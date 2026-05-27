No hay 2 sin...¿6? Scary Movie regresa a la gran pantalla

Los fanáticos del humor absurdo y la parodia están de parabienes. Scary Movie 6 llegará los primeros días de junio a la provincia de San Juan, permitiendo a los espectadores locales disfrutar de un pre-estreno en las salas cinematográficas el próximo martes 3 de junio.
Un regreso a los orígenes de la saga
Tras casi dos décadas de distanciamiento por diferencias con los productores, los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans se reconciliaron con la franquicia que ellos mismos convirtieron en un fenómeno cultural en el año 2000. Bajo la dirección de Michael Tiddes y la producción de Neal H. Moritz, esta sexta entrega no solo recupera el ingenio de sus creadores detrás de escena, sino que también concreta el regreso de la dupla emblemática delante de las cámaras: Anna Faris como Cindy y Regina Hall en el rol de Brenda.
El objetivo de esta reunión es claro: revivir el espíritu políticamente incorrecto y satírico que se desdibujó en las últimas secuelas.
En esta oportunidad, la producción cuenta con el respaldo de Miramax y la distribución global de Paramount Pictures, devolviendo a la saga su estatus de superproducción humorística.
El terror de las películas de terror
Veintiséis años después de burlar por primera vez a un asesino enmascarado sospechosamente idéntico a Ghostface, el autodenominado "Core Four" —integrado por Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy y Brenda— vuelve a estar en el centro de los ataques. Sin embargo, en esta ocasión la amenaza se extiende a toda la cinematografía contemporánea.
La trama se presenta como un desquiciado campo de batalla contra los clichés modernos del séptimo arte. El filme promete acuchillar sin piedad las nuevas tendencias de la industria: desde los reboots, precuelas, spin-offs y las denominadas películas de "terror elevado", hasta cualquier producción que pretenda venderse como un "capítulo final" o que incluya el concepto de legacy (legado) en su título.
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El póster anticipa algunas de las cabezas que rodarán en esta entrega de la irreverente franquicia
A través de un humor irreverente y afilado, los Wayans se proponen "cancelar la cultura de la cancelación", desafiando los límites de lo correcto y abordando temas de actualidad tecnológica y social.
El arsenal de referencias de Scary Movie 6 es inmenso y abarca desde clásicos del género hasta fenómenos recientes de la pantalla grande como Sinners, La sustancia, Sonríe, M3GAN, Huye y la ganadora del Óscar Todo en todas partes al mismo tiempo. Con este menú, queda garantizado que ningún tópico sobrevivirá y que todas las líneas serán cruzadas.
Mirá el tráiler de Scary Movie 6
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