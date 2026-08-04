    • 4 de agosto de 2026 - 19:20

    Inteligencia Artificial para cooperativas y mutuales: dictarán una charla de capacitación en la Legislatura

    Se llevará a cabo en la Legislatura Provincial de San Juan una jornada de capacitación y debate enfocada en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de las cooperativas y mutuales de la región.

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    La legislatura será sede  de una capacitación para cooperativas y mutuales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El evento busca dotar a los referentes institucionales, administrativos y asociados de herramientas tecnológicas actuales que faciliten la gestión diaria, optimicen recursos y abran nuevas oportunidades de crecimiento para las entidades locales en un mercado cada vez más competitivo.

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    Claves de la capacitación tecnológica

    Durante el encuentro, expertos en la materia abordarán cómo las distintas herramientas de IA pueden integrarse en áreas fundamentales del funcionamiento institucional, tales como:

    • Optimización administrativa: Automatización de tareas rutinarias y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.

    • Atención al asociado: Implementación de sistemas de asistencia virtual para agilizar consultas y mejorar la comunicación institucional.

    • Planificación estratégica: Análisis predictivo para anticiparse a las demandas del sector y potenciar proyectos productivos o de servicios.

    Entre otras temáticas, este experto en Ciencias de Comunicación y en Desarrollo de UX/UI Manuel Leiva, además de ser el director de la cooperativa Redjar, llegará a la provincia para compartir experiencias y casos con soluciones concretas a partir del uso de tecnología y fundamentalmente la IA como asistente de cada etapa del proceso, incluyendo pre y post venta, gestión y organización, eficiencia y control en la producción; en los que pueden aplicarse herramientas accesibles, de bajo costo y sin requerir mayor conocimiento técnico previo como Chatbots, WhatsApp Business, CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), IoT (Internet of Things) a partir de ChatGPT API, Copilot 365, entre otros.

    Apuesta al desarrollo local

    Desde la organización remarcaron que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para achicar la brecha tecnológica y acercar las últimas tendencias globales a las organizaciones de la economía solidaria en San Juan. La participación es libre, consolidando a la Legislatura como un espacio abierto al debate sobre el futuro laboral, económico y digital de la provincia.

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