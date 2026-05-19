Baja sensible para Boca en la Copa Libertadores: Ascacíbar se perderá el resto de la fase de grupos

La Conmebol confirmó la suspensión al mediocampista xeneize, que además recibió una multa económica por la tarjeta roja vista ante Barcelona de Guayaquil.

Santiago Ascacíbar recibió este martes una sanción de dos partidos por su expulsión ante Barcelona de Ecuador y se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un problema para Boca con miras al objetivo de clasificarse a los octavos de final.

El exfutbolista de Estudiantes no jugará esta noche ante Cruzeiro de Brasil ni la próxima semana con Unversidad Católica de Chile, dos compromisos clave para el futuro del Xeneize en la competencia.

Además de la suspensión deportiva, la Conmebol le impuso una multa de 3.000 dólares, monto que será debitado automáticamente del dinero que Boca debe recibir en concepto de derechos de televisación y patrocinio.

El Rusito Ascacíbar fue expulsado en la cuarta fecha del Grupo D tras pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz cuando se encontraba en el piso.

En ese juego, marcado por una fuerte lluvia en Guayaquil, Boca perdió finalmente 1-0 y complicó su clasificación, que ahora deberá resolver en las últimas dos fechas. Para su reemplazo, el futbolista que cuenta con mayores posibilidades de integrar la formación titular es Tomás Belmonte.