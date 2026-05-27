No hay 2 sin...¿6? Scary Movie regresa a la gran pantalla

El terror y la risa volverán a reunirse y las salas de San Juan no quedará afuera de esta irreverente cita cinematográfica.

La nueva Scary Movie promete ser implacable con los títulos de los últimos años.

Los fanáticos del humor absurdo y la parodia están de parabienes. Scary Movie 6 llegará los primeros días de junio a la provincia de San Juan, permitiendo a los espectadores locales disfrutar de un pre-estreno en las salas cinematográficas el próximo martes 3 de junio.

image El terror se convierte en humor en esta saga que se mete con grandes títulos de género

Un regreso a los orígenes de la saga Tras casi dos décadas de distanciamiento por diferencias con los productores, los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans se reconciliaron con la franquicia que ellos mismos convirtieron en un fenómeno cultural en el año 2000. Bajo la dirección de Michael Tiddes y la producción de Neal H. Moritz, esta sexta entrega no solo recupera el ingenio de sus creadores detrás de escena, sino que también concreta el regreso de la dupla emblemática delante de las cámaras: Anna Faris como Cindy y Regina Hall en el rol de Brenda.

El objetivo de esta reunión es claro: revivir el espíritu políticamente incorrecto y satírico que se desdibujó en las últimas secuelas.

En esta oportunidad, la producción cuenta con el respaldo de Miramax y la distribución global de Paramount Pictures, devolviendo a la saga su estatus de superproducción humorística.