la nueva y potente producción cinematográfica de Pedro Almodóvar que coloca al actor argentino Leonardo Sbaraglia en el centro absoluto de la escena internacional tras su consagratorio y ovacionado paso por el prestigioso Festival de Cannes.

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El desembarco de esta pieza en Argentina está precedido por la arrolladora recepción en Europa, donde el público francés regaló más de ocho minutos de aplausos de pie al equipo tras la proyección de la película. En esa ocasión, l a mirada no solo se posó sobre el universo estético del director manchego, sino primordialmente sobre la figura de Sbaraglia , quien consolida su madurez interpretativa en un rol de altísima exigencia emocional y psicológica.

Para el actor argento, este proyecto significa una consagración definitiva dentro del circuito del cine de autor. Tras haber transitado previamente la alfombra roja internacional con hitos como "Relatos salvajes" y "Dolor y gloria" (2019, dirigida por Almodóvar), el actor asume aquí el peso total de una narrativa compleja, demostrando una versatilidad capaz de conmover a las audiencias más exigentes.

"Amarga Navidad" se estructura mediante una fascinante dualidad temporal que entrelaza dos relatos paralelos. El primero se sitúa en 2004, enfocándose en la vida de una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie . El segundo eje, ambientado en 2025, expone de forma descarnada las tribulaciones de Raúl, el personaje encarnado por Sbaraglia.

image Sbaraglia encarna a un cineasta en crisis de ideas

Raúl es un prestigioso cineasta y guionista atrapado en una severa sequía creativa. Como recurso para escapar del bloqueo, decide volcarse a la autoficción, descubriendo progresivamente que la historia que escribe es el reflejo directo de las vivencias de su propio entorno íntimo.

El largometraje se sumerge en un melodrama profundo que explora los límites éticos, la inspiración, la traición y el egoísmo. Y no es accesorio rescatar que, al menos para varios seguidores del realizador español, la temática roza lo autobiográfico; o al menos que podría interpretarse como un "approach" a su propia historia... sí, tal como hizo en "Dolor y Gloria". En el film de 2019, fue a través del director Salvador Mallo, actuado por Antonio Banderas. Ahora, con Raúl Durán, encarnado por Sbaraglia.

Vale destacar la cuidada atmósfera musical que contribuye significativamente a la puesta en escena, inspirada en el repertorio de Chavela Vargas, alternando momentos de alta tensión dramática con logrados tintes de comedia.

Con este despliegue, la obra no solo expone el alma de su creador, sino que se transforma en un vehículo perfecto para el lucimiento absoluto de un Sbaraglia que, aseguran, está "magistral". Otro argentino más que brilla en el séptimo arte internacional.