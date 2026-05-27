    • 27 de mayo de 2026 - 07:11

    La Sala Auditórium del TB recibe a "Para Anormales"

    La mordaz comedia sobre la empatía y los prejuicios escolares, dirigida por Marcelo Villanueva Meyer, se verá el 29 de mayo.

    La Sala Auditórium recibe al elenco Las Aventuras de Poseidón, con su comedia cargada de prejuicios.

    La Sala Auditórium recibe al elenco Las Aventuras de Poseidón, con su comedia cargada de prejuicios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una polémica decisión en una reunión de padres desata una cadena de tensiones, juicios ocultos e ironía cotidiana. Sobre ese eje gira "Para Anormales", la obra de teatro dirigida por Marcelo Villanueva Meyer, que el 29 de mayo se desarrollará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Una velada de reflexión a través del humor y la ironía cotidiana.

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    Teatro para entretener y reflexionar

    La trama se desenvuelve en torno a una aparente y rutinaria reunión de padres de una institución escolar. Sin embargo, lo que inicia bajo carriles normales se desvirtúa rápidamente cuando una polémica decisión colectiva desata tensiones ocultas, sacando a la luz los prejuicios mal disimulados, los juicios apresurados y la alarmante falta de empatía que suele atravesar los vínculos sociales en la actualidad.

    Escrita por la destacada dupla de dramaturgos nacionales Matías Del Federico y Daniel Veronese, la puesta en escena local cuenta con la dirección general de Marcelo Villanueva Meyer. La interpretación artística está a cargo del experimentado elenco "Las Aventuras de Poseidón", que asume con el desafío de encarnar esta incómoda e indispensable radiografía de las contradicciones humanas.

    PARA ANORMALES 2
    Las Aventuras de Poseidón, en la Sala Auditórium del TB

    Las Aventuras de Poseidón, en la Sala Auditórium del TB

    Cita en la Sala Auditórium del TB

    Para Anormales

    • Elenco: Las Aventuras de Poseidón

    • Día: viernes 29 de mayo

    • Hora: 21:30 h

    • Lugar: Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario

    • Clasificación: Público +13 años

    • Entradas: Valor general de $20.000 (disponibles con descuentos en boleterías del teatro o de forma online a través de TuEntrada.com)

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