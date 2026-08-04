    • 4 de agosto de 2026 - 12:29

    Formación profesional en el deporte: Chimbas suma un curso de Arbitraje de Futsal con titulación oficial

    Tanto hombres como mujeres podrán hacer este curso en Chimbas que comenzará el próximo 18 de agosto.

    El próximo 18 de agosto arranca un curso de Arbitraje de Futsal en Chimbas.

    El próximo 18 de agosto arranca un curso de Arbitraje de Futsal en Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo deportivo en la comuna y brindar herramientas de salida laboral para los vecinos, el municipio de Chimbas lanzó la convocatoria para el Curso de Arbitraje de Futsal. La propuesta formativa, destinada a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, ofrece una capacitación técnica de alto nivel y otorga el título de Árbitro Provincial, abriendo un camino de proyección hacia el arbitraje nacional.

    Leé además

    mas de 500 sanjuaninos se inscribieron al programa aprender, trabajar y producir en rawson y chimbas

    Más de 500 sanjuaninos se inscribieron al programa Aprender, Trabajar y Producir en Rawson y Chimbas
    Femicidio de Gemma Álvarez.

    "Había hostigamiento, violencia verbal y también física", el desgarrador relato de la mamá de Gemma Álvarez

    La iniciativa estará encabezada por el reconocido Instructor Nacional del Consejo Federal, Miguel Olivera, quien estará acompañado por un equipo de profesionales, instructores y capacitadores del ámbito arbitral. Durante el cursado, los participantes no solo aprenderán en detalle la actualización del reglamento de juego del fútbol de salón, sino también la aplicación práctica en campo, la toma de decisiones bajo presión y el manejo de la dinámica deportiva moderna.

    Cursado, sede e inscripciones en Chimbas

    Dado que la capacitación cuenta con cupos limitados para garantizar un aprendizaje personalizado, las autoridades municipales abrieron la instancia de inscripción presencial. Los interesados pueden realizar el trámite dirigiéndose a las oficinas de la Dirección de Deportes de Chimbas:

    • Inscripción presencial: Dirección de Deportes (calle 25 de Mayo y Laprida).
    • Horario de atención: lunes a viernes, de 7,30 a 13,30.
    • Consultas e informes: correo electrónico [email protected].

    Las clases comenzarán el próximo martes 18 de agosto, en el horario de 20 a 22, y se llevarán a cabo en las instalaciones de la Delegación Oeste, ubicada en calle Belgrano 521 Norte, en el Barrio Fragata Sarmiento. Con esta propuesta, la municipalidad reafirma su compromiso con la educación formativa, la inclusión en el deporte y la generación de nuevas oportunidades profesionales para la juventud chimbera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    daniela busca al historico hombre de prensa de gioja para la comunicacion en chimbas: reuniones y contrato redactado

    Daniela busca al histórico hombre de prensa de Gioja para la comunicación en Chimbas: reuniones y contrato redactado

    Matías Ezequiel Marín frente al juez.

    Dictaron un año de prisión preventiva para Matías Marín, acusado del femicidio de Gemma Álvarez

    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor  a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    Chimbas se prepara para vivir las patronales en honor a San Cayetano: conocé el cronograma completo

    Gemma Giselle Álvarez junto a Matías Ezequiel Marín.

    Quién era la mujer asesinada en Chimbas y el perfil del presunto femicida