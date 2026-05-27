Milo J se llevó el Premio Gardel de Oro: todos los ganadores de la gran fiesta de la música argentina

Este martes se estregaron los Premios Gardel 2026. El gran ganador de la noche fue Milo J, quien no solamente se alzó con la estatuilla en las categorías de Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana, entre otras, sino que fue galardonado con Álbum del año por La vida era más corta y se quedó con el Gardel de Oro.