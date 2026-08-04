Formación profesional en el deporte: Chimbas suma un curso de Arbitraje de Futsal con titulación oficial

Tanto hombres como mujeres podrán hacer este curso en Chimbas que comenzará el próximo 18 de agosto.

Con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo deportivo en la comuna y brindar herramientas de salida laboral para los vecinos, el municipio de Chimbas lanzó la convocatoria para el Curso de Arbitraje de Futsal. La propuesta formativa, destinada a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, ofrece una capacitación técnica de alto nivel y otorga el título de Árbitro Provincial, abriendo un camino de proyección hacia el arbitraje nacional.

La iniciativa estará encabezada por el reconocido Instructor Nacional del Consejo Federal, Miguel Olivera, quien estará acompañado por un equipo de profesionales, instructores y capacitadores del ámbito arbitral. Durante el cursado, los participantes no solo aprenderán en detalle la actualización del reglamento de juego del fútbol de salón, sino también la aplicación práctica en campo, la toma de decisiones bajo presión y el manejo de la dinámica deportiva moderna.

Cursado, sede e inscripciones en Chimbas Dado que la capacitación cuenta con cupos limitados para garantizar un aprendizaje personalizado, las autoridades municipales abrieron la instancia de inscripción presencial. Los interesados pueden realizar el trámite dirigiéndose a las oficinas de la Dirección de Deportes de Chimbas: