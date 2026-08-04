Defensa al Consumidor intensifica los controles para retirar de circulación un juguete tóxico antes del Día del Niño

Días atrás la Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó una denuncia alertando sobre la presencia de un juguete tóxico “anti estrés” . Tras algunos estudios se determinó que el mismo es tóxico y se ordenó su retiro de los canales de comercialización. En ese contexto, desde Defensa al Consumidor de San Juan se reforzaron los operativos en jugueterías y paseos comerciales con el objetivo de impedir la comercialización del Squeezy Dumpling.

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El producto, fabricado en polímero plástico, contiene una concentración de benceno cuatro veces superior al límite permitido por la legislación nacional. La sustancia, que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto con la piel, fue considerada por las autoridades como un "grave riesgo químico".

Ante este escenario, la directora de Defensa al Consumidor de San Juan, Fabiana Carrizo, explicó a DIARIO DE CUYO que los controles se iniciaron la semana pasada y que el objetivo es evitar que el juguete llegue a manos de los consumidores. Según explicó la funcionaria, hasta el momento los relevamientos realizados por los inspectores no detectaron la presencia del producto en los comercios sanjuaninos. Sin embargo, no descartó que familias hayan adquirido el producto vía online, por lo que apunto a la importancia de descartarlo.

"Los inspectores están trabajando para decomisar el producto en caso de que esté a la venta. Si se encuentra el juguete, se decomisa y se realiza la destrucción total por los riesgos que representa" , indicó.

Carrizo agregó que las inspecciones continuarán durante los próximos días, en un contexto de mayor movimiento comercial por la cercanía del Día del Niño. "Vamos a continuar con los controles de cara a que se acerca el Día del Niño. Lo estamos haciendo para que no circule" , afirmó.

El Squeezy Dumpling había ganado popularidad por su textura blanda y su efecto antiestrés, pero una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete impulsó los análisis que determinaron que el producto contiene 20 miligramos de benceno por kilogramo, cuando el máximo permitido es de 5 mg/kg.

La investigación derivó en el retiro del artículo de plataformas de venta online y comercios físicos de todo el país, además de la puesta en marcha de operativos de fiscalización coordinados con las provincias para retirar las unidades que pudieran permanecer en el mercado.

Qué hacer si el juguete tóxico ya fue comprado

Las autoridades nacionales recomendaron a quienes tengan un Squeezy Dumpling en sus hogares no seguir utilizándolo y tomar una serie de precauciones para minimizar la exposición al benceno. Entre ellas, colocar el juguete en una bolsa cerrada antes de desecharlo y lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de manipularlo.

Desde Defensa al Consumidor remarcaron que la colaboración de comerciantes y consumidores resulta clave para evitar que el producto continúe circulando y llegue a los niños.