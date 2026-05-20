El Sendero de la Fraternidad

El pasado lunes, la Semana de los Museos en nuestra provincia tuvo su apertura mediante el recorrido del Sendero de la Fraternidad. Dicha acción, que contó con la presencia de la intendenta Susana Laciar, autoridades del gobierno provincial, referentes de entidades intermedias y de entidades religiosas, convocó a un importante marco de público.

La Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, el Club Sirio Libanés y el Arzobispado de San Juan acordaron oportunamente hace un par de años generar un sendero de encuentro denominado Sendero de la Fraternidad, la intención mediante esta acción conjunta es generar un recorrido por nuestra ciudad que nos lleve en un marco de diálogo, respeto y afecto hacia el otro a transitar un camino que une la sede del Club Sirio Libanés, la Catedral de la Ciudad de San Juan y la sede de la Sociedad Israelita de San Juan.

Dicho sendero recorre las veredas de la Avenida Córdoba, la calle Entre Ríos, la Avenida Ignacio de la Roza, la calle Mendoza y la calle Rivadavia, y expone en las veredas del recorrido una serie de placas cuyos textos fueron elegidos por las entidades referenciadas, que convocan al encuentro, a valorar al otro y a la solidaridad.

Tras encontrarnos en la sede de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan y conocer parte de su historia tras una actividad en su biblioteca, y luego de las palabras de la intendenta de nuestra ciudad, iniciamos el recorrido.

Empezamos el sendero nuevamente con el privilegio de la intervención de la intendenta que nos leyó el texto de una de las placas del Maestro de América y la comentó con un mensaje de plena actualidad.

"No hay caminos para la paz, paz es el camino", reza el texto que corresponde a Mahatma Ghandi. Sobre ese texto la diputada provincial Marcela Ruth Quiroga hizo una reflexión profunda y con ese mensaje nos dirigimos al norte por la calle Entre Ríos leyendo enseñanzas de José de San Martín, de San Agustín, de Martín Luther King y de muchos pensadores más.

Dialogando y comentando diversas placas nos encontramos como un numeroso grupo de amigos frente a la Catedral.

Un recorrido donde más allá de amigos y referentes de diversas entidades intermedias nos acompañaba la intendenta de la ciudad con sus equipos de Turismo y Cultura, el concejal Ariel Palma por el Concejo Deliberante, el director de Cultura de la provincia de San Juan Luciano Gutiérrez, el director del Museo Franklin Rawson Lic. Emanuel Díaz Ruiz, referentes de diversos cultos, de entidades intermedias, alumnos de la Universidad Católica de Cuyo e incluso responsables de empresas que generan impacto en la provincia mediante sus acciones de comunidad y responsabilidad social, como es el caso de la directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado, acompañada por su equipo de relaciones con la comunidad.

Cuando llegamos a la Catedral, el padre Andrés Riveros nos invitó a ingresar a la cripta, recorrerla y aprender de ella. Vale la pena como sanjuaninos recorrer ese hermoso espacio en el corazón de nuestra ciudad. El párroco nos contaba la enorme cantidad de turistas que la visitan en relación a los pocos sanjuaninos que la recorremos.

Desde el club Sirio Libanés se sumó en ese espacio, al pie de la Catedral, Miled Marún, que compartió un movilizador mensaje, que se puede sintetizar en un anhelo de paz para el mundo todo.

Tras la lectura del mensaje de Isaías, profeta que llama a transformar armas en arados y después de la reflexión sobre la misma que el padre Andrés nos compartió, continuamos hermanados hacia la sede del Club Sirio Libanés, y en el camino continuamos con lecturas que los participantes realizaron sobre las placas y sus mensajes.

Es nuestro deseo que se genere un plan de acciones culturales y educativas que complementen a las que ejecutan la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, el Club Sirio Libanés y el Arzobispado de San Juan.

Desde nuestra entidad, articulando con las entidades referenciadas, orgullosos como sanjuaninos, nos comprometemos a trabajar por la paz, por el encuentro, por el respeto y por el diálogo, articulando iniciativas por una sociedad diversa, inclusiva y fraterna.