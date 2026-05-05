Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

MARTES 5 DE MAYO DE 2026 BOTELLA, ARMANDO ALBERTO Su esposa Beatriz Rojas, sus hijos Valeria, Maurico y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Mendoza 3361 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

MALLEA, RUMALDO ABEL Sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 10.00 horas, en el cementerio Pampa del Chañar. Jachal. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Pampa del Chañar. Jachal. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.