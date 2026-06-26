De la salud a los negocios: claves de la adopción de la Inteligencia Artificial

El avance de la inteligencia artificial plantea profundos desafíos estructurales y culturales en el sector productivo actual. En el marco de Hackeando San Juan - IA aplicada a empresas, del Ciclo Pilares, destacados especialistas debatieron en el segundo panel sobre diferentes consignas.

Hackeando: la IA se mete en la minería de San Juan con desarrollo local y en segmentos

La IA bajo la lupa de los sanjuaninos: una herramienta de competitividad que hay que usar con cautela

Encuentro organizado por DIARIO DE CUYO y CASETIC, "Talento, innovación y futuro" reunió a Leandro Pósleman (Senior Data Analyst en Mercado Libre), Claudio Alessio (Doctor en Filosofía y fundador de Alessio Studio), Franco Penizzotto (Investigador del CONICET y fundador de Inmersivo) y Juan Pablo Olivera (Director Médico del COE), con Juan Marcos Tripolone (Analista de Sistemas y líder del proyecto WES) como moderador.

La urgencia de una adopción gradual, la calidad de los datos, el cambio paradigmático y el impacto transformador en la salud y los negocios fueron algunas de las máximas que quedaron flotando tras el jugoso intercambio de experiencias entre los especialistas.

El bloque, moderado por Juan Marcos Tripolone , planteó una realidad: la resistencia humana frente al deslumbramiento tecnológico y la adopción desmedidamente veloz.

A partir de consignas propuestas por el moderador, los panelistas expusieron sus experiencias con la Inteligencia Artificial en sus ámbitos de trabajo

Penizzotto enfatizó que las organizaciones confunden la inmediatez de la herramienta con la madurez de sus propios procesos. Antes de automatizar, es indispensable alinear armónicamente a las personas, las máquinas, los flujos de trabajo y los datos existentes.

Franco Penizzotto : "En empresas chicas o medianas, todos quieren hacer algo con IA. Pero vamos demasiado rápido y nos mareamos creyendo que hace cosas instantáneas. La adopción debe ser escalonada porque todavía no está todo claro; la IA no puede modelar un proceso si primero no está perfectamente definido".

Flexibilidad y un nuevo enfoque estratégico

Frente a la postura tradicional que exige una digitalización total previa antes de dar el salto hacia la inteligencia artificial, surgieron visiones superadoras que conciben a la herramienta como un acelerador directo del desarrollo corporativo.

Claudio Alessio: "Esta tecnología es lo suficientemente flexible como para acelerar procesos que antes no hacíamos. Es una gran oportunidad de pensar la IA de manera estratégica para disponibilizar información clave de la competencia y el mercado, permitiendo pensar la organización y los equipos de una manera completamente nueva".

Según Alessio, la IA democratiza el acceso a la información estratégica tanto para empresas avanzadas como para las tradicionales, permitiéndoles incrementar las capacidades operativas de sus recursos humanos y diseñar dinámicas comerciales inéditas.

El desafío crítico: la calidad de la información

Para las empresas de menor envergadura, el verdadero obstáculo no radica en la accesibilidad del software, sino en la infraestructura analítica subyacente. Sin bases sólidas, cualquier implementación resulta ineficaz.

Leandro Pósleman: "Un problema muy común en empresas pequeñas es que quieren adoptar IA sin tener una buena calidad de datos. Si alimentas a la IA con mala información, el resultado no va a ser confiable. El verdadero desafío actual es definir sistemas eficientes de colección de datos, completarlos y estructurarlos adecuadamente para poder confiar en ellos".

La revolución en la salud: eficiencia y el factor humano

En el campo de la medicina, la discusión abandonó el eje de la escasez de datos para enfocarse en la optimización del tiempo profesional y el verdadero sentido de la innovación.

Juan Pablo Olivera: "La 'mecanización administrativa' logrará aportes tremendos en la salud de la región. Hoy, el médico pasa el 50% de su día llenando papeles, recetas y certificados. Al automatizar esto, mejorará drásticamente la relación y el tiempo directo con el paciente. ¿El médico será reemplazado por la IA? No, pero el médico que no use IA será reemplazado por el que sí la use".

Olivera aclaró que el impacto inmediato de la IA no se centrará en el descubrimiento mágico de curas, sino en el diagnóstico de precisión y el acortamiento drástico de los tiempos de espera en especialidades críticas como el diagnóstico por imágenes y la anatomía patológica.

El horizonte a cinco años: un futuro optimista

Hacia el cierre de la mesa redonda, el moderador lanzó una pregunta determinante sobre el destino de la tecnología en el próximo lustro. El consenso de los panelistas fue unánime: si en cinco años seguimos discutiendo si la IA sirve o no, habremos fracasado como ecosistema productivo. La herramienta llegó para quedarse.

Las proyecciones finales delinearon un panorama optimista y altamente competitivo. Por un lado, se anticipa una reconversión de roles donde los profesionales dispondrán de mayor espacio para el pensamiento estratégico. Por otro, se prevé una democratización absoluta del mercado: "los pequeños negocios tendrán exactamente las mismas oportunidades comerciales que las corporaciones".

Finalmente, en la mesa se barajó que sectores estratégicos como la minería y el petróleo experimentarán diferencias abismales en productividad gracias a la masificación sinérgica de la robótica, la IA y la virtualidad, abriendo una ventana histórica.