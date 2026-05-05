Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposa Beatriz Rojas, sus hijos Valeria, Maurico y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Mendoza 3361 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.
Sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 10.00 horas, en el cementerio Pampa del Chañar. Jachal. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Pampa del Chañar. Jachal. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposo Antonio Julio Mas, sus hijos Jorge y Maria, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos con llevados el 04-05-26, a las 22:30 horas, al Crematorio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.