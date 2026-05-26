Miss Universo Argentina: "Me ayudó a crecer como mujer, como mamá y como persona", dijo Guadalupe Sánchez

“ Fue un antes y un después. Fue demostrarme a mí misma que después de todo lo vivido, todavía podía volver a soñar, levantarme y brillar ”, dijo Guadalupe Sánchez sobre Miss Universo Argentina, el certamen donde representó a San Juan y que el lunes 25 de mayo coronó a la misionera Tamara Rogouski, quien sucede a Aldana Masset .

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“Estar en ese escenario representando a mi querida provincia de San Juan fue un orgullo inmenso y un sueño que jamás voy a olvidar”, agregó en diálogo con DIARIO DE CUYO la sanjuanina, que contó que vivió la final “con una mezcla enorme de emociones”: “Fueron días intensos, de mucho aprendizaje, nervios, felicidad y también de mucha conexión humana”.

¿Si volvería a participar? “Sí, sin dudarlo”, respondió. “Fue una experiencia transformadora, desafiante y muy enriquecedora. Me ayudó a crecer como mujer, como mamá y como persona”, agregó.

La decisión del jurado

“Creo que cada una de las participantes tenía algo único para dar y el resultado forma parte de una decisión muy difícil para el jurado”, dijo políticamente correcta Guadalupe, al ser consultada sobre el veredicto.

“Sí, tenía mis favoritas, porque convivimos muchos días y una va viendo el esfuerzo y la luz de cada compañera. Pero sinceramente siento que todas éramos merecedoras y que cada una brilló a su manera”, acotó.

miss univ guada y misio La representante sanjuanina junto a la nueva Miss Universo Argentina

Sin embargo, Guadalupe dijo que se hizo muy amiga de "Misiones", y que "si hay algo que nos unía era orar en toda la concentración, porque con Dios mediante los sueños sí se hacen realidad".

Miss Universo Argentina: experiencia inolvidable

“Lo mejor que me llevo son los vínculos humanos, las amistades, el cariño de la gente y la certeza de que cuando una lucha por sus sueños, las cosas llegan”, sintetizó Guadalupe, quien aseguró que este paso también resultó en “una versión mucho más fuerte y segura de mí misma”.

La representante local relató que el último día de la concentración vivió “uno de los momentos más fuertes y emotivos”, cuando fue elegida para contar su historia de vida frente a todas sus compañeras.

miss univ chicas Guadalupe, con alguna de sus compañeras

“Fue un instante imposible de olvidar… mientras hablaba, éramos un mar de lágrimas. Sentí cómo cada palabra salía desde lo más profundo de mi corazón y cómo mi historia también abrazaba a muchas de ellas. Me quedo con las miradas llenas de amor, con cada abrazo sincero y con la conexión tan humana que vivimos ese día. Porque más allá de la competencia, ahí entendí que todas llevábamos luchas invisibles y que cuando una mujer se anima a hablar desde el alma, puede tocar el corazón de muchas más”, expresó.

Una llave laboral

“Creo que este tipo de experiencias te abre muchas puertas porque te da visibilidad, herramientas, seguridad y contactos. En lo personal, siento que me impulsa muchísimo en lo laboral, sobre todo en proyectos”, dijo Guadalupe, quien, evitando entrar en detalles, adelantó que “ya estuve hablando con una productora que me ofreció trabajar en un programa de televisión”.