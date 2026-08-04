La Casa de Sarmiento renovó su agenda: nuevos horarios, visitas temáticas y actividades gratuitas

Con el objetivo de acercar la historia del prócer desde una perspectiva dinámica e innovadora, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento implementó una reestructuración completa en sus horarios de atención y en su grilla de actividades con entrada libre y gratuita.

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De acuerdo con el esquema dispuesto por la institución, el museo abre sus puertas de martes a domingo, estableciendo como día de cierre los miércoles exclusivamente para tareas internas de mantenimiento, conservación patrimonial y organización de archivos.

Para profundizar en el valor arquitectónico, patrimonial y humano del lugar, el espacio programó cuatro turnos diarios de visitas guiadas generales (a las 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00).

Sin embargo, el gran atractivo de la nueva etapa pasa por los martes y viernes temáticos. Durante esas jornadas, personal especializado de las distintas áreas del museo —como restauración, archivo histórico y biblioteca— toma la posta para guiar al público y revelar detalles que habitualmente no se ven: desde los procesos técnicos para preservar los muros de adobe originales hasta los tesoros resguardados en las reservas bibliográficas.

Un Puente hacia el Mundo - Sala de Dioramas "Sarmiento, su legado"

La sala de dioramas incorpora una nueva escena en conmemoración de la inauguración de la comunicación telegráfica con Europa, uno de los grandes hitos que reflejan la visión de progreso impulsada por el prócer.

6 de agosto | 17:00

Presentación de libro en Casa Natal de Sarmiento

El museo invita a la presentación del libro "Constitución del Colegio de Señoritas de la Advocación de Santa Rosa de América. La obra que se le quedó en el tintero de Domingo F. Sarmiento", por el Lic. Iván Hidalgo Durán.

Martes 11 y 25 de agosto | 17:00 a 19:00 hs

Club de lectura "Un puente de sentidos"

Un espacio de lectura destinado a personas adultas con baja visión y ceguera. La experiencia incorpora elementos sonoros, táctiles y sensoriales para compartir la literatura desde distintas formas de percepción.

13 de agosto | 17:00

Plegar Ideas: Taller de Origami en Casa Natal

El museo realizará un taller de origami abierto a todo público, coordinado por representantes de Origami Argentina, el Jardín Japonés y especialistas en neurociencia. La actividad propone un acercamiento a esta técnica tradicional japonesa mediante el plegado de papel, integrando una mirada que pone en valor sus aportes al desarrollo de habilidades cognitivas, la creatividad, la observación, la concentración y la motricidad fina.

20 y 27 de agosto | 17:00

Sarmiento Emprendedor - Sendero Interpretativo Urbano

La propuesta, realizada en conjunto con Hub del Oeste, invita a acercarse a la figura de Domingo Faustino Sarmiento a través de un recorrido urbano que integra distintos puntos de la ciudad vinculados a la dimensión de sus ideas y acciones, articulando educación, espacio público, cultura e iniciativa personal. Cupo limitado, inscripción previa al WhatsApp 2645608476.

28 de agosto | 17:00

Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos. PARTE 2

La exposición suma una nueva sala con la incorporación de nuevos contenidos que amplían la propuesta original, permitiendo conocer nuevas perspectivas sobre la historia de la Casa Natal de Sarmiento y las transformaciones de este espacio a lo largo del tiempo.

Propuestas interactivas para toda la familia

Búsqueda del Tesoro: Una propuesta disponible los fines de semana y feriados en el horario habitual del museo, pensada para que los más jóvenes recorran las instalaciones siguiendo pistas y relatos vinculados a la infancia de Sarmiento.

Muestras con Realidad Aumentada: La exposición temporaria "La Casa Cuenta su Historia" permite a los visitantes descubrir mediante tecnología interactiva cómo fue mutando la infraestructura del solar a lo largo de las décadas.

Sendero Urbano "Sarmiento Emprendedor": Caminatas guiadas por la ciudad (con inscripción previa) que conectan el trazado urbano con las ideas de progreso, educación y desarrollo impulsadas por el prócer.

Desde la dirección del museo remarcan que todas las actividades conservan el carácter gratuito para facilitar el acceso de la comunidad, consolidando al espacio no solo como un Monumento Histórico Nacional, sino como un punto vivo de encuentro cultural en pleno centro sanjuanino.