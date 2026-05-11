Diario de Cuyo sigue con la fiebre mundialista: este martes entrega figuritas gratis del álbum Panini 2026

Tras el furor generado por la entrega gratuita del álbum del Mundial 2026, el diario anunció nuevas promociones para ayudar a completar la colección.

La pasión por el Mundial ya comenzó a sentirse en San Juan y el lanzamiento del álbum oficial de Panini junto a la edición del domingo de DIARIO DE CUYO fue una verdadera revolución entre grandes y chicos.

Sin embargo, la estrategia de lanzamiento no terminó con la entrega del álbum. Con el objetivo de incentivar el llenado del tradicional libro coleccionista, el diario dispuso un calendario de entregas gratuitas de figuritas que comenzará este martes 12.

Ese día, junto con la edición de DIARIO DE CUYO, los lectores recibirán la primera plancha de cuatro figuritas gratis, se trata de las figuritas originales de Panini. La propuesta continuará el jueves 14 de mayo, cuando se entregará una segunda plancha con otras cuatro figuritas sin cargo.

Una vez finalizadas estas promociones iniciales, la venta de paquetes quedará a cargo de los canillitas y puestos de diarios de toda la provincia. También aclararon que para comprar paquetes de figuritas no será obligatorio adquirir el ejemplar del diario, una medida que busca facilitar el acceso de todos los fanáticos a la colección del Mundial 2026.