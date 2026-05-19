La contundente decisión de Lamine Yamal: "Hasta el Mundial no toco un balón"

Mientras continúa con su recuperación, el crack del Barcelona estuvo presente en el Final Four de la Kings League y, entre risas, se negó a patear un penal.

Mientras transita la recuperación de su lesión y espera llegar de la mejor forma posible a la Copa del Mundo, la figura de la selección española, Lamine Yamal, estuvo presente el domingo en la definición de la Kings League, la liga de fútbol 7 creada por el ex futbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, y ante la consulta de si patearía un penal para La Capital FC, su equipo en el torneo, respondió entre risas: “Hasta el Mundial no toco un balón”.

El crack del Barcelona aún continúa convaleciente de la dolencia que sufrió en el bíceps femoral de su pierna izquierda tras ejecutar el penal que le dio la victoria al Blaugrana ante el Celta de Vigo el pasado 22 de abril. Por ese motivo, ni siquiera quiso entrar en contacto con la número cinco durante el Final Four de la liga de streamers, en el que Los Troncos FC se quedó con el título.

Si bien la presencia del delantero de 18 años en la lista de Luis de la Fuente para la cita máxima está asegurada, todo parece indicar que no estará disponible para el debut ante Cabo Verde el 15 de junio y llegaría con lo justo al segundo duelo con Arabia Saudita del 21. Si se respetan los tiempos de recuperación, Yamal regresaría a las canchas recién en la última fecha de la fase de grupos contra Uruguay, el 26 en Guadalajara. Es decir, podría pasar más de dos meses sin jugar.

Vale la pena recordar que la temporada del 10 del equipo culé fue verdaderamente extenuante. Tras una molestia inguinal que padeció a mediados de septiembre del año pasado y la cual dejó atrás en tiempo récord, reapareció en octubre y no paró más. Disputó 45 partidos, marcó 24 goles y repartió seis asistencias con un total de 3702 minutos en cancha.

Por eso, será clave para él que complete eficazmente su recuperación (le demandaría entre seis y ocho semanas) y llegue en óptimas condiciones, aunque sin ritmo futbolístico, al choque clave con los dirigidos por Marcelo Bielsa y a los mata-mata posteriores en la que será su primera Copa del Mundo.