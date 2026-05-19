Desafío Ruta 40 está considerado como una vidriera mundial para San Juan y Mendoza

La realización de la 13ª edición del Desafío Ruta 40 vuelve a colocar a las provincias de San Juan y Mendoza en el centro de la escena internacional del deporte motor. Entre el 23 y el 29 del corriente mes, miles de ojos del mundo seguirán una de las competencias más prestigiosas del Rally Raid, válida como tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), fiscalizada por la FIA y la FIM, y considerada una verdadera antesala del legendario Dakar.

No se trata únicamente de una carrera de velocidad y resistencia. El Desafío Ruta 40 representa mucho más que una competencia automovilística: es una herramienta de promoción turística, cultural y económica de enorme trascendencia para la región cuyana. Que San Juan Capital y San Rafael hayan sido elegidas nuevamente como sedes principales y puntos estratégicos de los campamentos de carrera constituye un reconocimiento internacional a la capacidad organizativa, la infraestructura y la hospitalidad de ambas provincias.

La magnitud del evento habla por sí sola. Con una cifra récord de 151 participantes y la presencia de figuras de renombre mundial como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel y los hermanos Kevin Benavides y Luciano Benavides, el Desafío Ruta 40 se consolida como una cita obligada del calendario mundial. A ello se suma la participación de equipos oficiales y competidores provenientes de distintos países, lo que convierte a la región en un verdadero polo de atracción internacional.

El fuerte impacto económico que genera este tipo de eventos tampoco puede ser subestimado. El hecho de que el 65% de los participantes sean extranjeros implica movimiento turístico, ocupación hotelera, consumo gastronómico, demanda de servicios y una importante circulación de recursos en las economías locales. Los vivacs, instalados en San Juan Capital y en el Centro de Congresos de San Rafael, se transformarán durante varios días en centros de intensa actividad comercial y social.

El gobernador Marcelo Orrego acertó al destacar durante la presentación oficial que San Juan vuelve a mostrarse al mundo a través de un acontecimiento de estas características. La provincia no solo exhibirá sus imponentes paisajes y su potencial turístico, sino también su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel.