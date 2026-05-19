"El partido" que cambió el fútbol mundial llega a las pantallas de la provincia

El próximo jueves 21 de mayo, las salas de cine de San Juan recibirán el esperado estreno nacional 'El partido' . Este largometraje documental revive el legendario enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 , el mítico escenario donde nacieron los dos goles más memorables en la historia de los mundiales.

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Apenas a semanas de una nueva Copa del Mundo, esta producción cinematográfica llega precedida por un enorme prestigio internacional tras formar parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026. Con una ingeniosa propuesta donde la cinta dura exactamente 91 minutos —la misma extensión cronológica que el histórico duelo en el Estadio Azteca— , los directores Juan Cabral y Santiago Franco logran trascender la mera crónica deportiva para indagar en las profundas fibras de la identidad nacional.

A 40 años de un partido que hizo historia, el versus de Argentina - Inglatera de México 1986 es una cita obligada para nostálgicos y fans, y también para las nuevas generaciones

Más allá del césped y los mitos

A cuatro décadas de aquella tarde en la Ciudad de México, el filme destaca por sentar frente a la pantalla a los verdaderos protagonistas de ambos bandos. Figuras nacionales de la talla de Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga repasan sus sensaciones en vivo, en paralelo a las reflexiones de sus eternos rivales británicos, entre ellos Gary Lineker, John Barnes y el emblemático arquero Peter Shilton.

Basada en la obra homónima del periodista Andrés Burgo, la narrativa se apoya en un fascinante material de archivo ochentoso y perspectivas visuales inéditas de las jugadas. Pero el foco no se limita a la genialidad de Diego Maradona, el enigma detrás de "La mano de Dios" o la revolucionaria obsesión táctica y el ABC cabulero del director técnico Carlos Bilardo. La propuesta se sumerge en un viaje temporal mucho más profundo, conectando las pasiones de la cancha con siglos de tensiones geopolíticas.

El fútbol como espejo de la historia

La estructura del documental teje un puente directo entre el deporte y la realidad social. El relato viaja desde el temprano desembarco británico en las islas en 1690 hasta las heridas aún abiertas de la guerra de 1982, contrastando la belleza plástica del juego con lo absurdo del conflicto bélico a través de las voces cruzadas de hinchas, políticos, árbitros y músicos de la época.

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