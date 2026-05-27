La Sala Auditórium del TB recibe a "Para Anormales"

La mordaz comedia sobre la empatía y los prejuicios escolares, dirigida por Marcelo Villanueva Meyer, se verá el 29 de mayo.

La Sala Auditórium recibe al elenco Las Aventuras de Poseidón, con su comedia cargada de prejuicios.

Una polémica decisión en una reunión de padres desata una cadena de tensiones, juicios ocultos e ironía cotidiana. Sobre ese eje gira "Para Anormales", la obra de teatro dirigida por Marcelo Villanueva Meyer, que el 29 de mayo se desarrollará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Una velada de reflexión a través del humor y la ironía cotidiana.

Teatro para entretener y reflexionar La trama se desenvuelve en torno a una aparente y rutinaria reunión de padres de una institución escolar. Sin embargo, lo que inicia bajo carriles normales se desvirtúa rápidamente cuando una polémica decisión colectiva desata tensiones ocultas, sacando a la luz los prejuicios mal disimulados, los juicios apresurados y la alarmante falta de empatía que suele atravesar los vínculos sociales en la actualidad.

Escrita por la destacada dupla de dramaturgos nacionales Matías Del Federico y Daniel Veronese, la puesta en escena local cuenta con la dirección general de Marcelo Villanueva Meyer. La interpretación artística está a cargo del experimentado elenco "Las Aventuras de Poseidón", que asume con el desafío de encarnar esta incómoda e indispensable radiografía de las contradicciones humanas.