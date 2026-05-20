18 Mundos muestra su arte por la paz y la fraternidad

El colectivo de artistas visuales sanjuaninos estrenará nueva exposición en la Sociedad Israelita, el 28 de mayo.

18 Mundos volverá al ruedo a fines de este mes, en el marco del Día Internacional de los Museos. Será con una reflexón sobre el respeto, el diálogo y la paz, a través del arte.

El próximo jueves 28 de mayo, el Espacio de Arte de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan abrirá sus puertas para el gran estreno de una nueva muestra del colectivo artístico 18 Mundos: Cartografía de la paz. Se trata de una propuesta que reúne miradas diversas bajo una misma consigna de unión y convivencia en tiempos complejos.

La exhibición se inscribe en el marco de las actuales celebraciones por el Día Internacional de los Museos (conmemorado el pasado 18 de mayo) y encuentra su inspiración conceptual fundamental en el denominado Sendero de la Fraternidad. Este circuito urbano y ecuménico entrelaza de manera simbólica y práctica a la Sociedad Israelita, la Iglesia Católica y el Club Sirio Libanés de la ciudad, consolidando un espacio de mutuo entendimiento y diálogo comunitario.

La artista y gestora Graciela Faedo, quien asume la curaduría de la exposición acompañada por Carolina Schwartz en el texto curatorial, detalló el espíritu integrador que impulsó esta propuesta: "Decidimos trabajar con ese tema siguiendo la línea del año anterior, relacionada con los senderos de la paz y vinculada al circuito de la Fraternidad que se está haciendo por la ciudad".

Para la especialista, la intervención de los hacedores locales resulta un eslabón clave en estos procesos sociales. "Nos pareció importantísimo sumar una mirada desde lo artístico buscando dar un mensaje de paz, donde la obra de arte se transforma en un verdadero mensaje, relacionado a este tema", afirmó Faedo en charla con DIARIO DE CUYO.

De las obras y los expositores La propuesta estética de la muestra destaca por su absoluta libertad técnica. Cada uno de los creadores participantes plasmó su interpretación personal acerca de la temática sobre paneles uniformes de 1 metro por 1 metro. Esta homogeneidad geométrica realza la inmensa diversidad de lenguajes visuales y miradas que albergará la sala, donde el público podrá apreciar piezas resueltas en acrílico, óleo, collage y ensamblaje, entre otras variadísimas técnicas que demuestran la riqueza de la escena artística contemporánea.