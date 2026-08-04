Inteligencia Artificial para cooperativas y mutuales: dictarán una charla de capacitación en la Legislatura

Se llevará a cabo en la Legislatura Provincial de San Juan una jornada de capacitación y debate enfocada en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de las cooperativas y mutuales de la región.

La legislatura será sede de una capacitación para cooperativas y mutuales.

El evento busca dotar a los referentes institucionales, administrativos y asociados de herramientas tecnológicas actuales que faciliten la gestión diaria, optimicen recursos y abran nuevas oportunidades de crecimiento para las entidades locales en un mercado cada vez más competitivo.

Claves de la capacitación tecnológica Durante el encuentro, expertos en la materia abordarán cómo las distintas herramientas de IA pueden integrarse en áreas fundamentales del funcionamiento institucional, tales como:

Optimización administrativa: Automatización de tareas rutinarias y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.

Atención al asociado: Implementación de sistemas de asistencia virtual para agilizar consultas y mejorar la comunicación institucional.

Planificación estratégica: Análisis predictivo para anticiparse a las demandas del sector y potenciar proyectos productivos o de servicios. Entre otras temáticas, este experto en Ciencias de Comunicación y en Desarrollo de UX/UI Manuel Leiva, además de ser el director de la cooperativa Redjar, llegará a la provincia para compartir experiencias y casos con soluciones concretas a partir del uso de tecnología y fundamentalmente la IA como asistente de cada etapa del proceso, incluyendo pre y post venta, gestión y organización, eficiencia y control en la producción; en los que pueden aplicarse herramientas accesibles, de bajo costo y sin requerir mayor conocimiento técnico previo como Chatbots, WhatsApp Business, CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), IoT (Internet of Things) a partir de ChatGPT API, Copilot 365, entre otros.

Apuesta al desarrollo local