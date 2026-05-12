    • 12 de mayo de 2026 - 11:45

    El futuro de Paulo Dybala: su representante escucha la oferta final de la Roma y Boca espera la definición

    El futuro de Paulo Dybala: su representante escucha la oferta final de la Roma y Boca espera la definición.

    Paulo Dybala.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El representante de Paulo Dybala mantuvo una reunión clave en Italia y permanecerá en Roma hasta la próxima semana para negociar las condiciones de la oferta final del club capitalino, que intenta retener al jugador argentino. En medio de esas gestiones, Boca sigue atento y con la ilusión de poder sumarlo como refuerzo estrella del segundo semestre.

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    En las últimas horas hubo un encuentro muy importante entre el agente de Jorge Antun y dirigentes de la Roma en la ciudad deportiva de Trigoria, ubicada en las afueras de la ciudad.

    El representante del campeón del mundo sigue la negociación y continuará en Italia hasta la próxima semana cuando se espera una resolución definitiva.

    El entrenador Gian Piero Gasperini considera al argentino una pieza importante y pretende retenerlo en el plantel. Sin embargo, el principal obstáculo pasa por lo económico: el presidente del club, Dan Friedkin, busca una importante reducción salarial y además quiere asegurarse sobre las condiciones físicas del futbolista antes de avanzar con la renovación.

    En Roma entienden que la propuesta de Boca todavía no representa una presión suficiente para modificar el escenario y, además, la voluntad del jugador también sería continuar en Italia. Por eso, hoy la posibilidad más concreta es que Dybala siga en la Roma, aunque todo podría resolverse durante la próxima semana. “En un 80% sigue”, graficaron desde Italia.

    La frase de Paulo Dybala que ilusiona a los hinchas de Boca: “El próximo partido será el último en Roma”

    Paulo Dybala volvió a ser titular en la victoria por 3-2 de la Roma en el duelo ante el Parma por la fecha 36 de la Serie A. Luego del partido, el delantero argentino habló sobre su futuro y dejó una frase que ilusiona a los hinchas de Boca.

    “Mi contrato dice que el próximo partido será el último en Roma”, expresó el futbolista cordobés en una entrevista con Sky Sports luego del encuentro del equipo italiano en Parma, donde dio una asistencia en el 1-0 de Malen.

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