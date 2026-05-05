    • 5 de mayo de 2026 - 07:17

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MARTES 5 DE MAYO DE 2026

    • BOTELLA, ARMANDO ALBERTO

    Su esposa Beatriz Rojas, sus hijos Valeria, Maurico y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocheria San Juan (Mendoza 3361 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan S.R.L.

    • MALLEA, RUMALDO ABEL

    Sus restos serán inhumados el 05-05-26, a las 10.00 horas, en el cementerio Pampa del Chañar. Jachal. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Pampa del Chañar. Jachal. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • SANCHEZ, JOSEFA

    Su esposo Antonio Julio Mas, sus hijos Jorge y Maria, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos con llevados el 04-05-26, a las 22:30 horas, al Crematorio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Hora y ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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