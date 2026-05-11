    • 11 de mayo de 2026 - 19:31

    Diario de Cuyo sigue con la fiebre mundialista: este martes entrega figuritas gratis del álbum Panini 2026

    Tras el furor generado por la entrega gratuita del álbum del Mundial 2026, el diario anunció nuevas promociones para ayudar a completar la colección.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Las imágenes de los jugadores de la Scaloneta en las páginas del nuevo Álbum de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    Diario de Cuyo viene este domingo con el álbum oficial Panini del Mundial 2026, ¡reservá tu ejemplar que triplicamos la tirada!
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Sin embargo, la estrategia de lanzamiento no terminó con la entrega del álbum. Con el objetivo de incentivar el llenado del tradicional libro coleccionista, el diario dispuso un calendario de entregas gratuitas de figuritas que comenzará este martes 12.

    Ese día, junto con la edición de DIARIO DE CUYO, los lectores recibirán la primera plancha de cuatro figuritas gratis, se trata de las figuritas originales de Panini. La propuesta continuará el jueves 14 de mayo, cuando se entregará una segunda plancha con otras cuatro figuritas sin cargo.

    Una vez finalizadas estas promociones iniciales, la venta de paquetes quedará a cargo de los canillitas y puestos de diarios de toda la provincia. También aclararon que para comprar paquetes de figuritas no será obligatorio adquirir el ejemplar del diario, una medida que busca facilitar el acceso de todos los fanáticos a la colección del Mundial 2026.

    Detalles del Álbum Panini 2026

    La edición de este año es particularmente especial, ya que será la primera con el formato extendido de la Copa del Mundo. Entre sus características principales destacan:

    • 48 selecciones participantes.
    • 112 páginas a todo color.
    • 980 figuritas totales para completar la colección.
    • Joyas de colección: Incluye la esperada figurita "GOLD" de Lionel Messi, el objeto de deseo de todos los coleccionistas del mundo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Desde hoy, Chanti compartirá con los lectores de DIARIO DE CUYO las aventuras de Mayor y Menor

    Chanti vuelve a DIARIO DE CUYO: "Cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios"

    ¿un guino para neymar? ancelotti presento la prelista de la seleccion de brasil de cara al mundial 2026

    ¿Un guiño para Neymar? Ancelotti presentó la prelista de la selección de Brasil de cara al Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Definiciones. Lionel Scaloni ya tiene sus cartas en la mesa y Argentina entró en zona de definiciones para el Mundial.

    Argentina y su Mundial: La fórmula para Scaloni y todas sus opciones

    Por Ariel Poblete