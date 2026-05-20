Fiesta para los fans de Star Wars: con Din Djarin y Grogu, la saga vuelve al cine

Finalmente llegó el gran día para los fanáticos de Star Wars . Este 21 de mayo marca el esperado estreno en los cines de la película Mandalorian y Grogu , un evento cinematográfico que traslada a la entrañable dupla a las salas tradicionales, devolviendo a los espectadores la magia única de la pantalla grande.

El universo de Star Wars toma el Conte Grand, en un ciclo gratuito

Siete años después del debut de la serie original en Disney+ y de la última entrega cinematográfica de la franquicia, el cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) y su pequeño aprendiz asumen el desafío de reabrir el camino de Star Wars en los cines . Bajo la dirección de Jon Favreau, la producción (que fue concebida desde sus inicios para el formato IMAX) combina técnicas artesanales con tecnología de vanguardia para asegurar una resolución de imagen superior y un sonido completamente inmersivo.

Los realizadores buscan recuperar esa mística y el asombro que transformó a Star Wars en un hito de la cultura popular . Con nuevas criaturas, entornos inexplorados y una dinámica de personajes que conecta con públicos de todas las edades, la peli aspira a encender la misma fascinación que otrora. Y más.

El regreso a la pantalla grande fue minuciosamente planificado por los realizadores

Según explicaron desde la producción, toda la historia está diseñada para cautivar tanto a los seguidores más fieles como a quienes nunca vieron la serie de televisión, prescindiendo de requisitos previos para disfrutar de la trama .

“En un largometraje, quieres poner la mayor escala y alcance posibles en la pantalla. Quieres crear criaturas, aventuras, entornos. Quieres crear una experiencia inmersiva. Quieres darle a la gente una razón para venir al cine”, expresó Favreau, convencido de la nueva entrega.

¿Volverá la mística? ¿Se hará la magia? ¿Lo conseguirán? Habrá que esperar la devolución de los fanáticos a la salida de las salas.

Un viaje épico

Tras la caída del Imperio, la Coronel Ward de la Nueva República recluta al cazarrecompensas Din Djarin y a su aprendiz Grogu para cazar señores de la guerra que amenazan la galaxia.

Para obtener información sobre un misterioso líder imperial, el dúo forja una alianza con el Cartel Hutt. Su misión es viajar al peligroso planeta Shakari y rescatar a Rotta el Hutt, el hijo de Jabba, quien está atrapado como gladiador en un peligroso planeta lleno de monstruos.

En este viaje colosal repleto de acción y traiciones, el tierno Grogu -que toma un rol mucho más activo- y Mando deberán protegerse mutuamente para salvar un rincón del universo.

image

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen bajo siete llaves, se sabe que el letal cazarrecompensas y su tierno compañero, sensible a la Fuerza, se meterán de lleno en una aventura colosal, mientras intentan sobrevivir en los peligrosos bordes del universo de Star Wars.

Cinco curiosidades de Mandalorian y Grogu

1. Nació de los guiones de una serie "cancelada"

Antes de que se confirmara la película, Jon Favreau y Dave Filoni ya habían escrito ocho episodios completos para lo que originalmente iba a ser la Temporada 4 de la serie de televisión. Cuando Disney decidió que era el momento perfecto para regresar a los cines, el equipo reestructuró esos guiones y los condensó para transformarlos en este largometraje de 2 horas y 12 minutos.

2. El regreso de los Hutts, con voces de lujo

Un increíble elenco da voz a los alienígenas: el actor del momento, Jeremy Allen White (The Bear), le da vida a Rotta, y el realizador Martin Scorsese hace un cameo de voz interpretando a un cocinero ardenniano.

3. El muñeco de los cinco millones de dólares

A pesar de la gigantesca escala cinematográfica, la producción se mantuvo fiel al espíritu artesanal de la serie. Grogu sigue siendo un muñeco animatrónico real operado por un gran equipo de titiriteros en el set. Esta marioneta física de última tecnología está valuada en aproximadamente 5 millones de dólares y es el centro de atención de todo el elenco.

4. Filmada con tecnología IMAX nativa

A diferencia de otras producciones que simplemente se adaptan a las pantallas gigantes en la posproducción, Jon Favreau filmó la película utilizando cámaras certificadas para IMAX. Diseñó específicamente casi la mitad del film (unos 49 minutos) para aprovechar la relación de aspecto expandida, por lo que la verticalidad y la inmersión visual fueron pensadas desde el primer día de rodaje.

5. Sets inspirados en los hobbies de George Lucas

Para recrear la estética de la trilogía original, el equipo construyó los sets prácticos dentro de unos hangares semicirculares de metal conocidos como Quonset Huts. Estos espacios recrean el ambiente del boom de la aviación de mediados de siglo y la cultura de los autos hot rod de California, que fueron exactamente las pasiones de juventud que inspiraron a George Lucas cuando creó Star Wars en los años 70.

Mirá el tráiler final de lo nuevo de la franquicia Star Wars