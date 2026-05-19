    • 19 de mayo de 2026 - 18:28

    "El partido" que cambió el fútbol mundial llega a las pantallas de la provincia

    El emotivo documental que revive el histórico cruce del '86 de Argentina contra Inglaterra estrenará el próximo jueves en los cines sanjuaninos.

    El mundial de México 1986 promete revivir pasiones, no solo futboleras.&nbsp;

    El mundial de México 1986 promete revivir pasiones, no solo "futboleras". 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo jueves 21 de mayo, las salas de cine de San Juan recibirán el esperado estreno nacional 'El partido'. Este largometraje documental revive el legendario enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, el mítico escenario donde nacieron los dos goles más memorables en la historia de los mundiales.

    Leé además

    Lionel Scaloni se sacó una foto con Chiqui Tapia.

    Lionel Scaloni llegó a la Argentina: se sacó una foto con "Chiqui" Tapia y se prepara para dar la lista para el Mundial
    Lamine Yamal.

    La contundente decisión de Lamine Yamal: "Hasta el Mundial no toco un balón"

    Apenas a semanas de una nueva Copa del Mundo, esta producción cinematográfica llega precedida por un enorme prestigio internacional tras formar parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026. Con una ingeniosa propuesta donde la cinta dura exactamente 91 minutos —la misma extensión cronológica que el histórico duelo en el Estadio Azteca—, los directores Juan Cabral y Santiago Franco logran trascender la mera crónica deportiva para indagar en las profundas fibras de la identidad nacional.

    image
    A 40 años de un partido que hizo historia, el versus de Argentina - Inglatera de México 1986 es una cita obligada para nostálgicos y fans, y también para las nuevas generaciones

    A 40 años de un partido que hizo historia, el versus de Argentina - Inglatera de México 1986 es una cita obligada para nostálgicos y fans, y también para las nuevas generaciones

    Más allá del césped y los mitos

    A cuatro décadas de aquella tarde en la Ciudad de México, el filme destaca por sentar frente a la pantalla a los verdaderos protagonistas de ambos bandos. Figuras nacionales de la talla de Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga repasan sus sensaciones en vivo, en paralelo a las reflexiones de sus eternos rivales británicos, entre ellos Gary Lineker, John Barnes y el emblemático arquero Peter Shilton.

    Basada en la obra homónima del periodista Andrés Burgo, la narrativa se apoya en un fascinante material de archivo ochentoso y perspectivas visuales inéditas de las jugadas. Pero el foco no se limita a la genialidad de Diego Maradona, el enigma detrás de "La mano de Dios" o la revolucionaria obsesión táctica y el ABC cabulero del director técnico Carlos Bilardo. La propuesta se sumerge en un viaje temporal mucho más profundo, conectando las pasiones de la cancha con siglos de tensiones geopolíticas.

    El fútbol como espejo de la historia

    La estructura del documental teje un puente directo entre el deporte y la realidad social. El relato viaja desde el temprano desembarco británico en las islas en 1690 hasta las heridas aún abiertas de la guerra de 1982, contrastando la belleza plástica del juego con lo absurdo del conflicto bélico a través de las voces cruzadas de hinchas, políticos, árbitros y músicos de la época.

    Mirá el tráiler de El Partido

    Embed - EL PARTIDO | TRAILER OFICIAL

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Scaloni.

    Mundial 2026: cuándo se conocerán los 26 convocados de la selección argentina

    cristiano ronaldo encabeza la lista de convocados de portugal y jugara su sexto mundial a los 41 anos

    Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de Portugal y jugará su sexto Mundial a los 41 años

    antes de su mundial numero 18, enrique macaya marquez fue homenajeado en los martin fierro a los 91 anos

    Antes de su mundial número 18, Enrique Macaya Márquez fue homenajeado en los Martín Fierro a los 91 años

    Yuto Nagatomo.

    La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera