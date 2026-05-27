    • 27 de mayo de 2026 - 09:31

    Milo J se llevó el Premio Gardel de Oro: todos los ganadores de la gran fiesta de la música argentina

    La celebración tuvo como protagonistas al gran ganador, a Lali Espósito, Miranda!, Marilina Bertoldi y más artistas que compitieron en diferentes categorías.

    Milo J.

    Milo J.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes se estregaron los Premios Gardel 2026. El gran ganador de la noche fue Milo J, quien no solamente se alzó con la estatuilla en las categorías de Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana, entre otras, sino que fue galardonado con Álbum del año por La vida era más corta y se quedó con el Gardel de Oro.

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    “Me cambió la vida”, aseguró el músico cuando se refirió a la implicancia que tuvo este disco en su vida durante el discurso de aceptación del premio. Además, agradeció a quienes lo crearon junto a él, a su madre, a su novia y a sus fans.

    La lista completa de ganadores de los Premios Gardel 2026

    Álbum del año

    • Latinaje - Cazzu
    • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
    • La Vida Era Más Corta - Milo J
    • Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
    • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

    Canción del año

    • “Advertencia” - Babasónicos
    • “Niño” - Milo J
    • “Mejor que vos” - Lali & Miranda!
    • “Con Otra” - Cazzu
    • “Favorita” - Angela Torres
    • “El gordo” - Marilina Bertoldi
    • “Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo
    • “Fresh”- Trueno
    • “#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso

    Mejor álbum artista pop

    • Cuerpo - Olivia Wald
    • Detalles - Zoe Gotusso
    • Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
    • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
    • No me olvides - Angela Torres
    • El Verdadero - Juan Ingaramo
    • Perfectas - Emilia

    Mejor Canción Tropical / Cumbia

    • “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
    • “Con Otra” – Cazzu
    • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
    • “Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva
    • “Echar de Menos” – Ke Personajes
    • “Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

    Mejor álbum conceptual

    • Tucumano Soy - Juan Falú
    • La Vida Era Más Corta - Milo J
    • Sandro Así - Ariel Ardit

    Mejor álbum pop alternativo

    • Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
    • Hotcore - Taichu
    • En el ciber - Benito Cerati
    • Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
    • Tanya - Juana Rozas

    Mejor Canción Urbana

    • “Sin cadenas” – Paulo Londra
    • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″ – Bizarrap, Daddy Yankee
    • “Olimpo” – Milo J
    • “Cruz” – Trueno & Feid
    • “Historia” – Ramma

    Mejor Álbum Canción de Autor

    • Gamurgatrónica – Ruben Rada
    • Querida Yo – Yami Safdie
    • Vivir Así – Barbarita Palacios
    • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
    • Amor de mi herida – Camilú

    Mejor Colaboración Urbana

    • “Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini
    • “Gil” – Milo J, Trueno
    • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66″ – Bizarrap, Daddy Yankee
    • “Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
    • “La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo
    • “Flashbacks | CROSSOVER #9″ – Wisin, Paulo Londra, Big One

    Mejor nuevo artista

    • María Wolff
    • Blair
    • Little Boogie & Stereo
    • Cindy Cats
    • Tuli
    • La Ferni
    • Sofía de Ciervo
    • Mía Folino
    • Las Tussi
    • Chechi de Marcos
    • 143leti

    Mejor Álbum de Cuarteto

    • Rompecabezas – Ulises Bueno
    • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
    • Que sed – Luck Ra
    • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

    Mejor álbum artista rock

    • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
    • El retorno - Santiago Motorizado
    • El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
    • Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
    • Novela - Fito Paez

    Mejor álbum grupo pop

    • Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
    • Vandalos - Bándalos Chinos
    • 4EVER - K4OS

    Mejor Canción de Hip Hop / Rap

    • “Cadenas” – Acru
    • “Fresh” – Trueno
    • “Gil” – Milo J, Trueno
    • “Retirada” – Milo J
    • “PVSL” – Paulo Londra

    Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

    • Gracias a la Vida – Abel Pintos
    • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
    • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

    Mejor álbum pop/rock

    • Polvo de estrellas - Turf
    • El regreso - Tan Biónica
    • Los lobos - Estelares
    • Ya no estoy aquí - Rayos Láser
    • Alter Ego - Silvestre y la Naranja

    Mejor álbum urbano

    • Gotti B - Tiago PZK
    • Quimera - María Becerra
    • 166 (Deluxe) retirada - Milo J
    • Saturación pop - YSY A
    • Lamba - FMK

    Mejor canción de pop

    • “Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Pelusa
    • “Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso
    • “El ritmo” - Bandalos chinos
    • “Favorita” - Angela Torres
    • “Me gusta” - Miranda!, TINI
    • “Mejor que vos” - Miranda!, Lali

    Mejor Videoclip Largo

    • Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
    • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
    • La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
    • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
    • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

    Mejor álbum grupo rock

    • Divididos - Divididos
    • Artificios - Indios
    • A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
    • El club de la pelea I - Airbag
    • Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
    • Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

    Mejor colaboración

    • “Loco un poco” - Turf, Lali
    • “Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!
    • “Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
    • “Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa
    • “Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro
    • “In the City” - Charly García, Sting
    • “Mejor que vos” - Miranda!, Lali
    • “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
    • “Me gusta” - Miranda!, TINI
    • “Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

    Mejor canción de rock

    • “El gordo” - Marilina Bertoldi
    • “In the City” - Charly García & Sting
    • “Volarte” - Eruca Sativa
    • “Pensando en ella” - Dante Spinetta
    • “Advertencia” - Babasónicos
    • “Aliados en un viaje” - Divididos

    Mejor Canción en Vivo

    • Fanático (en vivo) – Lali
    • Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
    • La que puede, puede - Live at NPR Music s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
    • Sábado – Cindy Cats
    • La Taleñita – Milo J & Campedrinos

    Mejor álbum en vivo

    • Juegue Kuelge - El Kuelgue
    • Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
    • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
    • Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
    • Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
    • Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
    • En vivo Vol. I - Cindy Cats
    • Escena en vivo - Cruzando el charco

    Mejor canción de Autor

    • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
    • Hielo Fino – Silvina Moreno
    • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

    Grabación del año

    • “In the City” - Charly García, Sting
    • “Niño” - Milo J
    • “Mejor que vos” - Lali & Miranda!

    Mejor álbum de música global

    • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
    • Latinaje – Cazzu
    • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

    Mejor álbum rock alternativo

    • Exultante - Carca
    • Ceremonia - 1915
    • Instantáneo - Viva elástico
    • Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

    Mejor canción pop rock

    • “33″ - Lali, Dillom
    • “#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso
    • “Barry Lindo” - El Kuelgue
    • “Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica
    • “Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

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