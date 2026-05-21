Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que participa en el concurso Miss Universo Argentina

La joven de 31 años llega como una de las favoritas tras coronarse Miss Universo en la capital bonaerense y con un recorrido de más de una década en certámenes de belleza.

María Irigaray se convirtió en una de las figuras destacadas de la nueva edición de Miss Universo Argentina 2026 luego de ser elegida como representante de La Plata para la final nacional del certamen. La modelo, de 31 años, aparece entre las candidatas con mayor experiencia dentro de la competencia y suma además una creciente exposición mediática por su relación con el actor Darío Lopilato.

La definición del concurso se realizará el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y determinará quién representará al país en la próxima edición internacional de Miss Universo, que este año tendrá sede en Puerto Rico.

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Irigaray comenzó a participar en concursos de belleza a los 18 años y desde entonces acumuló distintos títulos provinciales y nacionales. En marzo obtuvo la corona de Miss Universo La Plata, resultado que le permitió acceder a la instancia final del certamen argentino.

Además de su carrera como modelo, desarrolló una formación artística y académica vinculada a la música y la comunicación. Es técnica universitaria en piano, licenciada en Artes y Tecnología y actualmente cursa la etapa final de la carrera de periodismo deportivo.