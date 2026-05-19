    • 19 de mayo de 2026 - 11:58

    Baja sensible para Boca en la Copa Libertadores: Ascacíbar se perderá el resto de la fase de grupos

    La Conmebol confirmó la suspensión al mediocampista xeneize, que además recibió una multa económica por la tarjeta roja vista ante Barcelona de Guayaquil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Santiago Ascacíbar recibió este martes una sanción de dos partidos por su expulsión ante Barcelona de Ecuador y se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que representa un problema para Boca con miras al objetivo de clasificarse a los octavos de final.

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    Además de la suspensión deportiva, la Conmebol le impuso una multa de 3.000 dólares, monto que será debitado automáticamente del dinero que Boca debe recibir en concepto de derechos de televisación y patrocinio.

    El Rusito Ascacíbar fue expulsado en la cuarta fecha del Grupo D tras pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz cuando se encontraba en el piso.

    En ese juego, marcado por una fuerte lluvia en Guayaquil, Boca perdió finalmente 1-0 y complicó su clasificación, que ahora deberá resolver en las últimas dos fechas. Para su reemplazo, el futbolista que cuenta con mayores posibilidades de integrar la formación titular es Tomás Belmonte.

    La sanción de la Conmebol a Santiago Ascacíbar

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    La probable formación de Boca vs. Cruzeiro

    Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

    Dónde ver online Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores, en vivo por Internet

    Boca vs. Cruzeiro se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney +. Para poder seguirlo en la plataforma de ESPN es necesario pagar una suscripción mensual previa.

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