Evitar las maniobras financieras sofisticadas para no caer en lamentables estafas económicas

La presunta estafa atribuida a las firmas Global Market y GMI Inversiones ha encendido una de las mayores alarmas económicas de los últimos años en San Juan. Con un perjuicio inicial estimado entre 8.000 y 9.000 millones de pesos, y con la posibilidad de que las pérdidas continúen creciendo a medida que venzan nuevos contratos financieros, el caso ya se perfila como uno de los escándalos financieros más graves de la historia reciente de la provincia. Pero más allá de la magnitud económica, el episodio deja al descubierto una problemática mucho más profunda: la vulnerabilidad de miles de personas frente a maniobras financieras sofisticadas y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y control.

De acuerdo con las investigaciones y testimonios conocidos hasta el momento, la operatoria habría combinado dos mecanismos altamente riesgosos y característicos de las grandes defraudaciones económicas. Por un lado, un presunto esquema Ponzi mediante el cual se prometían tasas de interés extraordinarias, muy superiores a las que ofrece cualquier inversión razonable del mercado formal. Como ocurre en este tipo de maniobras, los primeros pagos habrían sido sostenidos con el dinero aportado por nuevos inversores, generando una falsa sensación de seguridad y rentabilidad que terminó atrayendo a cada vez más personas.

Sin embargo, la situación parece haber ido aún más lejos. Según la investigación judicial, también se habría desarrollado una compleja maniobra bursátil utilizando cuentas comitentes de clientes para vender títulos y bonos garantizados a través de una operadora identificada como Rosario Valores. Con esos fondos, presuntamente, se adquirían cheques electrónicos sin respaldo financiero emitidos por la firma mendocina Ecochón SAS, vinculada con algunos de los acusados. Cuando esos instrumentos vencían, los cheques simplemente rebotaban y las cuentas quedaban vacías. El resultado fue devastador: hubo clientes que perdieron entre 100.000 y 500.000 dólares en apenas semanas.

Lo más preocupante es que este tipo de mecanismos suelen prosperar aprovechando la confianza, la desesperación económica o la falta de conocimientos financieros de muchas personas. Las promesas de ganancias rápidas y extraordinarias suelen funcionar como un imán en contextos de incertidumbre económica, donde numerosos ahorristas buscan proteger sus ingresos o acceder a mejores rendimientos. Precisamente allí radica el principal peligro.

También resulta llamativo el argumento utilizado por las firmas cuando comenzaron los incumplimientos: atribuir el problema financiero a la falta de aprobación de una declaración de impacto ambiental vinculada a proyectos mineros y de caleras. La explicación ha sido duramente cuestionada porque difícilmente pueda justificar semejante nivel de quebranto financiero.